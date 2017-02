Diego Simeone: "Det hade inte spelat någon roll om det var Maradona eller Messi"

Atlético de Madrids tränare genomförde presskonferensen efter 2-4-segern mot Bayer Leverkusen under tisdagskvällen där han var väldigt nöjd med lagets målproduktion, men det finns förstås saker att förbättra.

"Det var en känslofylld match för alla som följde densamma via TV:n. Vi åker härifrån med ett bra resultat. Vi förstod vad som behövdes väl i samband med första halvlek. I andra halvlek närmade de sig oss resultatmässigt två gånger om, men inte i själva spelet. Vi antog att vi skulle kontra in ett mål och det var precis vad som hände"."De reste sig och gick framåt efter att det andra målet slagit ned lite från ingenstans. Det spelar ingen roll om det vore Diego Maradona eller Lionel Messi som plockades av planen. Mina spelare behöver vara irriterade och ju mer irriterade de är desto nöjdare är jag själv. Vi bytte in Fernando Torres eftersom vi behövde spelare med fräscha ben"."Det kunde ha varit betydligt större siffror om vi hade haft mer precision i avsluten. De har en riktigt bra målvakt"."Jag är nöjd med Gameiros, Griezmanns, Torres och Carrascos form för tillfället. Vi är ständigt på jakt efter de bästa förutsättningarna för att vinna matcher"."Det här är något som inte behöver kommenteras eftersom alla inte dömer på samma sätt. Ni har själv tagit det av detta. Därför finns det ingen anledning att kommentera något om det hela"."Jag förväntar mig en komplicerad returmatch. Vi tänker inte underskatta våra motståndare utan det gäller att respektera de. Cupspel är förrädiskt, speciellt när man spelar returmatchen som hemmalag och motståndarlaget inte har något att förlora. Vi såg vad som hände mot Eibar. Det kunde mycket väl ha hänt Barcelona mot oss. Därför är cupspelet förrädiskt. Vi har maximal respekt för returmatchen trots att vi fått med oss ett bra resultat härifrån"."Han har ett fantastiskt tillslag och han fick till det just i den här matchen. Hans vänsterfot och styrka i luftrummet genererar problem för motståndarlagen. Det var ett fantastiskt mål, men jag nöjer mig med det fina spelet som han visade upp under matchen, speciellt i första halvlek. Han gjorde en perfekt taktiskt utförd första halvlek. I andra halvlek förändrades saker och ting. Deras reduceringsmål gjorde att de kom tillbaka in i matchen och därefter hände allt det som ni såg. Vi hade ett bättre spel i luftrummet med Saúl på planen. Saúl förstod vad som gällde, precis som fallet var ifjol. Samtidigt växer Koke i den här positionen (centralt mittfält, reds. anmärkning) där vi har både för och nackdelar. Ena dagen ställer man upp med spelarna centralt i banan och då ger de ett väldigt bra gensvar, andra gånger spelar de till höger och gör detsamma. Ingen av mittfältarna har en position som de spelar i förutom Gabi"."Jag är som mest nöjd med sättet som spelarna tolkade matchen på. Det vi pratade om på förhand var också det vi gjorde ute på planen. Man känner sig alltid bättre när man lyckas genomföra sina planer och idéer. Att vara konkret och distinkt är väldigt viktigt när man spelar på bortaplan. Vi kunde ha vunnit med betydligt mer, men deras målvakt såg till att göra tre fantastiska räddningar. Alla våra anfallare gjorde mål och det gör oss i tränarstaben väldigt nöjda"."Det har gått 21 år sedan Atlético senast gjorde fyra mål i en och samma Champions League-match på bortaplan. Det gäller att jobba med spelarna på topp för att förbättra de saker som vi behöver förbättra och avsluta matcherna med färre baklängesmål och detta är fundamentalt i den här typen av turneringar".