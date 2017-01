Atlético med en fot i semifinalen av Copa del Rey

Los Rojiblancos vann det första mötet mot Eibar med klara 3-0 och har tagit ett stort steg mot en hägrande semifinal i den Spanskacupen. Hemmalagets mål gjordes av Griezmann, Correa och Gameiro, där två av målen gjordes efter fasta situationer något som vi inte har varit bortskämda med den här säsongen!

Diego Simeone mönstrade en offensiv startelva där både Godín och Gabi vilades och fick börja på bänken:Trots den relativt tidiga matchstarten i Madrid, så var det isande kallt på Vicente Calderón. Vår man på plats Alexander Ivanovski kallade vädret polarkyla, med temperatur ner mot nollan och en isande vind som svepte in från floden Manzanares.Mitt anteckningsblock är tomt ända fram till den 25:e minuten när hemmalaget får ett mål bortdömt för offside. Savic tror först att han har gett Atleti ledningen efter att stött in en nickskarv från Saúl. Men efter några långa sekunder enas domarna om att underkänna målet. Reprisbilderna visar att Saúl är knappt offside när frisparken från kvällens lagkapten Koke slås...Bara tre minuter senare pekar domaren Lahoz mot mittpunkten, sedan Griezmann nickat in sitt 13:e mål för säsongen och gett Atlético de Madrid ledningen med 1-0. Carrasco får en smäll i mittcirkeln av gästernas Escalante och kvällens första ostskiva delas ut. Koke slår den efterföljande frisparken in i straffområdet till höger, där Giménez når högst när gästernas målvakt Yoel passar på att hänga lite tvätt. Nicken går i sidled mot straffpunkten där Griezmann är piggt med och skarvar in nicken med pannan in i det tomma målet.Eibar som sticker upp kort därefter efter en snabb spelvändning när lagkaptenen Capa slår ett lågt inspel från högersidan mot den bortre stolpen som Adrián så när lyckas få en tå på bollen, men bollen ut till inspark.Efter ledningsmålet ser Atlético till att ligga rätt i sina positioner och sjunker tillbaka på egen planhalva och låter gästerna rulla boll i sidled, men utan att hota Moya som kan återvända ner till omklädningsrummet med nollan intakt.Båda lagen intar planen utan att några ändringar i elvorna. Taktiskt sett bjuder inte Atlético på några lägen för gästerna som har lika stort bollinnehav som de rödvitrandiga, men målchanserna lyser med sin frånvaro. Bebe har ett skott från distans som Moya tryggt greppar efter fem minuter.Tio minuter senare lyckas Carrasco undvika offside när han snappar upp en passning från Filipe Luis precis före kortlinjen och börja driva den in mot mål. Han lyckas lura den förste av gästernas försvarare som ansluter, men mot den andra tar det stopp. Dock ger sig inte belgaren och lyckas få kontroll över bollen igen och kommer till ett nytt avslut som blockas och bollen studsar fram till Correa som rakar in bollen i nät sedan målvakten Yoel legat i skottlinjen för Carrasco. Hur som helst är det 2-0 till Atlético de Madrid.Målskytten Correa blir bara någon minut senare utbytt mot Gameiro. Det är det första av flera byten som sker i matchen, där gästerna kort därefter gör ett dubbelbyte och även Atlético ett andra byte när Gabi ersätter Gaitán.Inhopparen Gameiro har bara varit på planen i sex minuter när han gör 3-0 för Atlético. Precis som var fallet vid det första målet kommer utdelningen efter fast situation. Den här gången är det en högerhörna från Koke som skruvas utåt mot Giménez, som återigen når högst och nickar bollen mot den första stolpen där Griezmann nickar bollen vidare i sidled mot den bortre stolpen där Gameiro dyker upp och nickar in trean i tomt mål. Två av tre mål efter fasta situationer, precis som i fornstora dagar.Gästerna har en farlig reduceringschans i slutet när ett skott från distans styrs upp i luften av Gabi och fortsätter in i boxen där inhopparen Sarriegui dyker upp och skarvar bollen precis utanför Moyas högra stolpe.Domaren lägger bara till två minuter och gästerna från Baskien är inte närheten att hota något mer.Nästa torsdag spelas returen i Eibar och Atlético står med ena benet i semifinal efter en klar seger i det första mötet.1-0 Griezmann 28'2-0 Correa 60'3-0 Gameiro 68': 56 % - 44 %3 – 13 – 42 - 05 – 3: 9 – 14: 7 - 01 – 3