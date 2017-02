Atlético på väg att värva brasiliansk-serbisk försvarstalang

Atlético de Madrid jobbar på att värva en brasiliansk försvarstalang med serbiska rötter.

FIFA:s registreringsförbud hänger visserligen alltjämt över Atlético de Madrid, men det hindrar inte klubbens sportsliga ledning från att jobba på potentiella nyförvärv inför framtiden. Den här gången har José Luis Caminero och Andrea Berta siktat in sig på det sydamerikanska U20-mästerskapet som avgörs i Ecuador under januari och februari. Den spanska huvudstadsklubben är nämligen väldigt intresserade av São Paulos mittförsvarare Lyanco Vojnovic. I samband med tisdagskvällen rapporterade nämligen brasilianska Fox Sports att São Paulo har accepterat ett bud på €6 miljoner för den kraftfulla försvarsspelaren och det är förstås något som nått Spanien.Ikväll stärker MARCA upp informationen som nått Spanien via Brasilien, men enligt uppgifter till tidningen har man alltjämt inte slutört förhandlingarna kring spelarens kontrakt med klubben. Huvudpersonen själv uttalade sig om sin potentiella flytt till Spanien strax efter nattens match mot Argentina:sade han till brasiliansk media.Lyanco har en annorlunda bakgrund jämfört med sina lagkamrater i det brasilianska U20-landslaget. Hans farfar är nämligen född i Serbien, men flyttade till Brasilien i samband med det andra världskriget. Det gjorde exempelvis att det serbiska fotbollsförbundet kallade försvarsspelaren till U19-landslaget så sent som ifjol. Väl där spelade han kvalet till U19-EM (Elite Round) med Serbien och ställdes kuriöst nog mot Théo Hernández som då representerade Frankrike i samma turnering. Därefter kallade det brasilianska U20-landslaget Lyanco till spel och i samband med det tog han chansen att byta landslag på ungdomsnivå.Det handlar om en kraftfull försvarsspelare med sina främsta kvalitéer i duellspelet. Han är väldigt aggressiv, intensiv och bra i duellerna, men ibland kan han också vara väldigt vårdslös. Han är primärt vänsterfotad och betydligt bättre på att föra upp bollen längre upp i banan än att spela sig ur trånga lägen, något som annars är en framstående egenskap hos brasilianska försvarsspelare. Hans passningsspel lämnar en hel del i övrigt att önska och det är ingen större styrka. Lyanco kan ha en del problem i positionsspelet eftersom han så gärna vill täcka upp för medspelarna. Han är inte heller snabb eller kvick och har därför problem i det individuella försvarsspelet. Lyanco är också betydligt mer lämpad för en lägre backlinje än exempelvis att stå högt och försöka stöta p.g.a. just detta. Hans förmåga i luftrummet är dock imponerande, dels p.g.a. den kraft och spänst som han innehar, men också eftersom han innehar längden för en mittförsvarare och dessutom attackerar bollen på ett väldigt bra sätt. Lyanco har en väldigt stark personlighet och det har exempelvis gjort att han är lagkapten för det brasilianska U20-landslaget som han representerar för närvarande.