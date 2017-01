Diego Simeone: "Det är viktigt att hitta tillbaka till glädjen"

Atlético de Madrids tränare genomförde sin sedvanliga presskonferens under fredagseftermiddagen.

”José spelade i den här positionen när han var yngre. Han är fortfarande ung. Han spelade i den här positionen i såväl Copa del Rey som i vänskapsmatchen i Saudiarabien. Det här är ytterligare ett alternativ för att starta eller stänga matcherna”.”Jag är på det klara med att de vet vad de vill åstadkomma med sitt spel. Deras tränare gör ett extraordinärt arbete med laget. De vet vad de vill och det i sig gör att de närmar sig det de vill åstadkomma i samband med matcherna. De spelar en intensiv fotboll och använder sig en hel del av sina kanter som de sedermera överbefolkar. Eibar är bra i kampen om andra bollarna, de ser också till att vara väldigt aggressiva från start..vi räknar med alla dessa moment i spelet. Det gäller att vi får matchen dit vi själva vill”.”Jag är inte så mycket för att be om saker. I mitt fall handlar det snarare om att vara tacksam för det som komma skall, som exempelvis vad spelarna kan bidra med”.”Den stora önskan är att återvända till amatörismen, dvs. att man spelar på gatan, känna hur bollen rullar och hur ögonen förvandlas eftersom man vill vinna. Att inte ha en tanke på något annat än att enbart spela fotboll. När man är ung spelar man fotboll för att det är roligt, därefter tävlar man och i proffsvärlden tar man sig an konkreta saker. Det gäller att spänningen kan hjälpa en tillbaka till det man kände när man var ung”.”Jag hade inte det i åtanke när jag gjorde gesten. Jag spelade med min son och det var mitt sätt att säga att jag hade vunnit. Det är ni som uppfattat det på det här viset och det inte på något sätt dåligt för supportrarna”.”Tränar man på väl syns det även i spelet på planen. Vi spelade med en stor entusiasm i Saudiarabien för att återigen hitta tillbaka till känslan vi haft innan. I mötet med Las Palmas fick vi se ett kompakt lag och det är något som gör att vi närmar oss det som i sin tur gör att vi känner oss bra när vi väl spelar”.”Jag är inte orolig, varken för Gameiro, Fernando eller Griezmann. De har det här med att göra mål inom sig och målen kommer därmed att komma. Det gäller att fortsätta skapa målchanser och det kan ske när laget befinner sig i en bra situation. Allt är knutet till lagets förmåga att komma till målchanser”.”Han har dragits med en skada och hamnat utanför truppen i vissa matcher. Han har dock återvänt på senare tid och spelat i Copa del Rey. Han spelade visserligen inte på Las Palmas, men han är en viktig spelare. Jag hoppas att han ska göra bra ifrån sig om han får spela från start mot Eibar”.”Det svåraste är att behålla det fokus som vi haft sedan första dagen då vi mötte Málaga. Om vi har styrkan att behålla allt det som laget har bevisat under de här fem åren så är det en bra väg att vandra”