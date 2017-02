Diego Simeone: "Fantastisk vecka för Fernando Torres"

Atlético de Madrids tränare berömde Fernando Torres efter 2-0-segern mot Leganés där spanjoren gjorde båda målen. Hans första i LaLiga sedan september månad.

"Det är upp till klubben, den sportsliga ledningen och tränaren. Allt beror i vanlig ordning på resultaten"."Det fanns ögonblick av bra perioder såväl i första som i andra halvlek. Vi började bra, sänkte sedermera tempot någorlunda och anpassade oss till matchbilden. Inledningen på andra halvlek var väldigt bra, sedan gick vi återigen ned en del spelmässigt och därefter balanserade vi upp mittfältet med Juanfrans intåg på den delen av planen. I samband med detta kände vi oss också betydligt mer bekväma. Vi gick igenom flera olika typer av perioder under matchens gång och vi visade inte upp samma kontinuitet som i andra halvlek för ett antal dagar sedan. Alla matcher är dock inte likadana och spelas inte på samma sätt. Vi spelar var tredje dag. Det är ingen ursäkt, det är verkligheten som vi befinner oss i. Man betalar med koncentrationen och kroppen. Vi hoppas kunna fortsätta svara på samma sätt som vi gjort hittills"."Det är situationer som utspelar sig. Till och med en spelare som Diego Maradona hade svårt att göra mål på straff en gång i tiden. Det kan drabba vilken fotbollsspelare som helst. Om jag inte missminner mig så var just det fallet med Lionel Messi under fjolårssäsongen. Neymar, Luis Suárez också..Griezmann är ännu en av dessa fantastiska fotbollsspelare och kan precis som alla missa en straffspark"."Jag tyckte aldrig om den här matchen. Den var ovanlig, en dålig första halvlek, en komplex situation som spelarna lyckades lösa kvickt och det gjorde att saker och ting gick lättare. Vi hade goda ögonblick i en och samma match. När det gäller Saúl tyckte jag att han inte gjorde särskilt bra ifrån sig. 1-0 var inte tillräckligt säkert och det var antagligen bättre med Ángel Correa mellan motståndarnas lagdelar där han kunde röra sig. Bytet fick exakt den effekten som vi önskat och därför var draget välkommet"."Det har ni nog sett med egna ögon. Det finns inte någon större anledning att kommentera det hela. Fantastisk. Det här säger en hel del om styrkan att fortsätta arbeta och kriga vidare. Idag fick han spela och det är något han har tränat för. Det är Torres allra största styrka och det är inget som han snappat upp nu utan det har han alltid haft inom sig. Jag hoppas att det fortsätter. Det är en tränares uppgift att fortsätta med det han ser och vi behöver uppenbarligen målskytte".