Diego Simeone: "Jag förväntar mig att Madrid pressar intensivt under de första 25 minuterna"

Atlético de Madrids tränare genomförde sin presskonferens under fredagseftermiddagen. Han var på "derbyhumör".

Antoine Griezmann sade att han ser Atlético som favorit i helgens derby..

"Alla som spelar en match känner att de kan vinna. Det är logiskt. När det gäller Madrid har de radat upp otroliga siffror. De kommer från att ha vunnit Champions League, Klubblags-VM, de leder LaLiga och är på väg att vinna densamma. Jag tycker man kan se att de är fokuserade. Deras siffror talar för sig själva".



Gabi befinner sig i väldigt bra form för tillfället..

"Han bidrar med en enorm ledarskap utöver att han är lagkapten. Han överför en känsla och kollektivt arbete som laget behöver på planen. Om han är i bra skick ser laget till att ställa till det för motståndarna rejält med ett högt presspel. Vi har jobbat ihop i sex år och förstår varandra perfekt. Han är en av spelarna som kontrollerar lagets tempo under matcherna".



Är Kévin Gameiro tillgänglig?

"Han kommer inte finnas tillgänglig".



Tycker du att skillnaden mellan er och Real Madrid har reducerats sedan din ankomst till klubben?

"Det vi gör är väldigt bra".



Leicester är i väldigt bra form. De har vunnit samtliga matcher sedan Claudio Ranieri lämnade klubben..

"Vi tänker inte på Champions League ännu".



Atlético är det enda laget som har vunnit tre säsonger i rad på Santiago Bernabéu..

"Jag är inte mest stolt över det här. Det som gör mig stoltast är att vi lyckades spela oavgjort mot Barcelona och därmed också vinna LaLiga".



Hur ser du på Antoine Griezmanns säsong så här långt?

"Jag vill alltid det bästa för Antoine, precis som alla de som ger mig något i livet. Han har haft en enorm utväxling eftersom han själv har viljat bli bättre, eftersom han själv viljat integrera sig i klubben. Han har blivit en man och tar idag egna beslut på planen. Han gör en väldigt bra säsong och vi förväntar oss att han blir ännu bättre. Han är på väg att bli en av världens bästa spelare. Vi förväntar oss det bästa för honom".



Tycker du att Atlético växer när de går in på Santiago Bernabéu?

"För oss är det som att åka till vilken arena som helst eftersom det står tre poäng på spel. På så vis kan vi fortsätta arbeta gentemot det må¨l vi har".



Vad förväntar du dig av Real Madrid? Anser du att de är favoriter till ligaledningen?

"Jag förväntar mig en motståndare som går ut väldigt hårt med en hög press under de första 25 minuterna, men också faran som Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo, Isco..De har betydligt mer bollinnehav med Isco om Casemiro inte skulle spela. Det gäller att vi får matchen dit vi själva känner oss som mest bekväma med för att kunna svara på de intentioner som Real Madrid säkerligen går in i matchen med. Det kan hända en mängd olika saker under en match och det har inte så mycket att göra med situationen som de båda lagen befinner sig i. Båda lagen kan alltid vinna mot varandra".



Atlético kommer till matchen med fem raka segrar i bagaget. Vad har laget nu som man saknat tidigare under säsongen?

"Vi har säkerligen en starkare defensiv".



Sergio Ramos är ovärderlig för Real Madrid i nuläget. Vad kan man göra för att stoppa honom?

"Först och främst vill jag uttrycka min beundran för honom. Han är en väldigt viktig spelare för den spanska fotbollen. Det gäller att leta efter hans defensiva svagheter och av uppenbarliga anledningar gäller det att minimera hans styrka i anfallsspelet".



Skulle du vilja att det här vore den sista matchen mot Real Madrid den här säsongen eller skulle du vilja ha möjlighet till revansch i ännu en Champions League-final?

"Hur kan det vara den sista matchen då det alltjämt återstår sju ligaomgångar efter den här matchen? Det är det inte. Det kommer inte ske eftersom saker och ting inte blir som man förväntar sig. Det här är ligamatch och det återstår alltjämt sju omgångar att spela. Du kan föreställa dig en mängd olika saker, men jag tänker inte gå så långt fram i tiden".

0 KOMMENTARER 62 VISNINGAR 0 KOMMENTARER62 VISNINGAR ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-04-07 19:12:26 zoranzoric@gmail.comPå Twitter: zoranzoric2017-04-07 19:12:26

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-04-07 19:12:26

Atlético

2017-04-05 11:02:00

Atlético

2017-04-04 23:20:00

Atlético

2017-04-03 23:23:00

Atlético

2017-04-03 21:54:10

Atlético

2017-04-02 00:18:41

Atlético

2017-04-01 23:25:00

Atlético

2017-04-01 09:42:55

Atlético

2017-03-31 19:04:25

Atlético

2017-03-31 17:45:00

ANNONS:

Atlético de Madrids tränare genomförde sin presskonferens under fredagseftermiddagen. Han var på "derbyhumör".Los rojiblancos tog en viktig seger mot Real Sociedad under tisdagskvällen. Filipe gjorde mål andra matchen i rad i en match där Atleti aldrig var nära att tappa ledningen men gjorde det mer spännande än vad det hade behövt att bli!Det tighta spelschemat rullar vidare och Atlético tar emot La Real på Vicente Calderón under tisdagskvällen.Den spanska huvudstadsklubbens tränare genomförde sin presskonferens under måndagskvällen där han pratade om matchen mot Real Sociedad.Atlético de Madrid-tränaren var väldigt nöjd efter 0-2-segern mot Málaga, men det var inte lätt enligt honom själv.Atlético tog en viktig men oglamorös bortaseger mot Málaga under lördagen.Efter ett landslagsuppehåll som slutade bra för både Sverige och Spanien är äntligen La Liga tillbaka. 10 matcher återstår av 2016/2017. Dags att åter igen säga orden ”partido a partido” när vi går in i slutspurten. Senaste matchen mot Malaga slutade 4-2 på Vicente Calderón, Carrasco och Gamiero gjorde två mål var medan Ramirez och atleti canteranon Camacho målat för Malaga.Den spanska huvudstadsklubben har drabbats av en skadekris precis när man går in i den viktigaste delen av säsonge, nämligen slutspurten.Atlético de Madrids tränare pratade inför helgens ligamatch mot Málaga på La Rosaleda.