Diego Simeone: "Carrasco är väldigt viktig för Atlético"

Den spanska huvudstadsklubbens tränare genomförde sin presskonferens under måndagskvällen där han pratade om matchen mot Real Sociedad.

Vad tycker du om att det fortfarande finns de som ifrågasätter om ni spelar bra fotboll eller inte? Hur ska ni undvika att tänka på derbyt i helgen?

"Vi har en viktig match mot Real Sociedad. Det är ett lag som gör en väldigt bra säsong trots att de inte lyckats få med sig positiva resultat på sistone. De fortsätter dock på den inslagna vägen ur ett spelmässigt perspektiv och deras yngre spelare är inne i en fas där de växer väldigt mycket, något som oroar oss. Det gäller att fortsätta fokusera på det dagliga arbetet, fortsätta växa match efter match och inte titta längre bort än mot tillställningen mot Real Sociedad. Därefter gäller det att försöka uppnå de mål som klubben behöver uppnå".



Vad har du i åtanke när det gäller Kévin Gameiro? Använda honom sporadiskt eller helt enkelt vänta tills han är helt återställd?

"Läkarteamet har fortfarande inte kommenterat hans situation. Igår tränade han för att se hur han känner sig och idag får vi se vilket skick han är i. Jag är alltid ute efter att Gameiro eller vilken spelare som helst ska kunna nå upp i sin bästa nivå när de spelar. När en spelare går in på planen kräver vi 100% och för att kunna ge det är det nödvändigt att spelarna är i bra skick. Därför är vi ute efter att spelarna alltid känner sig på bästa möjlga vis. Det gäller förstås i alla fall förutom vid en final. Det är ett klargörande ifall någon vill skapa en framsida av det uttalandet!"



Koke och Stefan Savic är båda en varning från att missa helgens derby. Kommer de att spela mot Real Sociedad?

"Det får vi se i samband med dagens träning".



Är lagets mål alltjämt tredjeplatsen?

"Vi ligger oväntat nog på en tredjeplats ihop med Sevilla trots våra positiva resultat. Jag anser alltjämt att spelschemat är komplicerat. Vi har väldigt svåra matcher framför oss och det enda sättet att fortsätta slåss på det sättet som vi har slagits på så här långt är att inte titta längre än det vi har framför oss imorgon".



Vad förväntar du dig av Yannick Carrasco under slutspurten av säsongen?

"Yannick har växt väldigt mycket sedan han kom till klubben. Jämför man hans fjolårssäsong med den här så har han gjort fler mål, han har blivit bättre spelmässigt, han har lyckats uppnå en jämnhet i sitt spel och i försvarsspelet har han ökat intensiteten vilket i sin tur lett till betydligt fler bollvinster. Han har förbättrat sig avsevärt. Det är det vi behöver från en spelare som har en annorlunda typ av talang jämfört med sina lagkompisar. Han har en väldigt fin snabbhet, han kan skjuta från halvdistans och i år har han förvandlat allt fler chanser till mål. Jag hoppas han ska fortsätta på den inslagna vägen. Vi behöver det. Han är en väldigt viktig spelare för det här laget och av uppenbarliga anledningar förväntar vi oss att han ska visa upp det han har visat upp i år. Jag upprepar mig själv: det är ett väldigt viktigt år för honom".



Ser ni alltjämt på Real Sociedad som en direkt rival om fjärdeplatsen inom klubben?

"Jag väljer att fokusera på motståndarlaget som vi kommer ställas emot under morgondagen och det gäller att vi får matchen dit vi själva känner oss som mest bekväma med utifrån det. Framförallt p.g.a. motståndarna är på en imponerande nivå. De har framförallt varit som bäst på bortaplan den här säsongen eftersom de kunnat utnyttja de ytor som uppstått. Vi kommer behöva ett entusiastiskt Vicente Calderón under morgondagen som dessutom står nära laget och som ser sitt lag kämpa och kriga för att nå så högt upp som möjligt, något som supportrarna alltid kräver av oss. Därför ber jag supportrarna om att vara med laget från första början under morgondagens match".



Du och laget brukar alltid vara väldigt försiktiga när det gäller lagets mål, men i och med att ni tagit er tillbaka på tredjeplatsen verkar det som om ni plötsligt är ännu mer försiktiga..

"Anledningen till det är enkel: vi fortsätter alltid på den inslagna vägen eftersom vi anser att spelschemat är farligt. Vi befinner oss i den här situationen utan att själva vilja vara där vi är. Det är inte så mycket p.g.a. våra egna resultat. De har varit väldigt bra. För att kunna bibehålla detta gäller det att vi gör bra ifrån oss under morgondagen".



Tycker du att Real Sociedad har tappat stinget jämfört med första halvan av säsongen?

"Jag anser att i stort sett alla lag har spelare som är väldigt svåra att ersätta. Willian Josés närvaro är väldigt viktig för deras lag. Han är en väldigt stark anfallare som ger de många olika alternativ i anfallsspelet. Vare sig det gäller spelet i luftrummet, spelet med ryggen mot mål där det gäller att bibehålla bollen och på så sätt vänta in sina medspelare i andra våg. Hans återkomst förstärker uppenbarligen hela lagets anfallsspel".

