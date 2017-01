Diego Simeone: "FIFA-galan kommer göra Griezmann väl"

Diego Simeone genomförde den sedvanliga presskonferensen inför Copa del Rey-returen mot Las Palmas under måndagskvällen. Argentinaren pratade om allt från de kommande motståndarna till, Griezmanns närvaro på FIFA-galan och Gerard Piqués gest mot ligapresidenten Javier Tebas..eller inte.

Hur ser du på returmatchen mot Las Palmas?

"Jag föreställer mig att mina känslor alltid kommer vara de samma när det gäller att spela mot de. Det var något som vi fick se i samband med det första Copa del Rey-mötet lagen emellan. Det spelar ingen roll vem de ställs emot, de förändrar inte sin spelstil oavsett vem som står på andra sidan. Las Palmas behandlar bollen väl, försöker utnyttja sitt eget anfallsspel mellan motståndarnas lagdelar och de startar matcherna starkt, speciellt i det här fallet då de är på jakt efter att komma ifatt på resultattavlan".



Kan man säga att "ditt" Atlético har återhämtat sig?

"Det är åsikter. De senaste två matcherna har varit annorlunda om man tar och jämför de. Laget spelade med intensitet och jobbade på väl som en enhet i Las Palmas samtidigt som våra motståndare var bra i första halvlek i Eibar. Vi tog vara på våra målchanser i andra halvlek. Jag var nöjd efter båda matcherna. Alla matcher är inte likadana och det är något som gäller såväl motståndarna som arenorna där vi spelar. Vi kommer inte gå ut på vissa arenor och stoltsera med hur fint vi spelat".



Atlético har ett övertag efter 0-2-segern på Las Palmas. Hur ser du på just det faktum att ni faktiskt har två mål i egen favör inför returmötet?

"Om ni frågar mig så anser jag att Copa del Rey alltid är en komplex turnering. Det uppstår ständigt ovanliga resultat i den här typen av turneringar och plötsligt är rädslan att förlora som bortblåst inför returmatchen. Vi ställs mot ett lag som är likgiltiga inför att vinna med 2-0, förlora med 2-0 eller spela 2-2. De spelar helt enkelt alltid på samma sätt".



Antoine Griezmann åkte till Zürich för att delta på FIFA-galan under måndagen. Kommer han att spela mot Las Palmas?

"Han är med i matchtruppen och vi får prata ihop oss för att se vilka som spelar på tisdag. Det är en enorm stolthet att se Antoine på galan, såväl individuellt som kollektivt. När jag blev tillfrågad om det vore i sin ordning om han deltog på galan så svarade jag att det är en stor ära att han kan delta i den här typen av evenemang. Hans närvaro på galan kommer bara göra honom väl".



José María Giménez har spelat de senaste matcherna som defensiv mittfältare. Är det här en position som ni tänker använda honom i även i framtiden?

"Vi är i behov av centrala mittfältare i och med att Tiago alltjämt återhämtar sig från sina knäproblem. Detsamma gäller förstås Augusto Fernández. Vi har få tillgängliga spelare centralt i banan och har arbetat med honom. Han spelade i den här positionen tills han var 15 år gammal och rent generellt gjorde han det som laget behövde mot Eibar. Alla matcher är annorlunda och vi ställer upp med det lag som varje match i fråga kräver sett till karaktärsdragen. Han gjorde bra ifrån sig och kommer spela i den här positionen emellanåt".



Atlético hade bara med en spelare i FIFA:s världselva. Vad anser du om det?

"Jag är väldigt respektfull gentemot den här typen av val. Jag har alltid föredragit att vinna titlar än något annat sedan barnsben och det är inte direkt läge att göra en omvärdering av det nu".



Fernando Torres och Tiagos respektive kontrakt med klubben går ut i sommar och de båda spelarna kan förhandla med vem de vill från och med januari. Kommer de att förlänga med Atlético eller blir det här deras sista säsong i klubben?

"Det här är något som den sportsliga ledningen arbetar på och min åsikt är viktig. Säsongsavslutningen är långt borta och spelarna är fokuserade på att göra så bra ifrån sig som de bara kan".



Vad har du för tankar om Gerard Piqués gest gentemot Javier Tebas efter slutsignalen mot Villarreal?

