Diego Simeone: "Det känslomässiga är viktigare i det här läget av säsongen"

Atlético de Madrids tränare genomförde den sedvanliga presskonferensen inför helgens LaLiga-match.

Med nästa Champions League-match i åtanke skulle jag vilja fråga om du helre vill ta dig an Real Madrid med Gareth Bale, Karim Benzema och Cristiano Ronaldo eller den andra versionen av deras lag?

"Vi möter Las Palmas imorgon".



Skulle du kvalificera morgondagens match som en match som kommer vid fel tillfälle med tanke på semifinalen i UEFA Champions League? Ser du den som en "fälla" eller fortsätter ni på den inslagna vägen med att ta en match i taget?

"Vi har arbetat på samma sätt och tagit oss an alla situationer på samma vis sedan dagen då vi tog över för 5,5 år sedan. Vi kommer inte förändra vårt arbetssätt. Ni känner till mig och de arbetsmetoder som vi använder ihop med spelarna och vi är alltid på jakt efter att hitta lösningar på den matchen vi har framför oss. Imorgon ställs vi mot ett lag som framförallt har ytterligare en nivå i sitt spel när de spelar hemma. De spelar bra fotboll, de har en offensiv dynamik i sitt spel som innehåller väldigt mycket rörelse och spelare som anländer i andra våg. En del spelare som inte spelade mot Leganés kommer säkerligen spela mot oss under morgondagen. Jag förväntar mig att de är utvilade och kommer till matchen med entusiasm. Därför kommer vi att ställas inför vad som är en "klassisk match" i slutet av säsongen där framförallt hemmalaget spelar med stor entusiasm. Det är upp till oss själva att jobba mot den inslagna vägen för att på så vis nå dit vi själva vill".



Jesé blev tillfrågad om Antoine Griezmann skulle platsa i Real Madrid och han svarade att det inte skulle vara fallet eftersom de har många spelare som är bättre än honom. Anser du att det är fallet?

"Jag pratar inte om vad en yrkeskamrat uttrycker för åsikter. Det är hans åsikt och den är respektabel".



Kévin Gameiro har fått grönt ljus att börja spela efter sin skada, men skadan som han dragits med kan vara smärtsam att spela med. Anser du att han bör spela 90 minuter trots det här för att kunna vara förberedd på det kommande dubbelmötet i UEFA Champions League?

"Det går framåt på den fronten. Som ni säkerligen såg spelade han en halvtimme mot Espanyol och lika länge i den senaste matchen. Han tränar varje dag, han känner sig bättre och allt starkare. Kévin, Fernando och Ángel har alla möjligheter att spela ihop med Antoine under morgondagen. Det där är något som vi kommer lösa som konsekvens av det vi själva anser kan skada våra motståndare som mest, speciellt sett till deras karaktärsdrag".



Vad önskar du dig ur ett fotbollsmässigt perspektiv i och med att det är din födelsedag idag?

"Vinna imorgon".



Laget började verkligen visa prov på en utveckling i samband med den första matchen efter jul som spelades mot Las Palmas i Copa del Rey..

"Jag anser att det du säger är sant. Laget växte redan i de sista matcherna i december och under 2017 har vi varit betydligt jämnare, speciellt resultatmässigt. Sett till spelet var just den matchen välarbetad där alla fanns tillgängliga. I nuläget står vi utan fem spelare som inte kommer kunna delta under morgondagen. Det är svårare att lyckas generera den situationen som vi hade i just det läget med det här i åtanke. Vi ställs också mot ett lag som har förändrat vissa saker i sitt spel sedan den matchen. Om de har en styrka så är det att de spelar med en anfallsinriktad tanke och det här är farligt för vilket lag som helst. Det gäller att vi får matchen dit vi själva känner oss mest bekväma med och då är det inget snack om att vi måste starta matchen på ett starkt vis".



Sevilla har knappat in på er poängmässigt efter den senaste ligaomgången..

"Det Sevilla har gjort är väldigt bra. De gör en fantastisk säsong. När det gäller oss tänker jag i ärlighetens namn inte på något annat än hur vi ska lösa morgondagens match och hur vi ska starta matchen på bästa möjliga vis. Jag anser att det viktigaste i det här läget av säsongen är förknippat till det känslomässiga och det som händer i huvudet än springet man har i benen. Jag sade det häromdagen. Arbetsförmågan finns där, engagemanget är närvarande och av uppenbarliga skäl är det vi spelar om viktigt".



Las Palmas säsong är mer eller mindre över eftersom de inte slåss om något..

"I ärlighetens namn tror jag inte på det. Häromdagen ställde de upp med ett lag som innehöll ett gäng spelare som normalt sett inte brukar spela. De saknade Vicente Gómez, Roque Mesa, Boateng, David Simón, Jonathan Viera..Det är många spelare som säkerligen visar upp sig från sin bästa sida när de väl spelar. Alla kommer de att spela imorgon. Därför förväntar vi oss en tuff och svår match där det gäller att vi får den dit vi själva vill".



Var du orolig för Tävlingskommitéens potentiella avstängning?

"Ja, jag var orolig eftersom jag var respektfull mot domaren i samband med att jag kommenterade situationen när frisparken slogs. Jag ville ha svar på varför situationen inte fick fortgå när han varnade Villarreal-spelaren. Därefter genererades det som genererades och tack vare Gud kommer jag kunna stå vid sidlinjen under morgondagen".



Sevilla-spelarna kommenterade att de väldigt gärna vill sätt press på er efter gårdagens seger mot Celta Vigo på Sánchez Pizjuán. Hur tar du dig an det här?

"Jag tar det på det sättet jag kan. Jag anser att vi får uppleva något väldigt fint i LaLiga när det gäller kampen om sjätte och sjunde platsen. Detsamma gäller kampen om tredjeplatsen och ligasegern. Det är väldigt jämnt. Athletic, Real Sociedad, Villarreal och Sevilla ihop med oss. Konkurrensen är väldigt fin och jag förväntade mig inget annat av Sevilla. De blev eliminerade i Copa del Rey och Champions League och det gör att de är mer utvilade. Vi måste fortsätta jobba på för att behålla vår position".

0 KOMMENTARER 108 VISNINGAR 0 KOMMENTARER108 VISNINGAR ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-04-28 18:39:23 zoranzoric@gmail.comPå Twitter: zoranzoric2017-04-28 18:39:23

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-04-28 18:39:23

Atlético

2017-04-26 19:08:20

Atlético

2017-04-26 18:11:00

Atlético

2017-04-26 00:55:19

Atlético

2017-04-25 23:48:00

Atlético

2017-04-25 23:40:00

Atlético

2017-04-25 09:29:52

Atlético

2017-04-25 00:00:55

Atlético

2017-04-23 19:46:18

Atlético

2017-04-23 01:12:25

ANNONS:

Atlético de Madrids tränare genomförde den sedvanliga presskonferensen inför helgens LaLiga-match.Tisdagskvällens domare mot Villarreal, Ignacio Iglesias Villanueva är ingen större favorit i Manzanares eller hos Diego Simeone.Atlético de Madrid kommer få klara sig utan Yannick Carrasco mot Las Palmas, Real Madrid och Eibar..och kanske längre än så.MADRID. För tredje året i rad tar Villarreal poäng på Estadio Vicente Calderón. Simeone var inte speciellt nöjd på presskonferensen efter matchen, speciellt med tanke på Yannick Carrascos skada.Atlético ägde hela matchen mot Villarreal, men ineffektiviteten blev kostsam för de rödvita. Trots att skottstatistiken visade 23 - 6 efter full tid så slutade matchen 0-1.Det är åter dags för match för Madrids rödvita delar. På tisdagskvällen gästar Villarreal Vicente Calderón. I och med att man gick vidare till semifinal i CL innebär det ytligare en match på våran älskade arena, 4 matcher återstår nu på hemmaplan.Atlético de Madrid ställs mot Villarreal under tisdagskvällen. Diego Simeone genomförde den sedvanliga sittningen med media dagen innan match där han diskuterade lite av varje med de journalister som samlats på Vicente Calderón för att följa lagets sista träning under måndagskvällen.Imorgon avgörs "Caso Menores" där Atlético de Madrid står öga mot öga mot FIFA och deras registreringsförbud. Målet avgörs i idrottens skiljedomstol (CAS) i Lausanne.Atlético de Madrids tränare var väldigt nöjd efter 0-1-segern mot Espanyol under lördagskvällen.