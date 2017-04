CL: Atlético Madrid vidare till semifinal

Atlético Madrid tog ledningen genom Saúl och satte därmed kravet på Leicester att göra tre mål. Engelsmännen mäktade dock bara med att få in en boll. Den spanska huvudstadsklubben är därmed återigen vidare till semifinal i den finaste klubblagsturneringen.

Startelvor

Första halvlek

Andra halvlek

Matchfakta

SchmeichelSimpson –Wes Morgan- Benaloune - FuchsMahrez – Drinkwater – Ndidi – AlbrightonOkazaki – VardyOblakJuanfran – Savic – Godín – FilipeSaúl – Gabi – Giménez – KokeGriezmann – CarrascoDet är ganska otydligt vad lagens matchplaner är inledningsvis. Det är Atlético som är det klart bollförande laget i matchen, jag hade väntat mig det motsatta innan matchstart. Leicester ligger dock väldigt fint i sitt positionsspel framför det egna målet och gör det väldigt trångt, därav har Atletis bollinnehav liten effekt än så länge. Men allt som allt är det en ganska trött inledning.Efter 21 minuters spel kommer matchens första målchans och det blir farligt. Det är hemmalaget som kommer fram där Marhez hittar Vardy i djupled. Engelsmannen har dock inget avslutsläge och passar bollen snett bakåt till Okazaki som får en fin möjlighet men han missar målet.Efter den möjligheten verkar det infinnas sig en extra strimma tro om att ta sig vidare och de får betydligt mycket mer luft under vingarna i sitt spel, bollinnehavsmässigt har de tagit sig förbi Atleti under den här perioden.Men efter 25 minuter är det de tillresta rödvita supportrarna som hörs mest på King Power Stadium när de får skrika ut sin glädje efter att Saúl gör 1-0 till Atlético.Målet kommer från en ganska simpel kontring på vänsterkanten där Filipe Luís har bollen. När han tittar upp ser han Saúl som kommer omarkerad utifrån i den bortre ytan. Ett perfekt inlägg från vänsterbacken hittar fram dit och Saúl sätter fram pannan på ett felfritt sätt och bollen går mot den bortre stolpen, otagbart för Schmeichel.Mahrez får ett fint läge att hitta en kvittering. Efter lite flipperbollar efter en hörna kommer bollen tillslut fram till honom. Han klipper till på volley och får en ganska bra träff. Bollen går förbi samlingen av spelare framför mål men skottet går rakt på Oblak som håller bollen.Matchbilden är väldigt varierande under hela halvleken där båda lagen turas om att styra matchen, Atleti klarar dock i regel av att föra spelet aningen längre än sin motståndare. Någonting som de så klart uppskattar då de nog gärna ser klockan ticka iväg.Shakespear agerar innan det är försent och gör två byten i halvtid. Lämnar planen får Benalouane och Okazaki göra. Ersätter dessa gör Ulloa och Chilwell.Det är inte så mycket chanser vi får se i inledningen. Det första farliga som kommer från Atleti är efter fem minuter när Griezmann står för en liten räd som tar han förbi backlinjen. Istället för att söka skottet försöker han dock hitta Carrasco. Albrighton skötter dock sitt försvarsspel bra där och blockerar bort belgaren från bollen. Strax därefter får Chilwell en möjlighet på halvvolley, men skottet går ovanför ribban. Oblak hade dock antagligen räddat det skottet.Det är annars mycket Leicester inledningsvis på halvleken, så klart, då de är på jakt efter tre mål.Bytet av Chilwell har gjort de betydligt mer offensiva då de i princip spelar med en trebackslinje. Men även om de skapar ett ganska bra tryck så skapar de inte så mycket mer än det tidigare nämnda avslutet.I Atleti-lägret gör Simeone ett byte där Lucas kommer in istället för Juanfran efter 55 minuters spel. Högerbacken tar Savic hand om. Lite oklart om det handlar om skada eller taktik, men antagligen det förstnämnda.Men efter 61 minuter kommer 1–1 målet. Ett inlägg från Albrighton ute till höger sveper över hela straffområdet till Chilwell som avslutar. Hans skott blockeras men bollen går till Vardy som är kylig och hittar en lucka mellan fyra försvarare att trä in bollen på någon meter från mål.Nästa farliga möjlighet tillhör även den hemmalaget som fortsätter att trycka på efter målet. Möjligheten kommer efter långt inkast från Fuchs, bollen studsar lite och dimper ner framför Ulloa som trycker till. Skottet såg bra ut men Lucas blockerar ut bollen till en resultatlös hörna.Någon minut senare kommer bollen in i straffområdet igen där Vardy får en chans att göra sitt andra, men en fin blockering utav Stefan Savic hindrar honom.Efter 69 minuter ersätter Torres Carrasco.Atlético de Madrid har stora problem i den andra halvlek att hitta något som helst andrum i det egna försvarsspelet eller någon tajming i anfallen, vilket inte är likt madrasserna där det ena eller det andra brukar klaffa (för det mesta det ena).Ett tredje och sista bytet för Atlético kommer efter 74 minuter där Filipe ersätts av Correa.Det innebär att Giménez går ner som mittback, Lucas som vänsterback och Saúl som innermittfältare. Lite senare drar Simeone även ner Griezmann på kanten vilket innebär att Atleti spelar 4-5-1 i slutet av matchen.Shakespear tvingas göra sitt sista byte efter 84 minuter när lagkaptenen Morgan drar baksidan, svenskbekantingen Daniel Amartey ersätter honom.Ur Atlético perspektiv ser det bättre och bättre ut i det defensiva ju längre matchen lider, jag vet inte om det är Simeone som prickar rätt med sina byten och lyckats balansera laget bättre eller om det är tröttheten som kommit ikapp de blåklädda engelsmännen.De få offensiva försök som Atleti har borde utnyttjats bättre dock, det finns ett par möjligheter till kontring men det är en del felbeslut från bollhållaren.De sista tio minuterna lyckas Atlético att hålla undan Leicester väldigt bra och de fyra tilläggsminuter som är rider gästerna ut ganska bekvämt och tar sig därmed vidare till semifinal.Saúl (26’), Vardy (61´)52% - 48%4 – 37 – 19 – 7