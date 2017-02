Diego Simeone: "Ett viktigt steg för säsongsavslutningen"

En stolt Diego Simeone var mycket nöjd med lagets spelmässiga insats, men hade hellre spelat dåligt och gått till final. Han hade samma känsla som efter 2-1-förlusten mot Barcelona på Camp Nou ifjol..och naturligtvis gav han katalanerna en syrlig passning innan han lämnade pressalen.

"De var framförallt bättre när det gäller siffrorna och inom fotbollen är det just siffrorna som räknas. Det var där de var bättre än oss eftersom de gjorde ett mål mer än oss"."Någonsin? Vi kände att vi kunde vända på resultatet under hela matchen. Laget gjorde väldigt bra ifrån sig under de inledande 30-35 minuterna, de skapade målchanser, vi spelade med personlighet, pressade våra motståndare väl, försökte skada våra motståndare och jag lämnar med en känsla av stolthet. Det är inte lätt att tävla på det sättet som vi har gjort under de fem senaste åren. Laget visade än en gång ett stort hjärta trots de svåra omständigheterna och spelade med passion under dubbelmötet. Vi spelade med hjärta, precis som en fotbollsspelare som representerar Atlético de Madrid skall göra. Vi fick visserligen flytta på oss i jakten på en finalplats, men vi går vidare med huvudet högt och med styrkan och vetskapen om att det återstår tre fantastiska månader. Jag hoppas vi ska kunna behålla det vi visade upp emot de ikväll och andra halvlek på hemmaplan"."Ni ser allt som händer så det finns ingen anledning att fråga mig om det. Det är upp till oss att tala om fotbollen som spelas och er uppgift att prata om det som ni brukar prata om"."När vi fick lämna den här arenan efter att ha förlorat med 2-1 ifjol sade jag att jag kände att vi hade någonting på gång. Ikväll känner jag exakt samma sak. När man stupar på det här viset får man med sig något viktigt inom laget, speciellt med tanke på att vi försöker närma oss i ligaspelet och Champions League. Jag har en liknande känsla. Det är inte lätt att resa sig upp efter att ha mottagit slag efter slag, precis som vi har gjort. Om jag vore Atlético-supporter hade jag viljat vara i final, men jag lämnar den här platsen otroligt stolt och ser fram emot söndagen för att se mitt lag på Vicente Calderón"."Låt oss se..situationen med Carrasco var något av en avgörande händelse eftersom vi var inne i en avgörande period av matchen. Hörnsituationen som de säkerligen var väl medvetna om att vi hade jobbat på under gårdagen avslutades på sättet som det avslutades på. Vi lyckades överraska de. I slutet av matchen fick vi se en klassisk cupsituation som säkerligen gör supportrarna uppspelta och jag antar att folk som såg matchen på TV säkerligen drogs med i spänningen. Jag brukar säga det när jag vinner och när jag förlorar: Copa del Rey är en fantastisk turnering. Man är aldrig uträknad, man har alltid möjligheter. Därför gäller det att inte ta något för givet"."Det är inte lätt och ganska uppenbart att allt beror på det som händer oss och de största och viktigaste i laget. Det är de som pushar grabbarna för att de ska involvera sig och gå i deras fotspår. Saúl arbete, Koke, Carrasco, Gaitán situation, Correas inhopp, Gameiros inhopp, Lucas inhopp där han går från 0 till 100 precis som alltid..Sanningen är den att det stärker mig. Jag är säker på att jag hellre skulle vilja ha nått finalen och ha spelat dåligt, men som fotbollstränare måste jag nöja mig med det som jag har tillgängligt och jag lämnar med enormt många positiva känslor"."Läkarstaben kommer meddela er på bästa möjliga vis gällande Godíns skada. När det gäller laget så är defensiven något som alla deltar i. När jag tänker på ett lag och deras defensiv tänker jag inte på fyra försvarsspelare och en målvakt. Griezmann gjorde ett väldigt bra jobb i inledningen, Gameiro och Correa i andra halvlek, detsamma gäller Griezmann när han spelade på topp, Gaitán och Carrasco på sina respektive kanter..alla gjorde de bra ifrån sig. Det här är ett viktigt steg sett till de kommande 3,5 månaderna. Jag vill också gratulera Barcelona för att de skötte alla sin kort rätt".