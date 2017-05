CL: Atlético vann matchen men det räckte inte hela vägen

En otroligt energifylld match fick vi bevittna. Atlético som var tvungna att göra tre mål satte högsta växeln från början och fick tidigt in både 1-0 och 2-0.

När sedan Real Madrid gör 2-1 innan halvtid blir gapet för stort och där stängdes i princip matchen. Men Atlético fick dock ändå vinna sista derbyt på Vicente Calderón.

Startelvor



Atlético Madrid

Oblak

Giménez – Savic – Godín – Filipe

Koke – Gabi – Saúl – Carrasco

Griezmann – Torres



Real Madrid

Navas

Danilo – Varane – Ramos – Marcelo

Modric – Casemiro – Kroos

Isco – Benzema – Ronaldo



Första halvek

Man kan känna på intensiteten direkt från avspark. Ett mäktigt tryck från läktarplats och energin från spelarna är med och skapar den känslan, precis som ett Madridderby sig bör.

Matchens första varning kommer efter några minuter på Danilo efter en hög spark i en duell med Filipe.

Efter fem minuter kommer matchens första farlighet när Carrasco slår ett inlägg på första stolpen där Koke försöker styra in bollen men Navas räddar till en hörna. Även hörnan blir till en möjlighet när Torres nickar, men bollen går i backen och över ribban.



Strax därefter får Atlético sin första varning och det är Savic som får den. PÅ den efterföljande frisparken får Casemiro till en fin nick men Oblak står för en fin räddning.

Efter det vänder det snabbt och Atleti kommer fram via Carrasco som står för en fin individuell prestation och tar sig in i straffområdet. Väl där tar det snabbt stopp och Carrasco får varken till en passning (som han borde fått) eller ett avslut. Däremot blir han nersparkad och kanske borde han ha fått en straff.



Puuhhh, jag blir svettig bara av att skriva, det är en otrolig fart i matchen och läktarna bara gungar på Vicente Calderón.



Och mer kommer det att gunga. När Kokes hörna från höger når Saúls panna perfekt och vidare in i mål.

Och det dröjer inte länge innan hemmafansen får anledning att fira igen. Torres ordnar fram en straff som Griezmann förvaltar illa men Navas klarar inte av att styra undan bollen. 2-0 efter 16 minuter.

Det blir intressant att se vilken väg matchen tar nu, om Atlético väljer att fortsätta att använda sitt momentum eller att kyla ner sig lite då det ändå är 75 minuter kvar av matchen. Men det är svårt att bara slå om huvudet så, och samtidigt är det inte bra att ge Real Madrid möjligheten att ta över matchen allt för mycket.



Atlético väljer den lite mer tänkande vägen och tar ner laget lite mer, men intensiteten är fortfarande kvar, och de rödvita hugger på varje möjlighet som finns.

Men den otroliga chanskavalkad som vi fick uppleva inledningsvis har dock försvunnit, men det är fortfarande en högoktanig match.



Det utdelas en varning vardera till mittbackarna Godín och Ramos. Godín kommer in sent i en luftduell med Ronaldo och Ramos har så klart skarpa tankar om detta, därav hans gula kort.

Även Gabi får även han en varning efter snack, när han har starka reaktioner på en tackling från Isco på Griezmann.



Vi har inte sett ett avslut på mål sen 2-0 målet tror jag men efter 38 minuter får Real Madrid möjligheten. Det via en kontring, som Atlético egentligen bryter först men sedan slarvigt tappar tillbaka bollen, får Isco till ett avslut från vänster inne i avslutet men Oblak kan enkelt rädda det.

Men Real kommer framåt igen via Benzema som står för en jättebra prestation längs vänsterkanten där han tar sig förbi tre fjärdedelar av Atléticos backlinje. Benzema passar bakåt till Kroos som skjuter, Oblak räddar men släpper en retur som Isco petar in. Undermåligt försvarsagerande vid det målet, först från Godín och sedan från Savic.

Nu är det två mål som behövs från Atléticos sida för att sig vidare.



Andra halvlek

Den första möjligheten kommer från en frispark från Ronaldo från vänster, ganska nära kortlinjen. Bollen går på mål men Oblak får händerna emellan och från mål.

Några minuter senare får Atlético en frispark i ett bra läge när Isco bryskt sparkat ner Giménez. Isco klarar sig utan en varning, igen.

Griezmanns frispark går sen över målet.



Det är inte riktigt samma urkraft framåt från Atlético som i första halvlek, men i det är ändock ett vilt jagande Atleti som hugger på det mesta i presspelet. Men Real Madrid gör det väldigt bra med sitt bollinnehav och lyckas med en hel del fyndiga lösningar hålla undan bollen från Atletis press.

Fernando Torres byts utav efter 60 minuters spel, likaså Giménez. De ersätts av Gameiro och Thomas.



Det är väldigt mycket bollinnehav för Real Madrid och Atleti har fortsatt svårt att komma intill i presspelet. Real Madrid känns väldigt nöjda då klockan tickar iväg.



Men sedan kommer möjligheten för Atleti när Carrasco tar bollen från Danilo som slarvat. Carrasco bryter in och avslutar men Navas gör en fin räddning. Returen studsar dock ut och där kommer Gameiro och nickar, men Navas hinner upp på benen och står för en lysande reflexräddning och styr bollen ut till en resultatlöshörna.





Real Madrid gör ett mål till via en hörnvariant men målet vinkas av då Ronaldo stod offside.

Vi får efter 75 minuter ett trippelbyte. Simeone gör sitt sista byte när Correa ersätter Koke. Zidane å sin sida väljer att ta av Benzema och Casemiro till förmån för Asensio och Lucas Vasquez.



Correas första aktion är väldigt fin nära han tar sig ner mot kortlinjen och han försöker spela fram till Gameiro som skulle fått öppet mål men han får bollen bakom honom och då kommer ett Real ben kommer emellan och får bollen till en hörna.



Matchens sista byte kommer efter 87 minuter när Morata kommer in istället för Isco.

Under avslutningen av matchen kommer det in ett rejält ruskväder där regnet öser ner och även lite åska. Publiken slutar dock inte sjunga utan tar istället i ännu mer för att hylla sitt lag som ändå stod för en fin insats.



Matchfakta

Mål: Saúl (12’), Griezmann (straff, 16’), Isco (42’)

Varningar: Savic (6’), Godín (34’), Gabi (37’), Correa (86’), Danilo (4’), Ramos (34’)

Skott på mål: 9 – 6

Hörnor: 7 – 8

Bollinnehav: 45% - 55%

Orsakade frisparkar: 23 – 7

