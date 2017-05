ALTAS Y BAJAS 2017: Atléticos planer inför 2017-2018

Säsongen är färdigspelad och planeringen inför 2017-2018 är i full gång. Sommarens övergångsfönster väntas bli betydligt mer hektiskt än vad som har varit fallet de senaste åren. Dels för att vissa förändringar förnyar energin i en spelartrupp, men framförallt eftersom grundpelarna i Diego Simeones lagbygge sedan ankomsten den 23 december 2011 varit i stort sett de samma. Argentinaren bekräftade sin kontinuitet strax efter den sista tävlingsmatchen i maj, men faktum är att Miguel Ángel Gil Marín och Simeone kommit överens om att han skulle leda Atlético in på Wanda Metropolitano redan när han förlängde sitt kontrakt med klubben (som sedermera reducerades med två säsonger p.g.a. den höga lönen). Detsamma gäller även resten av den sportsliga strukturen som klubben byggt upp under 5,5 års tid. Det blir en fortsättning för Andrea Berta som jagats av klubbar i hans hemland (Roma, Milan och Inter), men framförallt PSG. Samtliga fick de "nej". "Hay que seguir creciendo, juntos".



Sommarens övergångsfönster är dock beroende av den internationella skiljedomstolen (CAS) slutgiltiga beslut i "Caso Menores" som renderat i ett registreringsförbud för Atlético till den 1 januari 2018. Ett beslut i ärendet kommer tas senast den 30 maj 2017 sedan de tre parterna (CAS, FIFA och Atlético) nått en överenskommelse under fjolåret.



President

Enrique Cerezo



Filmproducent till yrket. Ägare av Enrique Cerezo - Cinematographic Productions som också är hans främsta inkomstkälla. Cerezo sitter på presidentposten i Atlético de Madrid sedan 2002 då han tog över efter Jesús Gil y Gil i samband med att klubben genomgick en väldigt turbulent perio. Han äger 20% av klubbens aktier. Sympatisk och ganska rolig. Mannen med citaten. Dock väldigt impopulär bland de röd-vitrandiga supportrarna.



VD, majoritetsägare

Miguel Ángel Gil Marín



Avlidne Jesús Gil y Gils näst äldsta son som sällan vill synas eller höras i media. Han uttalar sig bara när han måste, som vid exempelvis kriser. Gil Marín är klubbens majoritetsägare med ungefär 52% av aktierna i sin ägo, därför är också sista ordet hans vid spelarövergångar. Otroligt impopulär i supporterkretsar där han ses som en skurk och där man helst vill att han "lämnar" tillbaka klubben som han och hans pappa "stal". Har inte sett en enda match på Vicente Calderón under det senaste decenniet och klarar inte heller av att se mer än en halvlek när Atlético spelar eftersom han blir så nervös.



Sportchef

José Luis Caminero



Spelade i Atlético de Madrid mellan 1993-1998 där han var mycket omtyckt av supportrarna p.g.a. sin eleganta spelstil. Caminero var en viktig pjäs i det Doblete-vinnande laget från säsongen 1995-1996. Efter att ha haft samma uppgift i Real Valladolid tog han således över rollen som sportchef i Atlético sommaren 2011 efter den mycket impopuläre Jesús García Pitarch. Han jobbar sida vid sida med Andrea Berta och är huvudsakligen ansvarig för den spanska marknaden, men även vissa andra delar som hans kollega inte känner sig hemma i. Caminero har en rättsprocess hängandes över sig från 2009 eftersom det spanska rättsystemet misstänker att han varit inblandad i organiserad brottslighet.



Teknisk direktör

Andrea Berta



Före detta sportchef i Parma och rådgivare i Genoa som jobbar inom den spanska huvudstadsklubben sedan 1 maj 2013. Till en början tilltänkt som nurvarande Valencia-ägaren Peter Lims högra hand om singaporianen investerat i Atlético de Madrid, men när så inte blev fallet stannade Berta i klubben och fick en viktig roll inom den internationella spelarmarknaden. Under sin första tid i Atlético var hans primära uppgift att identifiera talanger runtom i världen, men de senaste säsongerna har italienaren fått en allt viktigare roll och mer att säga till om vid potentiella övergångar. Samtidigt som hans inflytande blir allt större är fler och fler klubbar runtom i Europa intresserade av Berta, men Atlético har säkrat upp den gamle bankmannen med en klausul vars värde alltjämt är okänt.



Tränare

Diego Simeone



Argentinaren återvände till Atlético de Madrid för sin tredje sejour i klubben i och med att Miguel Ángel Gil Marín anställde honom som tränare för laget den 23 december 2011. Simeone är en ikon bland de röd-vitrandiga anhängarna och har influerats av Marcelo Bielsa, Alfio Basile, Carlos Bilardo, Sven Göran Eriksson och Roberto Mancini genom åren. Cholo förde Atlético till i UEFA Europa League och UEFA Super Cup under hans första tid som tränare. Under 2012-2013 vann man Copa del Rey efter att ha slagit Real Madrid för första gången på 14 år och ett år senare stod man även som ligasegrare för första gången på 15 år. Simeone har även en Supercopa de España-seger på kontot. Trots ett enormt intresse från mängder av klubbar runtom i Europa förlängde Cholo sitt kontrakt till sommaren 2020 för att leda Miguel Ángel Gil Maríns projekt "Atlético 2020" där nästa steg på utvecklingstrappan blir att ta laget in i klubbens nya arena som väntas stå klar inför 2017-2018 års säsong. Hans eviga mantra "partido a partido" kan inte upprepas tillräckligt många gånger.



CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD - 2017-2018

PLANTILLA Y CUERPO TÉCNICO

PORTEROS

SPELARE KONTRAKT UTKÖPSKLAUSUL RÄTT. AGENT Jan Oblak Jan Oblak 30.06.2021 €100 miljoner 100% Miha Mlakar Miguel Ángel Moyà Miguel Ángel Moyà 30.06.2018 Ej offentliggjord 100% Manuel García Quilón André Moreira André Moreira 30.06.2021 Ej offentliggjord - Jorge Mendes

DEFENSAS

SPELARE KONTRAKT UTKÖPSKLAUSUL RÄTT. AGENT Juanfran Torres Juanfran Torres 30.06.2018 Ej offentliggjord 100% Toldra Consulting SL Šime Vrsaljko Šime Vrsaljko 30.06.2021 Ej offentliggjord 100% Giuseppe Riso Diego Godín 30.06.2019 €60 miljoner 100% Diego Heredia Triguero Stefan Savic Stefan Savic 30.06.2020 Ej offentliggjord 100% Žarko Pelicic José María Giménez 30.06.2020 €65 miljoner 100% Paco Casal Lucas Hernández 30.06.2022 €55 miljoner 100% Manuel García Quilón Filipe Luís 30.06.2019 Ej offentliggjord 100% Manuel García Quilón

CENTROCAMPISTAS

SPELARE KONTRAKT UTKÖPSKLAUSUL RÄTT. AGENT Gabriel Fernández Gabriel Fernández 30.06.2018 Ej offentliggjord 100% Manuel García Quilón Jorge Resurreción Jorge Resurreción 30.06.2020 €150 miljoner 70% Iñaki Espizúa Saúl Ñiguéz 30.06.2021 €80 miljoner 60% Jorge Mendes Augusto Fernández Augusto Fernández 30.06.2019 Ej offentliggjord 100% Darío Bombini Thomas Partey 30.06.2020 Ej offentliggjord 90% JJ Sports Management Tiago Mendes 30.06.2017 Ej offentliggjord 100% Jorge Mendes Yannick Carrasco 30.06.2022 €100 miljoner 100% Christophe Henrotay Nicolás Gaitán Nicolás Gaitán 30.06.2020 €60 miljoner 100% José Iribarren Alessio Cerci 30.06.2018 Ej offentliggjord 50% Federico Pastorello

DELANTEROS

SPELARE KONTRAKT UTKÖPSKLAUSUL RÄTT. AGENT Antoine Griezmann Antoine Griezmann 30.06.2021 €100 miljoner 100% Eric Olhats (rådgivare) Kévin Gameiro Kévin Gameiro 30.06.2020 Ej offentliggjord 100% Boisseau Pascal Ángel Correa Ángel Correa 30.06.2020 Ej offentliggjord 60% Agustín Jiménez Fernando Torres 30.06.2017 Ej offentliggjord 100% Bahía Internacional

JUGADORES CEDIDOS

SPELARE KONTRAKT LÅNEKONTRAKT RÄTT. AGENT Guilherme Siqueira Guilherme Siqueira 30.06.2017 30.06.2017 100% Álvaro Torres Matías Kranevitter Matías Kranevitter 30.06.2020 30.06.2017 100% José Luis Luraschi (A) Luciano Vietto 30.06.2021 30.06.2017 100% Jorge Cyterszpiler Théo Hernández Théo Hernández 30.06.2021 30.06.2017 100% Manuel García Quilón (B) Diogo Jota 30.06.2021 30.06.2017 100% Jorge Mendes Amath Ndiaye 30.06.2020 30.06.2017 100% Luis Perote Rafael Santos Borré 30.06.2021 30.06.2017 50% Helmut Wenin Axel Werner 30.06.2021 30.06.2017 90% Ricardo Werner (C) Javi Manquillo 30.06.2018 30.06.2017 100% Bahía Internacional Emiliano Velázquez 30.06.2019 30.06.2017 100% Paco Casal