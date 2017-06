Atlético värvar en ny redaktionsmedlem

Atlético-redaktionen gör klart med en ny medlem, registreringsförbudet till trots. Sorry FIFA och CAS.

Court of Arbitration for Sports har visserligen förbjudit Atlético de Madrid att skriva in nyförvärv fram till den 1 januari 2018, men det är något som vi på Atlético-redaktionen väljer att trotsa i vår ständiga kamp att informera våra läsare kring det nyaste om Manzanaresklubben. Därför har vi gjort klart med ett nyförvärv i form av Leotrim Jusufi, även kallad, Leo. Nedan följer en presentation av vår nya redaktionsmedlem.



Leotrim heter jag. Jag kommer från Alingsås, en liten stad utanför Göteborg. Jag är 24 år gammal och studerar journalistik på Göteborgs Universitet. Jag har ett väldigt stort intresse för fotboll. Jag har spelat sedan jag varit liten och har följt fotboll sen jag varit liten. Den har alltid funnits där. Min familj är galen i fotboll och just ett storlag från Madrid, som jag inte vill nämna. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det kom sig att jag föll för Atletico Madrid när min familj hejade på det andra laget. Men jag minns Atletico från när jag var liten och jag var i den åldern då man började förstå fotboll på allvar. De första Atleticospelarna jag kan minnas är spelare som Antonio Lopez, Leo Franco, Maxi Rodriguez, Forlan, Luis Perea, Torres och Aguero är bara några. Jag minns när Forlan vann Pichichi och Guldskon under samma säsong. När Atletico vann första upplagan av nya Europa League. Hur Atletico successivt blev en klubb att räkna med både i Spanien men även ute i Europa.



Sedan var det svårt att inte svepas omkull när våran Diego Simeone tog över rodret. Cholismon kom att ta över mig och jag blev såld. Diego Simeone är, utan att skämmas, anledningen till att jag känner som jag gör idag för Atletico. Jag var och kollade min första och enda match, hittills, med Atletico i vintras. Man tog emot Celta Vigo, en otroligt bra match. Atletico låg i underläge med 1–2 fram tills det var några minuter kvar av matchen och lyckades vända. Under den tiden laget låg under slutade Simeone aldrig att tro. Publiken buade på spelare som hade en dålig dag, men Cholo uppmanade istället publiken att heja fram laget. Hur han vid sidlinjen sprang fram och tillbaka. Skrek och stod och hoppa. En syn jag aldrig kommer glömma.



Vill avsluta med att säga: Fortsätt läsa om Atletico på SvenskaFans och jag hoppas jag kommer kunna bidra till redaktionens fantastiska arbete.



Jag lever efter Cholos egna ord: ”Si se cree y se trabaja. Se puede.”

