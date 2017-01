CdR: Inför Eibar - Atlético

Copa del Rey är tuneringen och nu är det kvartsfinalerna som drar igång. Eibar är laget som inleder hemma och dessa är erkänt starka på sin egna arena. Så frågan är vilket lag som kommer ta med sig den starkaste grunden att stå på i returen på Calderón.

Eibar





Lagets arena Estadio Municipal de Ipurua tar emot lite mer än 5000 åsksådare, men trots att de inte är så många så har de ändå hjälpt Eibar att vara ett riktigt starkt hemmalag. Eibar har endast förlorat två hemmamatcher under säsongen. Mot Osasuna och mot just Atlético för några veckor sedan.



I helgen vann Eibar mot Sporting även i ligaspelet, vilket bröt deras lite nedåtgående trend. Två oavgjorda och en förlust hade de innan den matchen. Ingen överdriven dåligt form men dock den sämsta de haft under säsongen.



Eibars spelstil är ganska enkel men effektiv. De spelar en rak fotboll där de gärna kommer runt på kanterna för att kunna hitta store Enrich inne i boxen.



Truppen

Yoel, Markel Areitio, Capa, Dos Santos, Gálvez, Lejeune, Luna, Escalante, Rivera, Sarriegi, Rico, Bebé, Pedro León, Rubén Peña, Adrián, Inui, Enrich och Josue Dorrio.



Mendilibars trupp dras med en hel del skador, Asier Riesgo, Iván Ramis, Anaitz Arbilla, Kike García and Nano, Dani García kommer alla att missa matchen.



Poteniell startelva

Yoel

Capa – Dos Santos – Lejeune – Luna

Escalante – Rivera

Pedro León - Adrián – Inui

Enrich



Club Atlético de Madrid

Atlético tog sig vidare trots att man förlorade senast mot Las Palmas. Men Atleti hade fortfarande resultatet från första omgången kvar i ryggen att vila sig mot och tog sig vidare med totalt 4-3.

Bortsett från det missödet har Atleti återigen hittat lite vinnande form, vilket truppen verkar vara i behov av.

I ligan är det fortsatt tajt, där



Truppen

Moyá, Moreira, Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Juanfran, Giménez, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Gaitán, Keidi, Griezmann, Fernando Torres, Correa och Gameiro.



För Atletis del kommer Augusto, Oblak, Tiago, Thomas, Lucas och Cerci missa matchen.



Poteniell startelva

Moyá

Vrsaljko – Giménez – Godín – Filipe

Juanfran – Gabi – Saúl – Gaitán

Griezmann – Gameiro



Matchfakta

Var: Estadio Municipal de Ipurua

Dag: Torsdagen den 19/1

Tid: Klockan 19:15

2017-01-18

