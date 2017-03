Diego Simeone: "Det har varit en fin säsong p.g.a. alla svårigheter vi dragits med"

Atlético de Madrids tränare pratade inför Valencia-matchen under lördagseftermiddagen. Han analyserade situationen som laget befinner sig i och kampen om Champions League-platserna, men skickade också en passning till en journalist som bedriver en kampanj mot honom.

"Vi koncentrerar oss alltid på det vi har framför oss på daglig basis. Idag innebär det att vi ligger på en femte plats sedan Real Sociedad vunnit sin match under gårdagen. Vi spelar vår match imorgon och det gäller att vi gör så bra ifrån oss som möjligt för att kunna fortsätta slåss om de mål som vi satte upp i början av säsongen. Häromdagen kommenterade jag att vi är närmare fjärde platsen än tredje platsen p.g.a. vår poängskörd så här långt, men det gäller även att ha i åtanke att det återstår mycket av LaLiga. Det återstår många matcher och därmed många poäng på spel. Felmarginalen blir allt mindre, men vi tänker inte gå ifrån vårt tankesätt, dvs. att vi tänker göra den bästa möjliga matchen vi kan mot Valencia under morgondagen"."Jag oroar mig för allt. Jag oroar mig när vi inte skapar målchanser, när vi inte släpper in mål, när vi kan spela bättre än vad vi gör i vissa matcher, när vi spelar bra, men inte klarar av att slappna av för att fortsätta på den inslagna vägen..Jag är i själva verket alltid orolig"."Det är en bra fråga. Det var inte lätt att avsluta förra säsongen med en finalförlust på straffar i Champions League. Augusto skadade sig sedermera i inledningen av den pågående säsongen, därefter hände detsamma Tiago och han har inte kunnat återhämta sig på det viset som vi själva hade tänkt och viljat skulle vara fallet. Sedan åkte Oblak på en skada som gjorde att han inte spelade på två månader..och vi har säkerligen haft fler svårigheter som hindrat oss från att kunna uppnå den kontinuitet som vi varit ute efter, men som jag säkerligen glömmer just nu. Därför tycker jag att det har varit en av de finaste säsongerna, speciellt om vi lyckas fokusera på målet trots alla svårigheter som vi tvingats ta oss igenom. Klarar vi det så pratar vi också om ett magnifikt år eftersom svårigheterna varit närvarande och vi har hela tiden försökt samla ihop oss och leta efter lösningar. Jag repeterar: i år vore det väldigt viktigt att avsluta på ett bra sätt eftersom det är väldigt viktigt"."Alla år är inte likadana. De senaste åren har vi tävlat på ett mycket bra sätt och lyckats uppnå våra mål väldigt tidigt. Jag minns att vi nådde tredje platsen i ligan i den allra sista omgången efter att ha förlorat finalen i Lissabon och vunnit LaLiga året innan. Därmed är det inte lätt att nå tredje platsen. I år har vi andra typer av fotbollsspelare till vårt förfogande. De är yngre än tidigare och så har det varit en tid. Det är uppenbart att vi lever med ett enormt ansvar gentemot kraven som ställs på laget och vi försöker ta det här framåt, men verkligheten är att det här har varit ett svårt år där en mängd olika saker har inträffat. Det vore fantastiskt att fortsätta tävla som vi har gjort tidigare trots alla dessa svårigheter som vi ställts inför"."Det kommer avgöras under de kommande 13 ligaomgångarna som vi har framför oss. Vi kan inte stannas av den allt mindre felmarginalen som vi har för att uppnå vårt mål. En sak är i alla fall säker: Valencia är i bra skick för närvarande. De har lyckats återfå ett antal anfallsvarianter med Simone Zazas och Fabián Orellanas inklusion i laget. Jag tycker väldigt mycket om Carlos Soler som spelar centralt på deras mittfält. Han är väldigt modig, skicklig, bidrar med närvaro i andra vågen..Han spelar med mycket ungdomlig entusiasm och har gett laget en betydligt större förmåga spelmässigt och andra vågsspel. Vi ställs mot en motståndare som är i en bra fas och som kommer kräva att vi är på en bra nivå"."Jag får se till att försöka hitta en möjlighet att kunna sätta mig ner och prata betydligt djupare med några av er i lugn och ro. Essänsen i det här laget har aldrig förändrats eftersom vi alltid har arbetat på samma sätt och vi har alltid tävlat på ett liknande vis under alla dessa år. Det är inget märkligt med att spelarna byts ut och karaktärsdragen förändras. Med allt det här i åtanke har vi alltid tagit oss till kvartsfinaler, finaler i Champions League, slutat trea i ligan..Vi kom femma under vårt första halvår där vi hade en fantastisk andra del av säsongen. Det kommer alltid riktas kritik mot spelarna. Om kritiken däremot inte handlar om det fotbollsmässiga finns det alltid en dålig intention och när intentionen är dålig så ser folk snabbt att så är fallet. Därför behöver jag inte nämna de jag tänker på".