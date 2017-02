Plus500 fortsätter som huvudsponsor, men bwin gör de sällskap som en av klubbens primära sponsorer.

Atlético får en ny sponsor

Den spanska huvudstadsklubben har gjort klart med en ny viktig sponsor inför arenaflytten.





Överenskommelsen mellan Atlético och bwin gäller till juni 2018, men i kontraktet finns en option om en potentiell förlängning för ytterligare ett år. Pressmeddelandet på Atléticos officiella hemsida säger att bwin kommer synas en hel del i samband med klubbens matcher. Spelbolaget kommer också kunna använda sig av klubbens anställda (främst spelare och tränare) i sina reklamkampanjer, men också en viktig plats på Atléticos officiella hemsida och i sociala medier.



Det är oklart hur mycket bwin betalar för att vara en av Atléticos främsta sponsorer, men klubbledningen har säkerligen garanterat en god summa pengar i samband med kontraktsskrivningen. Atlético de Madrid har nått en överenskommelse med bwin om att spelbolaget skall bli en av klubbens primära sponsorer. Det meddelade den spanska huvudstadsklubben via sin officiella hemsida strax innan 18:00 under onsdagskvällen. Ett samarbete med bwIn har länge varit på tapeten och man var väldigt nära att komma överens med spelbolaget för tre år sedan när Azerbajdzjans avtal löpte ut. Den gången nåddes aldrig en överenskommelse mellan de båda parterna vilket gjorde att det israeliska bolaget Plus500 tog tillfället i akt och skrev ett lukrativt sponsoravtal med Atlético som huvudsponsor.Överenskommelsen mellan Atlético och bwin gäller till juni 2018, men i kontraktet finns en option om en potentiell förlängning för ytterligare ett år. Pressmeddelandet på Atléticos officiella hemsida säger att bwin kommer synas en hel del i samband med klubbens matcher. Spelbolaget kommer också kunna använda sig av klubbens anställda (främst spelare och tränare) i sina reklamkampanjer, men också en viktig plats på Atléticos officiella hemsida och i sociala medier.Det är oklart hur mycket bwin betalar för att vara en av Atléticos främsta sponsorer, men klubbledningen har säkerligen garanterat en god summa pengar i samband med kontraktsskrivningen.

0 KOMMENTARER 147 VISNINGAR 0 KOMMENTARER147 VISNINGAR ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-02-23 18:28:31 zoranzoric@gmail.comPå Twitter: zoranzoric2017-02-23 18:28:31

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-02-23 18:28:31

Atlético

2017-02-22 10:26:00

Atlético

2017-02-22 01:41:00

Atlético

2017-02-21 22:47:00

Atlético

2017-02-20 22:24:20

Atlético

2017-02-18 19:27:00

Atlético

2017-02-18 15:36:00

Atlético

2017-02-17 23:00:00

Atlético

2017-02-17 18:37:52

Atlético

2017-02-15 20:39:09

ANNONS:

Den spanska huvudstadsklubben har gjort klart med en ny viktig sponsor inför arenaflytten.Atlético de Madrids tränare genomförde presskonferensen efter 2-4-segern mot Bayer Leverkusen under tisdagskvällen där han var väldigt nöjd med lagets målproduktion, men det finns förstås saker att förbättra.Atlético tog hem det första mötet i åttondelsfinalen av Champions League efter 2-4 på BayArena.Atlético de Madrids tränare genomförde måndagens presskonferens i Tyskland under kvällen. Därefter tränade laget på BayArena. Cholo förväntar sig ett tillbakadraget Leverkusen som försöker utnyttja sin fart i omställningarna, men tyskarna kan spela på tre olika sätt. Den andra stora frågan då? Vem står i mål? Det fick vi inte något svar på, men någon föranining kanske han gav, den gode argentinaren..Atlético de Madrid besegrade Sporting med 1-4 på El Molinón. Klubbens första seger i Asturien sedan 2008.Atlético hade inte vunnit på El Molinón sedan 2008 och såg inte ut att göra det den här gången heller. Men Kevin Gameiro ville annat. I den 80:e minuten gjorde han 2-1, i den 81:a gjorde han 3-1 och i den 85:e gjorde han 4-1.Atlético åker till en arena där man inte har vunnit sedan 2008.Atlético de Madrids tränare genomförde sin sedvanliga presskonferens inför helgens ligamatch under fredagen. Där pratade han bl.a. om vilka som blir de kommande straffskyttarna.Goda nyheter på skadefronten: Tiago och Jan Oblak är snart tillbaka från sina respektive skador.