Diego Simeone: "Alavés var mycket bättre än oss"

Cholo var inte nöjd med lördagseftermiddagens insats mot Alavés och det med all rätt.

Det här var en av Atléticos sämsta matcher under säsongen..

"Ja, sanningen är att vi inte gjorde någon vidare insats. Alavés var mycket bättre, speciellt när det gäller intensiteten och andra bollarna. De visade sig vara väldigt starka i den sista fjärdedelen och sanningen är att de gjorde en riktigt bra match. Vi försvarade oss som vi kunde. Vi tar med oss en poäng härifrån, men poängen är betydligt bättre än det vi visade upp i form av spel".



Du bestämde dig för att spela med den allra mest anfallsinriktade startelvan samtidigt som Gabi var avstängd. Är du förvånad över att motståndarna skapade så många målchanser?

"Nej, eftersom motståndarna gjorde en bra match. De gjorde det de var tvungna att göra när det gällde andra bollarna via Deyverson, Toquero och Raúl Camarasa. De var bra i luftrummet och det var en dålig match i generella termer. Det finns inte så mycket mer att förklara. När man spelar på det här viset finns det inte så mycket mer att göra än att se framåt och tänka på att bli bättre".



Hur värderar du Nico Gaitáns och Yannick Carrascos respektive insatser?

"De var ungefär som resten av laget i generella termer. Gaitán hade kanske det mest klara läget att ge oss ledningen under matchen. Carrasco spelade på samma vis som resten av laget. Ingen gjorde en bra match och när man gör en dålig match gäller det att försöka bli bättre och tänka på det som komma skall, nämligen nästa match för att det ska gå bättre i den".



Blev du överraskad av Alavés?

"Nej, de överraskade mig inte eftersom de har spelat på det här viset och med den här intensiteten, speciellt på hemmaplan. De visar en stor hunger när det gäller att vinna andra bollarna och om man har ett så bra huvudspel som Alavés har så lyckas man med det mesta man pratat om på förhand. När vi hade Raúl García, Mandzukic eller Diego Costa kunde vi utnyttja den här typen av spel. Nuförtiden har vi andra karaktärsdrag när det gäller våra fotbollsspelare vilket gör att vi försöker närma oss det bästa sättet som vi kan utnyttja de på, precis som fallet var mot Athletic häromdagen då vi faktiskt gjorde en bra match. Alla matcher är dock inte likadana och det är en sak som är säker".

Cholo var inte nöjd med lördagseftermiddagens insats mot Alavés och det med all rätt.Atlético gör ytterligare en match i Baskien när man möter Alavés på Mendizorroza under lördagen.Atlético de Madrids tränare pratade om helgens ligamatch mot Alavés, Copa del Rey-lottningen, Théo Hernández explosion i Vitoría och spelschemat.Den spanska huvudstadsklubben kommer ställas mot Barcelona i Copa del Rey.Cholo var nöjd över att ha kvalificerat sig för semifinalen av Copa del Rey.Det har blivit dags för retur i Copa del Reys kvartsfinal och Atlético har ett mycket bra utgångsläge för att ta sig vidare.Atlético de Madrid spelade oavgjort på San Mamés under söndagskvällen. Den spanska huvudstadsklubben tog ledningen med 0-1 redan efter tre minuters spel, men fick sedan jobba för att få med sig poäng efter ett par individuella misstag i positionsspelet. Griezmann ordnade dock en poäng i den 80:e minuten.Atlético fick med sig ett poäng från det svåra bortamötet på San Mamés.Den 19:e omgången är det som står på agendan och Atlético Madrid reser till Baskien. Atlético har historiskt ett ganska klent facit på San Mamés men trenden de senaste åren har varit det motsatta. Samtidigt som nyckelspelare saknas hos Athletic så finns det en annan i Atlético som har hittat formen.