Carrasco skadad

Atlético de Madrid kommer få klara sig utan Yannick Carrasco mot Las Palmas, Real Madrid och Eibar..och kanske längre än så.

En olycka sker sällan ensam. Speciellt mot Villarreal. Framförallt den här säsongen.



Atlético förlorade inte bara tillställningen mot Villarreal trots ett ordentligt spelövertag under tisdagskvällen. Nu kommer man få klara sig utan Yannick Carrasco under de kommande matcherna i ligan och Champions League. Den belgiske landslagsmannen skadade sig som bekant efter att ha blivit påsprungen och nedgjord av Antonio Rukavina under gårdagskvällen. Smällen tog på nyckelbenet i samband med duellen och därefter ramlade på samma sida vilket innebar att det hela renderade i rejäla smärtör för 23-åringen. Carrasco gick av planen 14 minuter efter att han bytts in och fördes sedermera till sjukhus med ambulans där det fastställdes att det inte blir något spel mot varken Las Palmas, Real Madrid (första matchen) eller Eibar. Oron i Atlético var påtaglig efter smällen. Man befarade en nyckelbensfraktur, men efter närmare undersökningar kunde man fastställa att han drabbats av en mindre spricka på den yttre nyckelbensleden. Det är också anledningen till att han diagnostiserats med en grad I-skada.



Återhämtningstiden beräknas vara ungefär två veckor, men det kan också gå snabbare.



Gabi avslöjade att Carrasco hade väldigt ont och inte kände av ena handen i samband med en intervju i den mixade zonen natten till onsdag. Smärtan kommer hålla i sig under de kommande 48 timmarna, men genom att hålla sig inaktiv och rehabilitera skadan under de första 72 timmarna bör densamma avta betydligt. Därefter är det upp till spelaren att fortsätta rehabiliteringen fram tills returmatchen mot Real Madrid på Vicente Calderón där det inte bör vara några problem för belgaren att spela med hjälp av smärtstillande. Om han spelar mot Madrid i Champions League-returen är således upp till spelaren och hur hög hans smärttröskel är.

0 KOMMENTARER 211 VISNINGAR

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-04-26 18:11:00

