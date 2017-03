Diego Simeone: "Cerci kommer säkerligen bidra med något när laget behöver det"

Atlético de Madrids tränare pratade inför helgens ligamatch mot Málaga på La Rosaleda.

Ni har bara 15 spelare plus Alessio Cerci till ert förfogande inför helgens match mot Málaga..

"Cerci har arbetat på väl sedan en tid tillbaka. Han återfanns inte i våra planer för ett tag sedan p.g.a. hans fysiska status, men idag är han i mycket bättre skick och han kommer säkerligen bidra med något när vi väl behöver honom under den resterande delen av säsongen. Vi är entusiastiska och ser fram emot det som komma skall. Vi kommer försöka få matchen mot Málaga dit vi själva känner oss mest bekväma med genom att försöka utnyttja den fina stunden som vi befinner oss i och på en arena som alltid är svårspelad".



Hur anländer Atlético till slutspurten av säsongen?

"Det är svårt att ge en fullständig analys efter de här 15 dagarna som det varit landslagsuppehåll. Idag måste alla börja om och laget hitta rätt igen. Det gäller ligaspelet och det som sker i takt med att varje match spelas".



Hur är läget med Juanfran?

"Juan är i väldigt bra slag. Han är optimistisk på det personliga planet. Han ser alltid positivt på saker och ting. Han blir starkare av den konkurrens som han utsatts för i såväl laget som det spanska landslaget. Det gör också att han är i ännu bättre skick för att kunna slåss om en plats. Häromdagen hoppade han in efter en minuts spel när laget behövde honom och alla såg hur han svarade på planen. Vi tycker väldigt mycket om personen utöver fotbollsspelaren Juanfran och vi är medvetna om att han kommer ge svar på tal när laget väl behöver det".



Spelschemat är väldigt komprimerat efter landslagsuppehållet. I vilket skick kommer ni till matchen mot Málaga? Då pratar vi förstås om den fysiska biten..

"Det enda vi funderar över är Málaga. Inget annat. Vi analyserar inte någon annan typ av situation än den som vi befinner oss i då det helt enkelt inte är aktuellt. Vi ställs mot en komplicerad motståndare och det är vad vi förväntar oss av de när vi går ut på planen också. De spelar bra och vi har alltid haft svårt att spela mot de på deras hemmaarena. Jag förväntar mig en jämn kamp. Vi får se åt vilket håll det svänger".



Hur ser du på kampen mot Míchel?

"Mïchel har varit i en mängd olika klubbar och lämnat ett fint avtryck i form av en spelidé efter sig. Jag antar att de här 15 dagarna har kommit lägligt sett till möjligheten att jobba med det egna laget och skola in en idé. Jag antar att det här avbrottet dessutom fungerat som en möjlighet att läsa det egna lagets styrkor. Han har antagligen fått tid att hitta lösningar när det gäller det egna laget under de här 15 dagarna".



Tror du att Málaga fruktar för den situation som de har satt sig i sett till tabelläget?

"Jag ser alltid den bästa möjliga motståndaren när vi väl ställs mot de. Jag gräver inte ner mig i negativa situationer som vissa lag kan befinna sig i. Jag är ständigt på jakt efter videoklipp från våra motståndares bästa matcher och det är utifrån det här som jag letar efter den bästa vägen till att slåss om poängen med våra motståndare. Det är ett väldigt konkurrenskraftigt lag trots att resultaten inte gått deras väg och jag är säker på att de kommer skapa stora problem för oss sett till deras spelmässiga förmåga".



Du återvänder till arenan som du debuterade på som Atlético de Madrids tränare. Är det här en extra stor motivationsfaktor för dig? Hur går tankarna när du går tillbaka i tiden och tänker på allt det Atlético de Madrid åstadkommit med dig vid rodret?

"Jag känner glädje. Det är det ingen tvekan om. Det första jag känner är en massa känslor. Vi återvänder dit allt började efter alla dessa år, men jag isolerar mig inte från verkligheten. De värderar mig för det jag gör imorgon och inte det jag gjort under de senaste sex åren".

0 KOMMENTARER 6 VISNINGAR

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-03-31 17:45:00

