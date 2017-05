Diego Godín: "Det gäller att vara på topp fysiskt och mentalt"

Atlético de Madrids presskonferens inför Champions League-semifinalen mot Real Madrid på Santiago Bernabéu.

DIEGO GODÍN

Hur tycker du att ni ser ut för närvarande? Hur ser du på era motståndare? Tycker du att ni kommer i bättre skick till den här semifinalen jämfört med vad som var fallet ifjol?

"Jag tycker att det egna laget ser bra ut. Vi är i väldigt bra skick rent fysiskt. Vi förbereder oss inför en match som kommer kräva väldigt mycket av oss såväl fysiskt som mentalt. Vi ser verkligen fram emot att göra bra ifrån oss".



Hur förbereder man sig för en match som denna rent mentalt när motståndarna har tagit två Champions League-titlar och eliminerat er ytterligare en gång? Är det bättre att rensa det här ur det egna minnet eller bör ni titta på de misstagen som begicks i samband med de nämnda matcherna?

"Sanningen är att vi inte har särskilt mycket tid att förbereda oss inför den här matchen. Vi spelar var tredje dag, men i och med att lotten föll på Real Madrid har vi haft den här matchen i åtanke. Vi har en stor vilja att fortsätta uträtta saker i den här turneringen. När det gäller den andra delen av frågan så är det precis så som Gabi sade i inledningen av presskonferensen. Vi tittar alltid tillaka på det som skett och vi försöker korrigera det som korrigeras kan. Man lär sig väldigt mycket från en förlust. Det är verkligen en sanning som jag kan understryka. Matcherna i sig är olika och detsamma gäller scenen som man spelar på. Det här är en semifinal och allt vad det innebär. Förberedelserna är alltid viktiga inför en match som den imorgon eller en avgörande sådan. Vi pratade om den fysiska aspekten tidigare; den är väldigt viktig och detsamma gäller den mentala biten. Det gäller att vara stark".



Jag skulle vilja fråga dig om de skadorna som ni har på Sime Vrsaljko, José María Giménez och Juanfran. Zinedine Zidane sade att det här kommer vara Atléticos svaga punkt under morgondagens match i samband med sin presskonferens imorse. Hur kommer ni göra på högerbacksplatsen nu när det saknas en naturlig högerback på den positionen?

"Det förändrar ingenting för mig i och med att jag spelar på en annan position, men vi får väl se vad Simeone tänker göra. Kanske kommer han själv spela där..Nej, men det är upp till den som får uppgiften att spela där att vara väldigt koncentrerad och uppmärksam. Det kommer bli en lagkamrat som normalt sett inte har spelat där under säsongen. Samtidigt är det upp till oss som spelar på positionerna bredvid att hjälpa till. Det är en ny situation för oss. Vi är förberedda på allt".



Hur stor vikt lägger du och ni på att göra mål på Santiago Bernabéu för att kunna skapa er ett bra utgångsläge inför returen? Vem ser du som favoriter till en potentiell final?

"Det är svårt att prata om favoriter när det handlar om ett så jämnt möte mellan våra lag. Det är trots allt en semifinal i Champions League. Det gäller att vi respekterar våra motståndare, precis som vi har gjort på vägen hit. Att göra mål på bortaplan är förstås väldigt viktigt. Det är precis det alla är ute efter och om vi kan vinna matchen vore det naturligtvis ännu bättre, men vi får se vilket resultat vi får med oss under morgondagen. Vi vet inte vilken typ av match det kommer att bli. Detsamma gäller returmatchen. Vi får se vad som händer där också. Om det är bra eller dåligt beror helt och hållet på oss själva. Våra motståndare spelar de också".



Det pratas väldigt mycket om Real Madrid och om vilket lag de bör ställa upp med. Vilket av de lagen som Real Madrid ställt upp med, dvs. Real Madrid A eller Real Madrid B oroar dig mest och vilket av de skulle du helst vilja ställas emot?

"Det verkar som om det här inte är en seriös fråga. Real Madrid har många stora fotbollsspelare. Alla de som du nämner kan spela vilket innebär att vi måste förbereda oss för samtliga spelare. Därför spelar det ingen roll".

0 KOMMENTARER 166 VISNINGAR

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-05-01 21:37:05

Atlético de Madrids presskonferens inför Champions League-semifinalen mot Real Madrid på Santiago Bernabéu. Lagkapten Gabi på podiet.