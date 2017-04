Atlético försvarar sig mot FIFA i Lausanne under måndagen

Imorgon avgörs "Caso Menores" där Atlético de Madrid står öga mot öga mot FIFA och deras registreringsförbud. Målet avgörs i idrottens skiljedomstol (CAS) i Lausanne.

Château de Béthusy, Lausanne.



09:30 på måndagsmorgonen.



Där och då ställs Atlético de Madrid för en av sina viktigaste uppgifter under den pågående säsongen. Det handlar inte om en tävlingsmatch, men det gäller att ha en tät defensiv och balans i samtliga lagdelar. Då skall nämligen den spanska huvudstadsklubbens representanter upp emot en tre man stark jury som föreslagits av de tre parterna (Atlético, FIFA och CAS) där idrottens skiljedomstol förstås har den avgörande rösten för att man på så vis skall kunna nysta upp "Caso Menores" en gång för alla. Upplägget för det här ärendet är annorlunda jämfört med det som Real Madrid tvingades ta sig igenom för att få sitt registreringsförbud förkortat. I Chamartín-klubbens fall var det bara en domare närvarande som klubbade igenom deras slutgiltiga dom. Det här upplägget kan också gälla Atléticos fall om de båda parterna (Atlético och FIFA) är överens om det och om CAS själva anser det nödvändigt.



1) Atlético väntas klargöra att alla som spelar för Atléticos ungdomslag också har tillgång till utbildning utöver de unga spelarnas fotbollsspelande.



2) Klubben kommer argumentera för att de minderåriga ynglingarna utanför Spaniens gränser som anslutit till Atlético från utlandet inte har lämnat sina familjer i något av fallen för att enbart spela fotboll. FIFA ansåg att Atlético flyttade på minderåriga för att de enbart skulle spela fotboll i klubben. Atlético argumenterar för att de minderåriga spelarna kommit till Spanien ihop med sina familjer, aldrig ensamma och att man alltid erbjuder de utbildning.



3) Att de berörda spelarna blev inskrivna "den korrekta vägen", dvs. via det spanska fotbollsförbundet (RFEF).



4) Man räknar också med att alla de fall som FIFA ansåg "ouppklarade" (183 till antalet) alla reglerades omedelbart (man hade 90 dagar på sig att göra det) efter att det internationella fotbollsförbundet delat ut straffet.



Atléticos delegation med Clemente Villaverde (general direktör) och den München-baserade advokatfirman Martens representant Christian Keidel (specialiserad på den här typen av fall) i spetsen reste till Lausanne under söndagen för att presentera sina argument för en sänkning av straffet som FIFA delade ut ifjol. Atlético-ledningen nådde en överenskommelse med FIFA om att avtjäna den första delen av straffet (ett övergångsfönster) i utbyte mot att den slutgiltiga domen i målet skall presenteras innan 1 juni 2017. När FIFA meddelade domen hade 183 övergångar av minderåriga spelare inte klarats upp enligt det internationella fotbollsförbundet. Atlético satte bollen i rullning genast och klargjorde för FIFA vad det är som gäller i de 183 fallen där slutligen mellan 8-11 av dessa ansågs vara grova övertramp. Real Madrid å sin sida hade ett grovt övertramp vilket gjorde att man ville ha en snabbare lösning i målet och kort efter deras besök till Schweiz hade de också fått sitt straff förkortat till ett registreringsförbud på ett övergångsfönster.



Den röd-vitrandiga delegationen har också skickat med ett antal tränare som varit med och förberett Atléticos överklagan. De har varit med och tagit fram diverse dokument som de i samspråk med klubben och advokatfirman skall presentera under måndagen.



Det finns ingen tidsbegränsning för målet utan det väntas pågå i flera timmar under måndagen, men det kan i värsta fall också förlängas med ytterligare en eller två omgångar. Det skall dock, i princip, inte behövas enligt vad de två olika parterna själva tror. I nuläget gäller FIFA:s registreringsförbud på två övergångsfönster, men den slutgiltiga domen i målet kommer att offentliggöras senast den 31 maj. Den väntas dock publiceras mycket tidigare än så. Kanske redan någon eller några veckor efter besöket i Lausanne.

