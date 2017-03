Diego Simeone: "Jag antar att alla pappor och deras söner fick en magnifik fotbollssöndag"

Atlético de Madrids tränare var nöjd efter 3-1-segern mot Sevilla och passade förstås på att dra till med en farsdag referens.

"Correa hade ett väldigt bra läge och Gameiro hade två i samband med första halvlek när vi möttes i Sevilla, men den gången gjorde vi inte mål. Hade vi gjort mål på då hade antagligen saker och ting sett annorlunda ut i första halvlek i den matchen. Matcher utvecklas och spelas på ett annat sätt när målen dyker upp i ens favör då motståndarna måste jaga. Vi gjorde en väldigt bra första halvlek i Sevilla, men då lyckades vi inte göra mål. Idag gjorde vi en väldigt bra första halvlek, men till skillnad från i höstas gjorde vi mål den här gången"."Det gör jag verkligen. Hans hierarkiska ställning, ledarskap och styrka börjar dyka upp i takt med att matcherna avlöser varandra. Det är även då som vi får se Diego som fotbollsspelare. Det här är något som klubben och laget behöver. När han är i bra slag brukar även laget nästan alltid bidra med ett bra gensvar"."Vi har växt sedan vi gick in i 2017. Vi fortsätter att växa och bli allt bättre. Det finns vissa saker som vi gör väldigt bra i samband med matcherna och en av dessa är att vi försvarar bättre än tidigare. Dagens match var kanske en av de jämnaste och bästa sett till kontinuiteten som vi hade i det egna spelet. Det var precis som du säger: vi pressade våra motståndare högt upp i planen, vi drog iväg på diverse kontringsräder kvickt, vi utnyttjade Carrascos fart längs högerkanten och det i sig gav oss en större bredd i vårt spel. Koke bidrar uppenbarligen med ett övertag längre in i banan samtidigt som Saúl anpassar sig allt mer till en central mittfältsposition. Det är något som stärker oss. Vi blir dels starkare i luftrummet, men framförallt när det gäller att spela bollen från mittfältet framåt i banan..och i slutändan har vi ytterbackar som anfaller på ett bra sätt"."Det har funnits perioder där laget inte kunnat svara med kontinuitet under den första delen av säsongen. Förra säsongen avslutades på ett väldigt tufft sätt och det här har varit den svåraste säsongen sedan jag tillträdde. Vi har dragits med skador på Oblak och Augusto. Tiago har ännu inte lyckats återvända efter sin skada..men trots allt detta har vi hela tiden återskapat oss själva på ett eller annat sätt. Vi har sett de situationerna som skapats i vitögat och letat efter lösningar för att hitta vägar till att identifiera oss med oss själva. Laget är i ett bättre skick för närvarande, men det gäller att vara lugn eftersom det alltjämt återstår tio finaler"."En sak är i alla fall säker: vi har sju poängs försprång till de som ligger på femte plats i ligan. Såväl Real Sociedad som Villarreal förlorade sina respektive matcher och det är viktigt, men Sevilla gör en magnifik säsong och får allt beröm av såväl presskåren som alla andra runtom i världen. Dagens resultat är en betydligt bättre reflektion av matchen som Atlético de Madrid gjorde. Vi tror på att följa den inslagna vägen och då gäller det att titta på det som väntar oss i lugn och ro"."Det är bara normalt att spelarna är entusiastiska efter att ha fått med sig ett positivt resultat. De är också positiva för att vi ligger två poäng bakom Sevilla samtidigt som vi har bättre inbördes resultat jämfört med Sevilla, men det gäller att ta det lugnt. Sevilla har en del matcher framför sig som de säkerligen kommer att lösa som hemmalag. Samtidigt talar spelschemat i deras favör. De har slagits om ligaguldet under hela säsongen och jag förväntar mig inte att de kommer falla ifrån den kampen med tio matcher kvar av ligaspelet. Det är många poäng på spel"."Vi har tagit in sju poäng på de senaste tre matcherna och det är viktigt för att fortsätta med säsongen. Det jag kan säga till supportrarna är att det var en fantastisk dag idag. Dagens match kändes inte som en ligamatch. Den kändes snarare som en Champions League-match. Inte så mycket p.g.a. lagets spel utan snarare när det gäller atmosfären som överfördes från läktarna till planen. Jag antar att alla de pappor som också är Atlético de Madrid-supportrar tog sig till arenan för att njuta av en fotbollssöndag. De fick en magnifik dag av oss idag".Atlético de Madrids tränare var nöjd efter 3-1-segern mot Sevilla och passade förstås på att dra till med en farsdag referens.Den kroatiske landslagsmannen kan ha dragit på sig en korsbandsskada mot Sevilla.Två mål på fasta situationer och en boll i öppet mål räckte för att Atlético skulle slå tillbaka ett formsvagt Sevilla på söndagen.MAJADAHONDA. På lördagsförmiddagen gjorde Atlético Madrid sin sista träning inför den viktiga matchen mot Sevilla. Diego Pablo Simeone höll även presskonferens på träningsanläggningen och det var en motiverad argentinare som steg in i pressalen.Resultatet från första mötet i Tyskland stod sig när Atleti bekvämt kunde ta sig vidare till kvarten i år igen. För en match som slutade 0-0 innehöll den flera kvalitativa målchanser men det var målvakternas match. Leno och Oblak hade var sin halvlek där slovenen i Atléticos mål vinner matchen på poäng.MADRID. 0-0 räckte och Atlético Madrid är för fjärde året i rad vidare till kvartsfinal. Diego Pablo Simeone var nöjd med avancemanget, något som märktes på presskonferensen efter.MADRID. På onsdagskvällen ställs Atlético Madrid mot Bayer Leverkusen hemma på Estadio Vicente Calderón. Det första mötet slutade 2-4 till det spanska huvudstadslaget och det är nu det definitivt ska avgöras vilket av lagen som går till kvartsfinal.Dags för retur i UEFA Champions League. Atlético de Madrid leder med 4-2 efter första matchen på BayArena.Simeones manskap lyckades tillslut plocka med sig samtliga tre poäng för Nuevo Los Cármenes. Efter ett felbortdömt mål och ett par andra kontroversiella domslut kunde Antoine Griezmann tillslut nicka in det avgörande målet.