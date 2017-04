Diego Simeone: "Enkel seger? Ta en titt på min kostym, den är dyngsur"

Atlético de Madrid-tränaren var väldigt nöjd efter 0-2-segern mot Málaga, men det var inte lätt enligt honom själv.

Hur tycker du att det såg ut på planen?

"Vi ställdes mot ett väl förberett Málaga, men jag tycker att laget löste ännu en match som presenterade svårigheter morgonen innan den skulle gå av stapeln. Vi hade endast 13 spelare från seniorlaget tillgängliga. Två av våra mittförsvarare återfanns på bänken samtidigt som två grabbar från B-laget gjorde oss sällskap som potentiella ersättare. Det är i den här typen av situationer som ett lag verkligen visar sitt rätta ansikte och det här laget lyckas alltid få ut det bästa ur matcher som den här som presenterar svårigheter".



Laget gick ut hårt och med en positiv attityd under de första 20 minuterna där Koke dessutom gjorde mål. Det verkar som om Atlético gick ut med en väldigt tydlig spelidé..

"Ja, det tycker jag också. Jag väljer att upprepa mig själv: det var en tuff match med gott om intensitet där jag tycker att vi visade prov på effektivitet när vi väl skapade våra målchanser. Därefter tillhörde bollinnehavet Málaga, men jag tycker att laget stängde till i defensiven och därefter letade vi lägen att försöka döda matchen via en kontring".



Nu väntar Real Sociedad i den kommande ligaomgången..

"Det gäller att behålla lugnet. Det är uppenbart att vi har lyckats rycka ytterligare i jämförelse med de som ligger bakom oss, men det gäller också att vara på sin vakt eftersom vi vet hur saker och ting fungerar inom fotbollen. I nuläget är det bara matchen mot Real Sociedad som betyder något".



Laget såg väldigt bekvämt ut matchen igenom..

"Om ni skulle ta en titt på min kostym skulle ni se att den är dyngsur. Det var ingen lätt match. Vi anföll på ett bättre sätt i inledningen av matchen och de riktade in sig på kontringar. Därefter förändrades saker och ting efter ledningsmålet. De höll bollen inom laget utan att skapa några målchanser. Faran vilade i händerna på potentiella individuella misstag. Jag kände något annat trots att slutresultatet såg bekvämt ut".

0 KOMMENTARER 113 VISNINGAR 0 KOMMENTARER113 VISNINGAR ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-04-02 00:18:41 zoranzoric@gmail.comPå Twitter: zoranzoric2017-04-02 00:18:41

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-04-02 00:18:41

Atlético

2017-04-01 23:25:00

Atlético

2017-04-01 22:34:00

Atlético

2017-04-01 09:42:55

Atlético

2017-03-31 19:04:25

Atlético

2017-03-31 17:45:00

Atlético

2017-03-20 22:04:09

Atlético

2017-03-20 00:56:20

Atlético

2017-03-19 22:07:17

Atlético

2017-03-19 18:40:00

ANNONS:

Atlético de Madrid-tränaren var väldigt nöjd efter 0-2-segern mot Málaga, men det var inte lätt enligt honom själv.Atlético tog en viktig men oglamorös bortaseger mot Málaga under lördagen.Efter ett landslagsuppehåll som slutade bra för både Sverige och Spanien är äntligen La Liga tillbaka. 10 matcher återstår av 2016/2017. Dags att åter igen säga orden ”partido a partido” när vi går in i slutspurten. Senaste matchen mot Malaga slutade 4-2 på Vicente Calderón, Carrasco och Gamiero gjorde två mål var medan Ramirez och atleti canteranon Camacho målat för Malaga.Den spanska huvudstadsklubben har drabbats av en skadekris precis när man går in i den viktigaste delen av säsonge, nämligen slutspurten.Atlético de Madrids tränare pratade inför helgens ligamatch mot Málaga på La Rosaleda.Den här gången är det 15 spelare som återfinns på landslagsuppdrag under FIFA-datumet i mars månad.Atlético de Madrids tränare var nöjd efter 3-1-segern mot Sevilla och passade förstås på att dra till med en farsdag referens.Den kroatiske landslagsmannen kan ha dragit på sig en korsbandsskada mot Sevilla.Två mål på fasta situationer och en boll i öppet mål räckte för att Atlético skulle slå tillbaka ett formsvagt Sevilla på söndagen.