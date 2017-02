Atlético gästar El Molinón

Atlético åker till en arena där man inte har vunnit sedan 2008.

Det har gått en dryg vecka sedan Antoine Griezmann gjorde det förlosande segermålet mot Celta Vigo på Vicente Calderón. En märklig tillställning avslutades på bästa möjliga vis ur resultatperspektiv. Atlético de Madrid spelade visserligen inte särskilt bra under stora delar av matchen mot galicierna, men man lyckades äntligen besegra ett lag efter en tung uppförsbacke. Den typen av segrar är väldigt viktiga för självförtroendet, liksom när man besegrade Las Palmas med 1-0 strax efter Villarreal-förlusten i slutet av december. Laget skapade gott om målchanser senast, men det genomgående temat med alldeles för dåliga skärpa fortsatte även förra söndagen. Den generella känslan var också som att återgå till Diego Forláns och Sergio Agüeros tid i klubben då det gjordes mängder av mål framåt samtidigt som försvarsspelet sattes åt sidan och det är förstås inget som tränarestaben strävar efter.Tre poäng är dock tre poäng, oavsett hur de ser ut och helgens fokus ligger förstås på Sporting Gijón även om Champions Leagues åttondelsfinaler hägrar dagarna därpå. Atlético har haft väldigt svårt på El Molinón genom åren och den senaste segern hittar vi faktiskt just i samband med "Cachas" och "Kuns" röd-vitrandiga dagar. Därefter har man alltså inte vunnit mot Sporting och det är anmärkningsvärt trots det faktum att asturierna inte alltid spelat i LaLiga. Det blir förstås inte lättare den här gången heller.Förra helgens seger mot Granada gav visserligen tränare Rubi viss lugn och ro, men saker och ting är aldrig som man vill att de skall vara när man ligger på nedflyttningsplats i LaLiga. Det var den första segern sedan början av december för Sporting som gick åtta matcher utan seger och som sedermera resulterade i att Abelardo lämnade skutan. Ibland finns räddningen på annat håll. Den här gången förlitade man sig på Rubi som själv haft svårt att stabilisera laget och framförallt dess bristfälliga försvarsspel som ofta lett till onödiga poängtapp samt förluster. En av de primära anledningarna till Sportings svaga säsong så här långt är bortaspelet, men man har inte heller imponerat på hemmaplan där man normalt sett är väldigt starka. El Molinón är en plats som verkligen vibrerar när hemmalaget får med sig publiken, men den här säsongen har det funnits alldeles för många matcher där asturierna inte alls kommit upp i nivå för att kunna slåss om de åtråvärda poängen. Trots det slog man Athletic i hemmapremiären och spelade oavgjort mot Sevilla och sammanlagt har det bara blivit en 2-1-seger mot Leganés och 3-1 när Osasuna besökte arenan.Bortaspelet har varit under all kritik och talar sitt tydliga språk: 13 matcher i samtliga turneringar, tre oavgjorda, en seger och resten är förluster. Segern kom mot Leganés..i förra ligaomgången.Det råder ingen tvekan om att Sporting kommer väldigt motiverade till lördagens ligamatch mot Atlético, men Rubi kommer sakna ett flertal pjäser, dels p.g.a. avstängningar, men också via skador och i vissa fall har han inte tagit ut spelare eftersom han inte anser de vara tillräckligt bra i nuläget. Diego Mariño lyckades dra på sig ett rött kort på bänken mot Leganés och är avstängd, men det är inget större avbräck då Pichu Cuéllar är bofast i startelvan. Det betyder att Whalley kommer agera back-up till den gamle Atlético-målvakten. Carlos Carmona kommer dock att saknas då han är lagets näst bästa målskytt med sina fem mål den här säsongen. Fransmannen Babin saknas också, men i hans fall handlar det om en skada som håller honom borta från spela.Rubi har lämnat Alberto Lora, Afif, Ndi och Borja Viguera utanför spelartruppen p.g.a. tekniska skäl. Att exempelvis Viguera lämnas utanför när laget har enorma problem med målskyttet visar också prov på hur långt ifrån laget den gamle skyttekungen i Segunda División verkligen är. Det uteblivna målskyttet är Sportings allra största problem den här säsongen och det faktum att Carmona saknas gör att Rubi tvingas leta efter lösningar, men det har å andra sidan Abelardo också gjort. 14 mål talar sitt tydliga språk..mot Atléticos 39.19 spelare har kallats till spelartruppen, men en skall borta när Rubi presenterar startelvan.Pichu Cuéllar, Whalley; Echiejille, Lillo, Meré, Amorebieta, Douglas; Canella, Víctor, Ismael, Xavi Torres, Moí Gómez, Sergio Álvarez, Cases, Vesga; Traoré, Burguí, Cop.Pichu Cuéllar; Lillo, Amorebieta, Meré, Canella; Vesga, Álvarez, Cases; Burguí, Traoré, Isma LópezFem dagar är längre än vad man kan tro inom proffsfotbollen. Saker och ting kunde ha fått ett annat öde om exempelvis Yannick Carrasco bytts ut istället för Saúl, men "lyckligtvis" kände canteranon smärta i ena höften vilket sedermera ledde till att han plockades av. Idag är det dock i stort sett ingen som minns det faktum att Atlético var på väg mot en väldigt snöplig förlust mot Celta så sent som i söndags och därför har tongångarna varit positiva. I början av veckan pratades det väldigt mycket om Atléticos enorma problem från straffpunkten, något som förminskats av spelarna, men förstorats upp i framförallt media. Det är ett uppenbart problem som inte haft en lösning sedan Radamel Falcaos övergång till Monaco, men under de senaste dagarna har laget tränat på just de situationerna även om det förstås inte går att återskapa atmosfären som återfinns på en fullsatt arena en onsdagsförmiddag.Därefter offentliggjordes spelplatsen för årets Copa del Rey-final, dvs. Vicente Calderón, något som Atlético-supportrarna inte alls är glada över med tanke på att Barcelona i så fall skulle få spela den sista matchen på klubbens hemmaarena. Frente Atlético protesterade genom att komma ut med ett pressmeddelande där de klargjorde att de inte ge sitt stöd, precis som fallet var i Copa del Rey-matchen mot Eibar, men den gången under första halvan av första halvlek. Någon dag senare agerar klubbledningen genom att filtrera nyheten om att man planerar ett stort spektakel på Calderón efter Copa del Rey-finalen. Allt för att kunna tjäna de €2 miljonerna som det innebär att arrangera finalen och hålla supportrarna nöjda. Responsen var väl..ljummen, till en början åtminstone.På det sportsliga planet har Diego Simeone och hans tränarstab fått blandade nyheter. På minuskontot finns Juanfrans skada. Högerbacken gick av i halvtid mot Celta och blir borta i 10-15 dagar, något som också innebär att han inte spelar första matchen mot Bayer Leverkusen på tisdag. I takt med att veckan gått har även Nico Gaitán dragits med skadekänningar och det har hindrat honom från att träna ordentligt. Han finns dock med i den spelartrupp som Simeone presenterat inför matchen. Allt är dock inte nattsvart på skadefronten. Diego Godín fortsätter sin rehab ihop med Augusto Fernández, men väntas vara tillbaka om ungefär 2,5 vecka. Samtidigt har Tiago och Jan Oblak båda börjat träna ihop med resten av spelargruppen. I portugisens fall har han börjat hitta tillbaka till det som känns mer naturligt samtidigt som Oblak har fått grönt ljus av axelspecialisten Andrew Wallace i London och redan jobbar på för fullt. Rehabiliteringsplaner är dock inget man ruckar på i Atlético och därför finns ingen av de båda med i truppen. Slovenen kan dock återvända redan till mötet med Leverkusen i Tyskland, men det är ännu inte bekräftat eftersom Atletis läkarstab inte givit honom grönt ljus för att spela matcher ännu.Kévin Gameiro missade torsdagens träning p.g.a. personliga anledningar, men återfinns i spelartruppen där Simeone väntas ställa upp med Vrsaljko till höger, Savic och Giménez i mittlåset samt Filipe Luís till vänster. Atlético kommer antagligen att spela 4-4-2 med Correa till höger och Carrasco till vänster vilket innebär att Koke går in centralt i banan. Väl där väntas han få sällskap av Gabi samtidigt som Saúl lämnas utanför startelvan med Leverkusen i åtanke, men kanske framförallt eftersom laget antagligen tvingas föra spelet mot asturierna. Torres fortsätter förstås i anfallet med Griezmann och det vore väl konstigt om Simeone valde ett annat alternativ ihop med fransmannen med tanke på canteranons fina form sedan Barcelona-matchen på Calderón i Copa del Rey.Henrique Caio följer med seniorlaget till Gijón som ett av flera alternativ på mittfältet efter ett ganska bra kval till U20-VM den senaste månaden.Moyà, Moreira; Vrsaljko, Savic, Giménez, Lucas, Filipe Luís; Gabi, Saúl, Koke, Thomas, Caio, Gaitán, Carrasco; Griezmann, Fernando Torres, Correa, Gameiro.Moyà; Vrsaljko, Savic, Giménez/Lucas, Filipe Luís; Gabi, Koke, Carrasco, Correa; Griezmann, Fernando Torres: Fredagen den 18 februari 2017: 13:00: El Molinón, Gijón: 30,000 åskådare: Naturgräs: José Luis González González: Viasat Fotboll: Viaplay