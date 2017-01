CdR: Retur mot Las Palmas

Dags för retur i Copa del Rey. Atlético gästas av Las Palmas på Vicente Calderón.

Det har blivit dags för retur i Copa del Rey.



Den spanska huvudstadsklubben besegrade som bekant Las Palmas med 0-2 på Kanarieöarna och har således ett fint utgångsläge inför returen, men Diego Simeone vägrar ta något för givet och refererar till Copa del Reys format, men också motståndarnas typ av fotboll. UDLP tog en imponerande seger mot Sporting Gijón den gångna helgen, något som stärker deras självförtroende inför vad som komma skall. Atlético de Madrid å sin sida har lyckats vända en negativ trend som nådde sin klimax i form av en 3-0-förlust mot Villarreal på El Madrigal i mitten av december till något positivt rent resultatmässigt. Än är dock saker och ting inte som de var innan laget började en nedåtgående spiral under andra halvan av höstsäsongen, men stabiliteten bakåt har blivit betydligt bättre även om Atleti inte har spelat mot de allra bästa lagen i Copa del Rey respektive LaLiga på sistone.



Förra helgens 0-2-seger mot Eibar satt hårt åt trots den relativa förmågan att kontrollera tillställningen. Domarinsatsen var förstås inget att imponeras över och Atleti kom utan tvekan undan billigt ett flertal gånger. Man släppte visserligen till få målchanser, gjorde mål på de få man själva skapade och utnyttjade faktiskt till och med en fast situation till sin fördel, men det såg inte alls särskilt imponerande ut spelmässigt. Det var som att se det gamla Atlético, det innan den här säsongen drog igång och det är något som Simeone förstås var mycket nöjd med.



Sedan returmötet med Guijuelo har Simeone återvänt till det han själv tror kommer få Atleti på rätt spår igen. Bortfallet av centrala mittfältare har gjort att Cholo letat alternativ för att kunna ersätta Tiago som haft känningar i ena knät sedan en knapp månad tillbaka i tiden. Samtidigt har Augusto Fernández varit borta i 3,5 månad och hans långtidsskada har minimerat tränarstabens möjligheter centralt i banan. Ingen av de nuvarande mittfältsalternativen har svarat upp på samma vis som ifjol, men i samband med de två senaste matcherna har intensiteten och aggressiviteten infunnit sig, något som sedermera resulterat i få målchanser för motståndarna. Därför har Simeone försökt hitta lösningar med José María Giménez i en defensiv mittfältsposition, men hans svagheter med bollen vid fötterna kommer uppenbaras ju oftare motståndarlagen sätter honom under press. Därför är även uruguayanenen nödlösning som bara väntas spela i vissa utvalda matcher.



Det finns ganska få öppna platser i en potentiell startelva när det väl vankas avgöranden under andra halvan av vintern och vårsäsongen, men en sådan är platsen till höger på mittfältet. Simeone har provat med mängder av alternativ: Saúl, Koke, Carrasco, Gaitán, Juanfran..och senast fick vi till och med se Gabi ge understöd till Vrsaljko. Det är ingen hemlighet att Koke känner sig bekvämare som ”interior” när han spelar till vänster, detsamma gäller Carrasco och Gaitán som är som bäst i den positionen. Det har gjort att Juanfran återgått till sin nygamla position som ytterforward samtidigt som Saúl flyttat in i banan och Carrasco bänkats. Det blir intressant att se vad Simeone tänker göra när belgaren är tillbaka från skada.



De senaste dagarna har handlat mycket om att återhämta sig inför returmötet med UDLP och därför har Simeones tränarstab fokuserat väldigt mycket på en lägre intensitet utan potentiella startelvor. Griezmann tränade inte under måndagskvällen eftersom han fick grönt ljus av Simeone att åka till Zürich där årets FIFA-gala hölls. Det återstår att se om fransmannen spelar mot UDLP, något som Simeone vägrade bekräfta i samband med presskonferensen. Gameiro kommer definitivt inte spela. Han är sjuk och hamnade därmed utanför matchtruppen. Det gjorde även Carrasco, men i belgarens fall vill man inte gå på för fort efter hans fotskada som han ådrog sig i Saudiarabien. Simeone har dock kallat två canteranos till tisdagens match och föga överraskande handlar det om två centrala mittfältare: Rubén Fernández och Keidi Bare.



STARTELVAN

Moyà; Vrsaljko/Juanfran, Savic, Godín/Giménez, Filipe Luís/Lucas Hernández, Gabi, Saúl, Koke, Correa; Fernando Torres, Griezmann



LAS PALMAS SPELAR FÖR SIN "HEDER"..OCH FÖR ATT GÅ VIDARE

Det första mötet lagen emellan var inte vad Quique Setién hade hoppats på, men när man väl ställer över ett antal viktiga spelare och varken anpassar sig till sina motståndare eller kan spela på ett annat vis så är det inte så konstigt. Det faktum att UDLP inte anpassar sig till sina motståndare är deras styrka, men också en svaghet. Annars har det mesta handlat om övergångsfönstret i Las Palmas-lägret. Quique Setién har bett om ett antal förstärkningar under januarifönstret och det har gjort att den sportsliga ledningen letat efter alternativ på övergångsmarknaden. Resultatet väntas bli en värvning av Jonathan Calleri och Hernán Toledo där man förhandlat med Deportivo Maldonado (som inte äger spelarnas rättigheter utan fungerar som en sköld i tredjepartsägandets kamp för överlevnad). De båda spelaraffärerna väntas bli klara inom kort. Det är dock inte Las Palmas primära val i kampen på förstärkningar. Man har legat i förhandlingar med Paris Saint Germain gällande hemmasonen Jesé under en längre tid och har nu nå?t en preliminär överenskommelse med spelaren, nu gäller det att komma överens med fransmännen om en inlåning.



I samma veva väntas Sergio Araújo lämna klubben under januarifönstret efter en rad olika skandaler som sedermera kulminerade med rattonykterhet för en tid sedan. Nu ångrar man sig nog att man inte sålde Araújo till Palermo för €18 miljoner.



När det gäller laget som Setién väntas ställa på benen har han sagt en sak: de som inte fått chansen väntas även få spela mot Atlético i Copa del Rey-returen. Det är i stort sett bara David Simón som dras med skadekänningar, men även han väntas finnas tillgänglig för spel. Las Palmas reste visserligen till den spanska huvudstaden under måndagskvällen, men man klargjorde inte vilka det var som reste dit. I vilket fall som helst kommer Setién ha stora delar av spelartruppen redo när det gäller matchtruppen, men det blir alltså med stor sannolikhet inte de ordinarie korten som ställs på benen..om han nu inte spelar spel.



STARTELVAN

Raúl Lizoain; Macedo, David García, Aythami, Dani; Montoro, Tana, Hernán; Momo, El-Zhar, Livaja



MATCHSTART: 21:15

SPELPLATS: Estadio Vicente Calderón, Madrid

KAPACITET: 54,907 åskådare

PLANEN: 105 x 70

TV: Viaplay