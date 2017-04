CL: Inför Atlético - Leicester

Madrid kokar av Champions League-feber och det lär bli en härlig publikfest med ett mäktigt tifo när Leicester kommer till Vicente Calderón.

Club Atlético de Madrid

Simeone och hans manskap har lyckats bra med att pricka in formen för Champions Leauge spelet, dels inledningsvis på säsongen för gruppspelet och nu under avslutningen på säsongen när finalen närmar sig. Visserligen är det en väg kvar att vandra för att ta sig dit men på det vis som laget har uppträtt de senaste veckorna tycker jag personligen att de verkar redo ut. Även utåt sett verkar truppen som alltid stark, enad och positiv.

Endast tre förluster under 2017 indikerar att det är ett starkt Atleti, alla förlusterna har varit med uddamålet.



Fina nyheter för

Utöver fransmannen går sedan tidigare Tiago, Augusto, Moyá och Vrsaljko skadade.



Truppen

Oblak, Moreira, Godín, Filipe, Savic, Lucas, Juanfran and Giménez, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Cerci, Thomas and Gaitán, Griezmann, Torres och Correa.



Poteniell startelva

Oblak

Juanfran – Savic – Godín – Filipe

Carrasco – Gabi – Koke – Saúl

Griezmann – Torres



Leicester City

Craig Shakespear fick känna på sin första förlust som huvudtränare för Leicester när de föll på bortaplan mot Everton i helgen. Men det ska inte dras för stora funderingar över det, det var ett reservbetonat lag som ställdes på planen, och det är ju knappast en vild gissning att tankarna redan där gick mot

Men som sagt, det var blott den första förlusten för engelsmännen sedan Ranieri fick lämna tränarposten i slutet av februari. Fem raka segrar i ligaspelet innan det har lyft upp laget en bra bit från de tre sista placeringarna.

Lägg därtill att de slog ut



Tillskillnad från spanjorerna så finns det ett tungt avbräck i truppen i form av Wes Morgan. Det blir definitivt ett tungt avbräck i det engelska försvaret. Samtidigt är Nampalys Mendy och Ndidi tveksamma.



Poteniell startelva

Schmeichel

Simpson – Wasilewski – Huth – Fuchs

Mahrez – Drinkwater – King – Albrighton

Vardy – Slimani



Matchfakta

Var: Vicente Calderón, Madrid

Datum: Onsdagen den 12/4

Tid: 20:45

Domare: Jonas Hansson, Sverige

2017-04-11 22:30:00 2017-04-11 22:30:00

