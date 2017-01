Atlético fortsätter ihop med Plus500

Atlético de Madrid fortsätter ihop med Plus500 även under 2017-2018.

Atlético de Madrid förlänger samarbetet med Plus500.Den spanska huvudstadsklubben meddelade nyheterna i ett officiellt pressmeddelande under måndagsmorgonen.Båda parterna är nöjda med det samarbete som inleddes för drygt två år sedan där investmentbolaget som erbjuder "Contract for difference"-tjänster tog över som huvudsponsor efter Azbajdzjan dragit sig ur. Det föregående avtalet hamnade på sammanlagt €11 miljoner medan det alltjämt är oklart vad det nya kommer ge i form av ersättning. Lösa rykten säger att Atlético väntas tjäna mer än tidigare (uppemot €15 miljoner per säsong), men i nuläget är det inte mycket mer än så. Det är förstås en makaber förbättring sett till säsongen 2011-2012 då man spelade stora delar utan en tröjsponsor och enbart hyrde ut reklamplatsen till några enstaka aktörer under ett par högprofilmatcher.Överenskommelsen med Plus500 är ett av flera viktiga sponsoravtal som Atléticos kommersiella avdelning med majoritetsägaren Miguel Ángel Gil Marín lyckats knyta åt sig under det senaste året. Däribland räknas även avtalet med Philips som kommer stå för belysningen på den nya arenan förutom försäljningen av "Naming"-rättigheterna av densamma.