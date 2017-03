Atlético-spelare på landslagsuppdrag

Den här gången är det 15 spelare som återfinns på landslagsuppdrag under FIFA-datumet i mars månad.

ATLÉTICO DE MADRID - SPELARE PÅ LANDSLAGSUPPDRAG

23.03.2017 19:30 vs Saúl 24.03.2017 20:45 vs Koke 25.03.2017 00:00 vs Diego Godín, José María Giménez; Filipe Luís 25.03.2017 00:30 vs Ángel Correa 25.03.2017 20:45 vs Antoine Griezmann, Kévin Gameiro 25.03.2017 20:45 vs Yannick Carrasco 26.03.2017 20:45 vs Stefan Savic 26.03.2017 20:45 vs Jan Oblak 27.03.2017 21:00 vs Saúl 28.03.2017 18:00 vs Yannick Carrasco 28.03.2017 21:00 vs Koke 28.03.2017 22:00 vs Ángel Correa 29.03.2017 02:45 vs Filipe Luís 29.03.2017 04:15 vs Diego Godín, José María Giménez

ATLÉTICO DE MADRID - LANDSLAGSSPELARE SOM INTE SPELAR MATCH

20.03.2017-29.03.2017 Lucas Hernández 20.03.2017-29.03.2017 Thomas Partey

ATLÉTICO DE MADRID - LÅNESPELARE PÅ LANDSLAGSUPPDRAG

23.03.2017 20:00 vs ? Théo Hernández (Alavés) 24.03.2017 19:15 vs Diogo Jota (FC Porto) 25.03.2017 18:00 vs Théo Hernández (Alavés) 28.03.2017 17:30 vs Théo Hernández (Alavés) 28.03.2017 18:00 vs Diogo Jota (FC Porto)

Det har blivit dags för landslagsuppehåll igen.Den här gången handlar det om ett tio dagar långt uppehåll där olika röd-vitrandiga aktörer skall representera sina landslag. Atlético kommer representeras av 15 spelare under mars månads FIFA-datum där 13 av dessa tillhör seniortruppen samtidigt som de resternade två är lånespelare som gjort bra ifrån sig på lån i sina respektive klubbar under den pågående säsongen. VM-kvalspelet fortsätter förstås i såväl Europa som Sydamerika där Atlético är representerade, men det skall också spelas diverse träningsmatcher.Diego Simeone och hans tränarstab kommer lämnas med ett fåtal spelare under uppehållet samtidigt som stora delar av seniortruppen försöker jobba in poäng i kampen om de åtråvärda VM-kvalplatserna till Ryssland 2018. Argentina ligger skrynkligt till i Sydamerika och har två måstematcher den här månaden. Brasilien har däremot ett ypperligt läge att mer eller mindre kvalificera sig för slutspelet om lite mer än ett år om man skulle vinna båda matcherna. Uruguay har också en fin möjlighet att dels knappa in på brasilianarna, men också positionera sig för VM-slutspelet.Frankrike slåss förstås med Nederländerna och Sverige om en direktplats till VM. Spanien har samma poängskörd som fransmännen, men ligger på en delad förstaplats i grupp G ihop med Italien. Belgien ligger i förarsätet i grupp H med den otroliga målskillnaden 21-1!Montenegro drömmer om VM-slutspelet i Ryssland, men för närvarande ligger man på en andra plats bakom Polen. Två poäng bakom polackerna. Slovenien slåss med England om förstaplatsen i grupp F samtidigt som de jagas av Slovakien.Det spanska U21-landslaget träningsspelar först mot Danmark och sedermera mot Italien i Rom.Lucas och Thomas har inga inprogrammerade vänskapsmatcher när det franska U21-landslaget håller på att spela ihop sig för höstens EM-kvalspel. Ghana slickar såren efter fjärdeplatsen i African Cup of Nations, men det återstår om det blir en vänskapsmatch då afrikanerna inte alltid har en motståndare klar innan samlingarna.Théo har gjort succé i Alavés under den pågående säsongen och kallats till det franska U20-landslagets fyrnationsturnering i Bretagne mellan den 23-28 mars. Diogo Jota och hans Portugal förbereder sig för U21-EM i Polen genom att genrepa mot Norge i Estoril och Tyskland i Stuttgart.Den här gången är det 15 spelare som återfinns på landslagsuppdrag under FIFA-datumet i mars månad.Atlético de Madrids tränare var nöjd efter 3-1-segern mot Sevilla och passade förstås på att dra till med en farsdag referens.Den kroatiske landslagsmannen kan ha dragit på sig en korsbandsskada mot Sevilla.Två mål på fasta situationer och en boll i öppet mål räckte för att Atlético skulle slå tillbaka ett formsvagt Sevilla på söndagen.MAJADAHONDA. På lördagsförmiddagen gjorde Atlético Madrid sin sista träning inför den viktiga matchen mot Sevilla. Diego Pablo Simeone höll även presskonferens på träningsanläggningen och det var en motiverad argentinare som steg in i pressalen.Resultatet från första mötet i Tyskland stod sig när Atleti bekvämt kunde ta sig vidare till kvarten i år igen. För en match som slutade 0-0 innehöll den flera kvalitativa målchanser men det var målvakternas match. Leno och Oblak hade var sin halvlek där slovenen i Atléticos mål vinner matchen på poäng.MADRID. 0-0 räckte och Atlético Madrid är för fjärde året i rad vidare till kvartsfinal. Diego Pablo Simeone var nöjd med avancemanget, något som märktes på presskonferensen efter.MADRID. På onsdagskvällen ställs Atlético Madrid mot Bayer Leverkusen hemma på Estadio Vicente Calderón. Det första mötet slutade 2-4 till det spanska huvudstadslaget och det är nu det definitivt ska avgöras vilket av lagen som går till kvartsfinal.Dags för retur i UEFA Champions League. Atlético de Madrid leder med 4-2 efter första matchen på BayArena.