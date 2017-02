Diego Simeone: "Barcelona är alltjämt världens bästa lag"

Atlético de Madrids argentinske tränare genomförde sin sedvanliga presskonferens inför helgens match och pratade om det kommande motståndet: FC Barcelona. Ett lag han aldrig har slagit i ligaspelet under sina fem år vid rodret.

Atlético är inne i en bra period och laget verkar befinna sig i sin allra bästa stund. Håller du med om detta?

"Det finns inga speciella perioder utan det finns alltid en motivation som reflekteras i matchen som man har framför sig. Vi förväntar oss en svår match precis som fallet alltid är när vi spelar mot Barcelona".



Kommer Atlético blanda i sig kampen om ligatiteln om man slår Barcelona?

"Vi koncentrerar oss på matchen mot Barcelona och inte längre än så. Förutom att det står tre poäng på spel ställs vi även mot en direkt rival, vare sig det rör sig om kampen om tredjeplatsen eller något ännu bättre om den möjligheten uppstår och ligaspelet tillåter detsamma. Det är mycket kvar av ligaspelet. Ifjol drog vi lärdomen att två kryss under de sista tio ligamatcherna mycket väl kan påverka allt som man gjort fram tills dess. Jag tror inte att morgondagens match är avgörande eftersom det alltjämt återstår mycket att spela om. Spelar man oavgjort tre matcher i rad tappar man sex poäng. Det återstår mycket av ligaspelet och därmed även många matcher".



Tycker du att det vore ojuste att bänka Miguel Ángel Moyà till förmån för Jan Oblak eller vice versa med tanke på vad de har presterat?

"Den här typen av situationer uppstår inom fotbollen. Det är bara att titta på de fyra mittförsvararna, men i deras fall pratar man aldrig om den situationen. Detsamma gäller det faktum att Gameiro och Torres slåss om en startplats..När man sitter på en spelartrupp med viktiga fotbollsspelare så är spelarna själva medvetna om att det bästa sättet att uppnå något också är att konkurrera om startplatserna internt. Det är betydligt bättre att vi ställs inför den här typen av situationer och att vi har i stort sett alla tillgängliga. Tiago är tillbaka i träning, Cerci blir allt bättre..Det här är det viktiga".



Frente Atlético har gått ut med ett pressmeddelande där de klargjort att de tänker gå ut i strejk när det gäller stödet till laget som en del av en protestaktion. Hur värderar du det här?

"Jag kan inte lägga mig i vad supportrarna känner eller ha en åsikt om det som supportrarna själva uttrycker. Vi har ett mål när matchen drar igång: att börja spela".



I de senaste matcherna har det varit uppenbart att Barcelona haft problem när motståndarna pressat de högt. Är det här en av nycklarna till att besegra de?

"Vi försökte pressa de högt i Copa del Rey på Calderón och då gjorde de två mål. I andra halvlek i samma match var vi nära att skada de. Barcelona är alltjämt det bästa laget i världen. Det är ofta upp till de själva och vad de är villiga att göra. Vi kommer att ställas mot ett lag som är entusiastiskt över Madrids förlust och att möjligheten att kunna slåss om ligan alltjämt är i takt. Vare sig vi spelar fem meter längre fram i banan eller fem meter längre bak så är vi förberedda att ta oss an det bästa Barcelona under morgondagen".



Det verkar dock som om Barcelona är något mer ojämna den här säsongen i jämförelse med tidigare. Håller du med om det?

"Det är oerhört svårt att tävla på det sättet som de har gjort under det senaste decenniet. De har vunnit åtta titlar med Luis Enrique, de tävlar på den allra högsta nivån och en dålig match som den i Paris kan vem som helst drabbas av. Vi gjorde tre extremt bra halvlekar mot Barcelona och det räckte ändå inte och det om något är en demonstration på att de är bäst".



Du var inte nöjd med domarna efter det senaste mötet med Barcelona..

"Jag lägger irritationen och besvikelsen åt sidan när matcherna är färdigspelade. Alla gör vi misstag: jag, du, domarna och framförallt de assisterande..Det gäller att försöka kompromissa med de".



Är det här den jämnaste upplagan av LaLiga de senaste åren?

"Utgången av LaLiga är beroende av det som Real Madrid och Barcelona gör eftersom de är bättre än alla andra. Det är väldigt svårt och ovanligt att båda två inte befinner sig i en bra situation. LaLiga blir allt bättre eftersom det finns lag som Sevilla som kan tillåta sig själva att drömma om att uppnå det som Atlético de Madrid gjorde för ett antal år sedan. Sen har vi Villarreal som växer, Real Sociedad växer, Valencia kommer att återvända..Det är en väldigt konkurrenskraftig liga med undantaget att Madrid och Barcelona alltid är aspiranter till Champions League, år efter år".



Matchen imorgon är din 300:e med Atlético och du har fortfarande inte vunnit mot Barcelona i LaLiga. Är det här något som motiverar dig extra mycket?

"Motivationen har snarare att göra med hur viktig matchen är än att det är den 300:e matchen som jag är tränare för Atlético. Det gör inte att jag inte drömma. Vi vet hur vi ska jobba, vi har haft möjligheter att vinna, men istället har vi förlorat många gånger..och det är inget märkligt med det då de är bättre än oss. Vi spelade oavgjort i Barcelona och det i sig var som en seger och den gången vann vi ligan. Vi har dessutom vunnit två dubbelmöten i Champions League mot de. I generella termer har inte saker och ting varit så dåliga när man ser på de tre turneringarna som vi har mött de i".



Imorgon har du ett problem. Du måste välja mellan Kévin Gameiro och Fernando Torres. Vem startar?

2017-02-25 15:43:00

