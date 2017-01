Diego Simeone: "Carrasco må ogilla att spela till höger, men han kommer göra det"

Atlético de Madrids tränare genomförde sin sedvanliga presskonferens inför helgens ligamatch. Den här gången under fredagseftermiddagen. På lördagskvällen väntar Real Betis.

Hur värderar du Copa del Rey-lottningen? ”Det är en svår och tuff lottning, precis som fallet var med de föregående matcherna mot de. Eibar var bättre än oss i första halvlek av den matchen som spelades häromdagen. Vi är väl medvetna om deras karaktärsdrag och de kommer inte ändra sitt spel. Det kommer bli ett par matcher där de som haft mer och mindre speltid. Mötet lagen emellan kommer bli konkurrenskraftigt”.

Tiagos situation och vara eller icke vara i Atlético har varit en stor snackis de senaste dagarna.. ”Han uttryckte sina känslor på ett mycket tydligt vis. Det hör inte till vanligheterna att vi går ut med saker som vi upplever internt på det här viset, men han kände att han behövde förklara sig. Han var väldigt tydlig. Tiago är en grabb som jag tycker väldigt mycket om, först och främst som den man som han är och därefter som den fotbollsspelaren som han också är. Han skall förhoppningsvis kunna avsluta säsongen på bästa möjliga vis och det är något som laget behöver. Jag sade det till honom i samband med vårt samtal i oktober månad då Saúl, Koke och Gabi spelade på mittfältet. Jag brukar alltid säga att fem minuter med Tiago på planen är väldigt viktiga för laget och jag hoppas att vi ska kunna räkna med honom så fort som möjligt”.

Hur ser du på kontraktsförlängningarna med nämnde Tiago, men också Miguel Ángel Moyà och Fernando Torres? ”Jag går inte runt och tänker på det. Vi kommer alltid leta efter den bästa lösningen för klubben, laget och spelarna”.

Du förklarade att Yannick Carrasco inte vill spela på högerkanten för ett tag sedan. Hur är det med det där egentligen? ”Det vi förklarade var att han inte tycker om att spela längs högerkanten. Det är en fråga om smak. Det finns saker som jag själv ogärna vill göra, men som måste göras. Det här betyder dock inte att han inte kommer spela längs högerkanten bara för att han själv inte är sugen på det. Han kommer göra det när laget är i behov av just det och då kommer han även göra det på allra bästa vis. När det gäller det här med hans ovilja att spela längs högerkanten så är det något som han själv har förklarat i samband med en intervju, men han kan bidra med viktiga saker när han spelar på den här delen av planen. Det handlar om att använda sig av den ena foten, snabbheten och tempot. Han kan mycket väl vara en spelare som får saker och ting att tippa över i vår favör. Vi fortsätter att leta efter de bästa alternativen för att laget skall ge oss ett gensvar. Carrasco är en viktig spelare för oss. När han väl är i slag bidrar han med sin offensiva kvalité och det var något som vi fick se i början av ligaspelet. Jag är nöjd över att han återvänder. Vi får se om han spelar imorgon”.

Fernando Torres har funnits med i en potentiell startelva under träningspassen inför matchen mot Betis p.g.a. Kévin Gameiro och Ángel Correa dragits med sjukdomar. Kommer han att spela från start? ”Han kommer starta matchen imorgon, men inte p.g.a. de sjukdomar som Correa och Gameiro dragits med. Han kommer spela från start eftersom vi tror på de kvalitéer som han kan bidra med i den här typen av matcher, dvs. längre bollar mot anfallaren och längd på fasta situationer”.

Hur ser du på Real Betis? ”Deras tränare har alltid skapat ett väldigt konkurrenskraftigt lag vart han än har varit. Hans lag har använt sig av spelsystem som skapar problem för motståndarna. Vi kommer få se en tuff och svår match med få ytor under morgondagen. Det är upp till oss att spela med mycket intelligens för att kunna hitta ytor eftersom de kommer bli få till antalet. Den här matchen kommer att nystas upp i de båda lagens straffområden och jag väntar mig att vi kommer få se mycket folk i defensiv ställning. Dani Ceballos närvaro kommer ge de den kvalitéen som behövs för att länka samman försvaret”.

Hur är läget med Nico Gaitán och Ángel Correa? ”Vi ger de den speltid utifrån det som de själva ger oss och det som de bidrar med till laget. Ángel är i väldigt bra slag och dyker alltid upp i målsituationer. Det finns matcher där man själv går runt och inte förväntar sig att laget skall göra mål och så dyker han upp och gör mål. Han har alltid målchanser. Nico har spelat något mindre. Jag tycker att han har växt sedan en tid tillbaka och numera bidrar han allt mer till de behov som laget har. Det är något som även syns. Han gjorde en bra match häromdagen och imorgon kommer han återigen att spela. Talangen har alltid en primär plats i ett lag”.

På senare tid har det förekommit ganska mycket kontroverser inom den spanska fotbollen. Häromdagen hade vi det med Sergio Ramos och Sevilla-supportrarna. Vad tycker du om det här? ”Ibland under tävlingsåret öppnas det upp möjligheter till att skapa debatter och det är ni väldigt snabba med att göra. Det är normalt. Ert jobb är att generera information och leta efter kontroverser eftersom folk är ute efter just detta och detta sedermera säljer. Ser man på det från vår egen sida så gör vi vårt yttersta för att ge er så lite som möjligt”.

Vad är dina bästa minnen av Vicente Calderón som spelare och tränare? ”Som spelare är mitt bästa minne matchen mot Albacete. Det var en match som visade oss vägen. Ledningsmålet öppnade dörren till mästartiteln 25 år senare. Vi hade en otrolig grupp som bestod av vänner. Som tränare var det möjligtvis de två kvartsfinalerna mot Barcelona. Det passerar obemärkt förbi nu, men vi eliminerade det bästa laget i historien, åtminstone under det senaste decenniet. Vi slog ut de två gånger och det är inte alls lätt”.

