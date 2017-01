CdR:Las Palmas vände och vann mot Atlético

Det var en svängig match där Atlético hade ledningen två gånger om, men Las Palmas gav aldrig upp och lyckades till slut vinna matchen på övertid. Atlético tar sig ju ändå vidare i den spanska cupen tack vare resultatet i den första matchen.

Startelvor

Första halvlek

Andra halvlek

MoyàVrsaljko – Giménez – Godín – LucasJuanfran – Koke – Saúl – GaitánCorrea – GriezmannLizoainMichel – García – Aythami – LopesCastellanoMateo – Tana – Hernan – MomoLivajaMatchens inledning innehåller inget vidare tempo. De inledande minuterna är det nästan bara gästande Las Palmas som är bollförande men de är aldrig nära att skapa någonting.Atlético, som inte har bollen lika mycket är dock betydligt vassare när de får bollen, de kanske inte hittar mållägena men de hotar Las Palmas backlinje betydligt mer med sina passningar.För Atletis del så rör sig på Griezmann och Correa ganska fritt och droppar ner en del och det är nästan dessa två som är playmakers för Atlético.Efter 19 minuter tvingas Las Palmas att ta av Hernan, och det dröjer ungefär sex minuter innan ersättaren Montoro kliver på planen.Ett ganska långt powerplay för hemmalaget som de verkligen vill utnyttja. Med en man mindre så upptstår det ganska stora luckor i den gula backlinjen. Atleti lägger in ett högre tempo i matchen och kliver högre på gästerna och kommer till några lägen. Griezmann får två möjligheter men får inte till sina avslut.De sista tio minuterna hittar dock Las Palmas in i matchen och de kommer med en hel del hotande passningar och även en del farliga bollar mot mål. Bland annat ett inlägg från höger som Marko Livaja nickar mot den första stolpen men Moyàs reflexer sviker honom inte och han kan rädda, sedan får försvaret undan returen.Atlético gör ett byte i halvtid där Gabi ersätter Lucas. Vrsaljko tar hand vänsterbacksplatsen.Ett fint försök från Correa efter 40 sekunder som tvingar målvakten till en räddning som leder till resultatlös hörna.Men efter tre och en halv minut hittar Atlético nätet. Detta efter ett mycket fint kombinationsspel mellan Gaitán och Griezmann, ett mål som påminner mycket om det från förra matchen mot Eibar. Men den här gången är Gaitán som spelar fram Griezmann istället för Gameiro.Cirka tio minuter efteråt kvitterar dock Las Palmas, detta genom Marko Livaja. I duellen med Godín trycker han ganska enkelt undan mittbacken. Detta gör att Giménez hamnar i fel position och Livaja får en ganska enkel väg mot mål och sedan får han även till ett fint avslut.Men målen slutar inte där, Atlético får återigen ledningen i matchen några minuter senare när Koke slår en lång passning på cirka 60 meter. Correa trycker sedan rutinerat undan David García i löpduellen och får fri väg mot mål. Väl där lägger han avslutet mellan målvaktens ben. Totalt en tremålsledning i dubbelmötet för Atleti.En målrik andra halvlek.Las Palmas är fortsatt angelägna om att skapa sig ett bra resultat trots underläget. Och de spelar en ganska bra offensiv fotboll under hela andra halvlek och de lyckas sätta Atleti under lite press i perioder. Men de har dock inte helt full kontroll över sitt bollinnehav utan de tappar en hel del boll som ger Atlético bra kontringsmöjligheter, men hemmalaget har lite för bråttom när de får dessa möjligheter. Det mesta utav Atléticos anfallsspel i andra halvlek kommer från bollerövringar.För att öka på sin offensiva krafft byter Las Palmas in Jonathan Viera med ungefär 20 minuter kvar.Atlético gör ett intressant byte när Keidi (19 årig alban) ersätter Correa med tolv minuter kvar. Vi fick dock inte se någonting större av Keidi under kvällen.I slutet av matchen får Las Palmas en ganska välförtjänt kvittering. En mycket fin passning av Lemos i djupled till Matteo. Det ger Mateo och Livaja ett två-mot-ett läge, Livaja får passningen och sätter in bollen i öppet mål. Ett fint anfall men också lite slarvigt av Juanfran på långbollen från Lemos.Det kommer även ett ledningsmål från Las Palmas med en halv minut kvar. Det efter en frisparksvariant där Mateo står fri på bortre ytan och han lägger utan bekymmer in bollen i mål.Griezmann (49’), Correa (61’), Livaja (57’, 89’) och Mateo (90’).Correa (35’), Lucas (45’), Gabi (69’) och Momo (50’)