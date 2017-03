Diego Simeone: "Jag är där jag vill vara"

Atlético de Madrids tränare pratade inför pressen efter 3-0-segern mot Valencia under söndagskvällen.

"Lagets respons var fantastisk efter att ha spelat en bortamatch i torsdags kväll. Det gäller såväl den fysiska som mentala biten. Vi tolkade matchen på ett mycket bra sätt och visste precis vad vi ville göra. Vi gick ut hårt i första halvlek för att få till ett övertag och jag anser att vi borde ha gått till halvtidsvilan med mer än ett måls ledning för att på så vis också ha ett större lugn inför fortsättningen. Det andra målet kom till på ungefär den inslagna vägen: styrka, effektivitet och jag tycker att vi gjorde en väldigt komplett fotbollsmatch"."Vrsaljko har växt väldigt mycket och fortsätter på den inslagna vägen. Han är ung och det här är hans allra första säsong med oss. Han fick jobba hårt för sina chanser i inledningen, men han har visat upp en vilja och styrka för att växa och framförallt har han visat på en förmåga att anpassa sig till lagets nödvändigheter. Det i sin tur gör att han slåss med Juanfran om en plats i laget. De har spelat ihop och båda är ett alternativ när det gäller laget som vi ställer på benen. Juanfran har skänkt sitt hjärta till oss i fem års tid och Sime är i väldigt bra slag. Vi behöver den här typen av konkurrenssituationer för att laget och klubben skall fortsätta tävla på den nivån som vi tävlat på så här långt"."Jag väntade mig aldrig att jag skulle ta mig till 200 ligamatcher med Atlético och därför klarar jag förstås inte av att föreställa mig att komma upp i de 400 ligamatcher som Luis har lett laget. Jag är lycklig där jag befinner mig. Jag har hand om en grupp spelare som tävlat med hjärtat i fem och ett halvt år, detta trots de svårigheter som presenterat sig den här säsongen. Idag har de än en gång demonstrerat att det här laget består och att de fortsätter tävla på ett bra sätt. Jag hoppas att vi ska försöka behålla kontinuiteten som vi är på jakt efter under i stort sett hela den här säsongen. Det har möjligtvis varit det enda som vi inte har lyckats bibehålla"."Anledningen till att vi ställde upp med Carrasco på högerkanten var för att vi skulle skapa problem för Gayà på den här delen av planen. Vi ville ta oss från centrala positioner till kanterna. Vi hade gott om rakt spel på den här delen av planen och det gav oss möjligheter att skapa situationer på planen. När han sedermera förflyttades till vänsterkanten spelade han precis som han alltid gör när han får chansen att spela där. En sak är klar och det är att det bara är bättre för honom och laget att han kan bidra med fler möjligheter som fotbollsspelare. Hans närvaro syntes på planen i första halvlek där han skapade mycket oreda och sårade motståndarna"."Kontinuiteten kommer via regelbundenhet och kontinuiteten syns sedermera i slutresultaten. Laget har fortsatt på den inslagna vägen förutom i matchen mot Barcelona. Ibland har vi haft bättre perioder i vissa matcher, andra gånger har vi haft perioder som inte har varit lika bra. Vi är ute efter att bli starkare i takt med att matcherna spelas. Vi är på väg in i den viktigaste delen av säsongen där alla matcher är som en final och där varje poäng blir allt svårare att vinna. Vi får se vem som är starkast för att på så vis inneha de viktigaste positionerna, något som Champions League-kräver"."Kokes närvaro på vänsterkanten gör att det blir naturligt för Filipe Luís att hänga med upp och ned längs samma kant. Det gör att vi adderar spelare centralt i banan eftersom han har en bra spelförmåga. Koke hjälper till att släppa lös Filipe. Carrascos närvaro i första halvlek gav oss en förmåga att ta oss igenom motståndarnas andra kant eftersom det aktiverar Simes rakhet i spelet. Såväl Carrascos som Kokes närvaro gav oss möjligheter att tvinga Orellana och Munir tillbaka i sina respektive försvarspositioner. Därför led de båda spelarna i defensiven".