Diego Simeone: "Att en spelare är irriterad är bara ett bra tecken"

Diego Simeone genomförde tisdagskvällens presskonferens innan Atléticos sista träning inför första mötet av två i Copa del Reys semifinal mot Barcelona.

"Jag tänker berätta vad jag verkligen känner. Jag känner en enorm stolthet för de här spelarna som utgjort en del av klubben under de senaste fem åren och som kommer spela sin sjätte semifinal. När man tillbringar fem år som tränare i samma förening och med allt vad det innebär att inneha kontinuitet i sitt arbete så känner man en enorm stolthet, känsla och glädje när man når en sjätte semifinal. Jag förväntar mig inget annat än den scen som Calderón kommer presentera under morgondagen"."När man kommer från en bra match har man kontinuitet från det goda spelet man presterat för att ta sig an det som komma skall..eller så är det bara något man inbillar sig. Vi kommer från att ha gjort en bra match i Bilbao, vi visade upp en jämnhet mot Eibar i Copa del Rey och vi gjorde en dålig match mot Alavés i Vitoria. Jag vet inte hur saker och ting kommer utspela sig under morgondagen, men de är vana vid att spela bra, dåligt, få med sig resultat utan att förtjäna det, få med sig resultat genom att förtjäna det och det är i det här finner oss i när vi skall ta oss an det bästa laget i världen. De har fantastiska spelare och det spelar ingen roll vem som spelar eftersom de alltid har de tre längst fram som klarar av att lösa upp 80% av allt som händer i en match. Det kommer bli en fin fotbollsmatch"."Sanningen är att jag inte vill att ni ska få rätt i det påståendet eftersom vår intention alltid är att ge allt i alla matcher. Jag ser att spelargruppen jobbar på, att de alltid är ute efter att uppnå det bästa. Det är säkerligen så att den kontinuitet som vi saknat i matcherna har genererat den här situationen som vi befinner oss i, men det är uppenbart att vi kommer ge allt sett till den glädje och känslan som vi känner innan matchen"."Det är alltid bra att saker och ting sker för att vi skall få lösningar. Det är uppenbart att saker och ting får en större spridning när det är Barcelona eller Real Madrid som påverkas. Av uppenbarliga skäl letar man alltid efter att bli bättre på samtliga sätt. Det har hänt i andra matcher, men det har inte haft samma uppmärksamhet så jag är nöjd med det hela, inte på något sätt för att Barcelona drabbats av en orättvisa utan sett till framtiden. Det är något som intresserar spelare, tränare och klubbar"."Jag känner mig nöjd när spelare blir irriterade eftersom jag tänker mig att de först blir irriterade på sig själva när de inte gör särskilt bra ifrån sig och det är möjligt att de även blir irriterade på tränaren som byter ut de. De vill alltid spela. Jag är dock aldrig orolig över den här typen av situationer"."Jag tycker att han ser bra ut, precis som alltid. Han är alltid jämn i sina prestationer. Han har alltid lyckats behålla sin jämnhet trots att han spelat med så många olika lagkamrater centralt i banan. Alla är de olika i sin spelstil. Det har också gjort honom till en väldigt viktig spelare när det gäller att diktera spelet som lagets hjärta och att vara hjärtat i laget är väldigt viktigt. Om han fortsätter demonstrera styrkan som han visat så kommer han fortsätta vara en väldigt viktig spelare för laget"."Det är en fråga för Luis (Enrique, reds. anmärkning). Det är inte en spelare som jag ser på träningsplanen varje dag"."Nej"."Det stämmer att det alltid begås misstag under matcherna. Jag tyckte om matchen mot Las Palmas i Copa del Rey strax efter att vi återvänt från juluppehållet mest. I mitt tycke var det den mest kompletta matchen som vi gjort sedan dess. Lagdelarna satt ihop väl och vi behöll ett högt tempo under en stor del av matchen. Det är vad vi försöker närma oss. Vi hade vissa bra perioder i Bilbao, speciellt i första halvlek och vi lyckades inte döda matchen. I Eibar behöll vi en jämn linje och lagdelarna satt ihop väl. Vi försöker alltid närma oss det bästa möjliga och jag tror att den bästa matchen som vi spelade var mot Las Palmas"."Det är olika typer av matcher. Det som hänt tidigare, vare sig det är bra eller dåligt lämnar vi åt sidan. Jag tänker tillbaka till mitt första svar. När man varit i en klubb av Atlético de Madrids storlek under fem års tid är det en väldigt stor sak att slåss om att gå vidare från en semifinal för sjätte gången. Jag hoppas att vi ska kunna leva upp till det ansvar som vi börjar få på våra axlar även under morgondagen. All den kritik och alla de positiva saker som det pratats om i relation till oss är uppenbarligen en konsekvens av just den här detaljen, möjligtvis i mindre utsträckning för vissa än det som jag just har kommenterat"."Det är uppenbart att karaktärsdragen inte kommer vara de samma. De spelade med Aleix Vidal som högerytter och Messi bakom Luis Suárez till vänster. De kan spela med Rakitic, Mascherano och Andrés Gomes centralt i banan, men jag tror mer på Mascherano..Det är varianterna som vi förväntar oss. Det här förändrar dock inte att de har de där tre längst fram. Messi spelar alltid där han själv anser att han kan göra skada hos motståndarna och det här är säkerligen inget som är förberett. Det är något som sker naturligt, precis som vanligt".