Diego Simeone: "Hela arenan måste vara närvarande mot Osasuna"

Argentinaren upprepade sig ett flertal gånger med ett väldigt tydligt budskap: alla måste vara närvarande mot Osasuna.

Hur planerar du inför morgondagens match med tanke på att ni mer eller mindre spelar var tredje dag och kommer fortsätta göra det under en tid framöver?

"Morgondagens match kommer i stort drag handla om att supportrarna står bakom oss. Det gäller att supportrarna är med och spelar under morgondagen, det gäller att de är närvarande och precis som jag har fått höra är det "El día del niño" imorgon. Det är således en viktig stund för alla smågrabbar som kommer hit för att se oss, men supportrarna måste förstå att laget kommer från en väldigt ansträngande period. Först spelade vi mot Madrid, fyra dagar senare ställdes vi mot Leicester, tre dagar senare är det dags för Osasuna och ytterligare tre dagar senare åker vi till England. Vi är inne i en period med hård matchning där supportrarna måste vara närvarande. Morgondagens match är en av de viktigaste situationerna som vi ställs inför och det gäller att supportrarna är ytterligare en spelare på planen. Saker och ting kommer säkerligen gå bra om supportrarna är den tolfte spelaren imorgon".



Ni måste vara väldigt nöjda med lagets defensiva spel eftersom ni bara har släppt in något enstaka mål under de åtta senaste tävlingsmatcherna. Är ni inne i den allra bästa perioden av säsongen när det gäller defensiven?

"Vi var inne på det här för inte så länge sedan där vi kommenterade att laget spelar ett betydligt mer inkluderande försvarsspel som enhet sedan vi gick in i 2017. Därefter har samtliga lagdelar börjat växa och vi välkomnar den kollektiva kraftansträngningen eftersom den kommer förstärka den individuella talangen samtidigt som den sistnämnda löser upp situationer som kan uppstå".



Vad förväntar du dig av era motståndare under morgondagen?

"Vi jobbar på att försöka uppnå den kontinuitet som vi vill åt sedan en tid tillbaka och jag är säker på att vi kommer ställas mot ett lag som kommer hit med en stor entusiasm. De har lyckats ta två raka segrar. Det här är något som bidrar med lugn. Det gäller att vi får matchen dit vi själva känner oss som mest bekväma med. Vikten av morgondagens match är avgörande i vårt fall. Det återstår väldigt få ligaomgångar. Det återstår sju finaler".



Som du vet pratas det väldigt mycket om Théo Hernández framtid och vad som kommer hända med hans potentiella övergång till Real Madrid. Jag skulle vilja fråga dig om du har hunnit prata med honom och vad ni sagt till varandra om så är fallet?

"Med all respekt till er på Cadena SER, för dig och för Théo så finns inget viktigare än morgondagens match mot Osasuna eller tisdagens match i Champions League".



Hur är egentligen läget med Nico Gaitán efter hans skada? Hur går det för Kévin Gameiro i hans rehabiliteringsprocess?

"Vi får se hur de båda känner sig efter dagens träning. Nico fanns med på bänken häromdagen och spelade 20 minuter i samband med träningen därpå. Allt beror på hur saker och ting påverkar kollektivet. Vi behöver en maximal ansträngning från samtliga spelare plus de båda målvakterna under sluttampen av säsongen. Vi kommer försöka krama ur det allra sista ur varje spelare och deras kapacitet".



Returen i Champions League spelas nästa vecka. Kommer det påverka er koncentration mot Osasuna?

"Om det sker är det helt och hållet mitt ansvar".



Jag skulle vilja ha din åsikt om Jorge Sampaolis potentiella anställning som ny förbundskapten för det argentinska landslaget. Hur ser du på det?

"Det här är en fråga för Sevillas tränare. Mitt fokus ligger helt och hållet på Osasuna".



Koke spelar inte imorgon eftersom han är avstängd. Hur kommer ni lösa det?

"Vi tränade lite kort under gårdagen där vi hade ungefär 20 minuters spel ute på planen, precis som jag kommenterade tidigare. När det gäller vilka som ska starta matchen och hur startelvan kommer se ut är det något som vi kommer lösa under kvällen i samband med samlingen efter träningen. Jag tänker upprepa mig än en gång: supportrarna behöver vara deltagare under morgondagens match".





Argentinaren upprepade sig ett flertal gånger med ett väldigt tydligt budskap: alla måste vara närvarande mot Osasuna.