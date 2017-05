2017-05-02 20:45

Atlético de Madrid till Santiago Bernabéu för första semifinalen i Champions League

Det har blivit dags för semifinal i Champions League. Atlético tar sig till Santiago Bernabéu för den första av två matcher.

Semifinalspelet i UEFA Champions League står framför dörren. Den första avgörs på Santiago Bernabéu. Avgörandet får vi se sju dagar senare. Tills dess gäller samma mantra som tidigare, mer än vanligt. Atlético de Madrid är ute efter att ta sig till sin tredje Champions League-final på fyra säsonger. Ärkerivalen är på jakt efter lika många, men i deras fall är de på jakt efter en tredje titel och det som ingen annan har gjort i den moderna Champions League-eran; nämligen att vinna två raka titlar. För de röd-vitrandiga gäller det att överleva till en början..eller överraska sina motståndare. Diego Simeone vet i alla fall hur han skall gå till väga för att Gabi skall uppfylla Juanfrans dröm. Bitvis, förstås.



På läktaren är det rejält övertag för hemmalaget: 76,000 vs. 4,000. De där 4,000 röd-vitrandiga som kommer infinna sig på högsta etage på Bernabéu köpte loss de biljetter som erbjöds på mindre än 36 timmar. Köerna utanför Calderón för en åtråvärd entrébiljett var långa i förra veckan. Som tack för stödet har spelartruppen och tränarstaben gått in med egna pengar för att möjliggöra detta.



INGET DERBY UTAN MADRIDPRESSENS CIRKUS

Madridbaserad media och dess allierade (dvs. Florentino Pérez rubrikssättare) började "spela derbyt" redan för en månad sedan. Den gången visste de inte om (eller det kanske de gjorde förresten) att de båda lagen skulle mötas i semifinalen av UEFA Champions League. Naturligtvis rycks det i spelare på alla håll och kanter, men att det alltid säljs Atlético-spelare till höger och vänster en eller två veckor innan ett "derbi Madrileño" är inget nytt. 99% av allt som skrivs unde den perioden är påhitt för att destabilisera det som blivit en "värdig derbymotståndare". Den här gången har Florentinos budbärare använt sig av betydligt kreativare metoder när de siktat in sig på Théo Hernández. Vänsterbackens vara eller icke vara i Atlético nästa säsong är visserligen en sak, men det faktum att det läcker ut alla möjliga typer av uppgifter är en annan.



Ett "oförstående" Real Madrid greppar inte varför den röd-vitrandiga ledningen är ursinnig på en sådan affär. Man låtsas också som om det inte finns någon pakt. Samtidigt tittar man på den "värdiga derbymotståndarens" mest ovärderliga ägodelar, precis som man gjorde 2014 (Diego Costa), 2013 (Radamel Falcao), 2011 (Sergio Agüero), 2010 (Diego Forlán) och 2006 (Fernando Torres) med argumentet att "ni tittade ju faktiskt på Álvaro Morata" förra sommaren.



Den "ovärdiga derbymotståndaren" har blivit "los aburridos", "los violentos" och slutligen "los qué queremos robar".



HÖGERBACKSPLATSEN - DET ENDA PROBLEMET

Atlético har problem på högerbacksplatsen inför den första semifinalmatchen. Simeone kan inte räkna med någon av sina ordinarie alternativ då såväl Sime Vrsaljko som Juanfran är skadade och missar tillställningen. Den kroatiske landslagsmannen är på bättringsvägen och tränar visserligen avsides med fystränare Óscar Pitillas, men han har alltkämt smärtor i det ena knät vilket ommöjliggör spel. Juanfran är också på bättringsvägen, men inte heller han hinner tillbaka till tisdagens match. Han har siktat in sig på helgens ligamatch mot Eibar istället. José María Giménez skadade sig mot Las Palmas och blir borta i minst 2-3 veckors tid. Det betyder alltså att inte ens nödlösningen på högerbacksplatsen finns tillgänglig. Lösningen på problemet är att improvisera med någon som i stort sett aldrig har spelat där (eftersom Stefan Savic inte imponerade mot Leicester City i den här positionen) eller så ställer man helt enkelt upp med en..trebackslinje! Det var i alla fall vad Simeone påstod under presskonferensen. Sist man gjorde det var när Cebolla Rodríguez spelade som wing-back i ett 3-5-2 mot Levante i ligapremiären 2012-2013.



Savic är förstås ett alternativ, men det kan också bli Lucas på högerbacken. Problemet med fransmannen är att han är väldigt vänsterfotad och inte särskilt bra i anfallsspelet. Försvarsmässigt är det också en rejäl omställning att gå över på motsatt kant, speciellt om man är mittförsvarare i grunden. Filipe Luís som högerback och Lucas som vänsterback är inte heller särskilt troligt med tanke på brasilianarens vikt i speluppbyggnad, förmåga att hålla i boll och framförallt anfallsspelet. Bli däremot inte förvånade om Yannick Carrasco plötsligt skulle spela som höger wing-back. Det är ett alternativ. Roberto Martinez använde nämligen Carrasco som just wing-back i en vänskapslandskamp i höstas, men den gången spelade han till vänster..och det gick ju sådär defensivt. Minst sagt. Det sista alternativet skulle kunna vara Thomas. Han spelade där mot Las Palmas och gjorde otroligt nog även mål.



LÄGET I ATLÉTICO

Simeone kommer få klara sig utan Augusto Fernández utöver de tidigare nämnda försvarsspelarna. Argentinaren kanske återvänder precis innan säsongen är färdigspelad, men med stor sannolikhet väntar man med en comeback för att minimera risken för ett återfall. Alessio Cerci hamnade utanför spelartruppen, detsamma gäller André Moreira. Däremot kom Atlético B:s Tachi med i den 18-mannatrupp som Cholo tagit med. Atlético kan mycket väl ställa upp med en fyrbackslinje, men även en trebackslinje. Det återstår att se vem som gör de självskrivna (Oblak, Godín, Savic, Filipe Luís, Gabi, Saúl, Koke, Carrasco och Griezmann) sällskap i startelvan.



Nico Gaitán har förbättrat sina chanser till en startplats medan detsamma gäller Ángel Correa, men den sistnämnde är säkerligen påtänkt för andra halvlek med tanke på hans förmåga att förändra en matchbild. En trebackslinje innebär att Lucas spelar från start samtidigt som det gäller att räkna för att se vem av Kévin Gameiro och Fernando Torres får chansen från start. "El Niño" är viktig för spelet med ryggen mot mål och på fasta situationer. Fransmannen som gjorde två mål i helgen är en bättre spelare och ännu farligare i kontringsspelet.



STARTELVAN (5-3-2/4-4-1-1)

Oblak; Savic/Carrasco/Lucas, Godín, Savic/Lucas, Filipe Luís; Gabi, Saúl, Koke, Carrasco/Gaitán/Thomas; Griezmann, Gameiro/Fernando Torres



LÄGET I MADRID

Det kommer inte ske särskilt många förändringar i Real Madrid. Zinedine Zidane drar sällan till med överraskningar i startelvan inför matcher av den här karaktären. Stora delar av "madridismon" vill väldigt gärna se vissa förändringar i startelvan. Gareth Bale är utskälld, men framförallt vadskadad efter El Clásico. Det betyder att Zidane måste bestämma sig för vem som skall göra Cristiano Ronaldo och Karim Benzema sällskap i anfallet och på vilket sätt man väntas formera laget ute på planen. För Benzema kommer spela trots hans skadebekymmer under söndagen. Antingen 4-3-3 eller 4-3-1-2, kanske ett 4-4-2. James från start eller Isco från start. Kanske Asensio med sin intelligens, rörlighet och genombrottsförmåga. Antagligen Isco. Med tanke på Atléticos problem på högerbacksplatsen kan det vara en match för någon som är betydligt mer skicklig individuellt och som framförallt kan skada den röd-vitrandiga högerkanten med sin fart.



Den andra frågan är i stort sett vem Sergio Ramos väntas spela ihop med under matchen. Nacho eller Raphael Varane. Fransmannen är förstås förhandsfavorit, men Nacho är i allra högsta grad involverad i tipsen.



Resten av startelvan skriver sig själv och behöver knappast nämnas mer utförligt.



Nycklarna är förstås många: tvinga mittförsvararna att sköta majoriteten av uppspelen längre ned i banan, boxa in Kroos och Modric så de inte får styra spelet längre ned i planen vilket i sin tur leder till mindre "bra bollinnehav" för Madrids skickliga anfallsspelare. En tidig varning på Casemiro är en viktig faktor med tanke på att konsten att inte bli varnad numera tillfaller brasilianaren. Carvajals och kanske framförallt Marcelos förmåga att ta sig framåt i banan med och utan boll blir en intressant detalj att hålla reda på. Mycket av Madrids spel bygger på deras "llegadas". Benzemas stundtals strålande "mellanytespel" är en annan viktig faktor att hålla reda på och så förstås Cristiano Ronaldos målförmåga.



För i slutändan kommer allt avgöras i straffområdena. Precis som Gabi och Godin var inne på under presskonferensen.



STARTELVAN (4-3-3/4-3-1-2)

Keylor Navas; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho/Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco/James/Asensio, Benzema, Cristiano Ronaldo



DATUM: Tisdagen den 2 maj 2017

MATCHSTART: 20:45

SPELPLATS: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

KAPACITET: 81,044 åskådare

PLANEN: 105 x 70 m (naturgräs)

DOMARE: Martin Atkinson (ENG)

TV: Viasat Sport Premium

STREAMING: Viaplay

