Club Atlético de Madrid 2016 - A till Ö

IENVENIDA

– Luciano Vietto bodde praktiskt taget på gymmet under sommaruppehållet och hade uppenbarligen förberett sig väl på Profe Ortegas försäsongsläger, men som den sadist som uruguyanen är hittade han ett nytt offer redan efter två dagar. Bernard Mensah hade återvänt från en frejdig sommar i Ghana, men verkar inte ha slipat särskilt väl på spanskan..för om han hade gjort det hade han också vetat att man inte kommer i vilket skick som helst till Atletis försäsongsträning.Därefter förpassades han att träna i samma takt som juniorspelarna under de kommande fyra dagarna, men till Bernards försvar skall det sägas att han kom ifatt resten av sina lagkamrater fem dagar in i försäsongslägret i Los Ángeles de San Rafael. ”El esfuerzo no se negocia”.