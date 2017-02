Diego Simeone: "Jag förväntar mig ett tillbakadraget Leverkusen som försöker utnyttja ytorna med hjälp av sin fart"

Atlético de Madrids tränare genomförde måndagens presskonferens i Tyskland under kvällen. Därefter tränade laget på BayArena. Cholo förväntar sig ett tillbakadraget Leverkusen som försöker utnyttja sin fart i omställningarna, men tyskarna kan spela på tre olika sätt. Den andra stora frågan då? Vem står i mål? Det fick vi inte något svar på, men någon föranining kanske han gav, den gode argentinaren..

"Han har friskförklarats av läkarteamet och börjat tränat med oss genom att spela med fötterna. Han har åkt hit ihop med André och Moyà. Vi kommer bestämma oss för vem som spelar och vem som inte gör det under morgondagen"."De har lyckats hitta en bekvämlighet under de senaste matcherna. De har Chicharito som rör sig väldigt bra inne i straffområdet. Jag har stor respekt för det här laget. Vi har alltid tyckt om det vi har sett av de. De har en tränare som gör ett väldigt bra arbete med det egna laget i framförallt omställningsspelet och när det gäller farten som de spelar med. Det kommer bli en tuff match med en hög press. Vi får se hur matchen utvecklar sig och om de väljer att spela som de brukar göra eller om de bestämmer sig för att spela lägre. De kan dessutom spela ett högt presspel. Vi får helt enkelt se. Man kan se att de har självförtroende. Vi ställs mot det bästa Bayer-laget så här långt under säsongen"."Det viktigaste är att anfallarna gör mål. Deras karaktärsdrag är annorlunda. Vi kommer välja spelare till startelvan sett till vad matcherna kräver. Anfallsspelarna brukar spela åtminstone 30 minuter eftersom jag exempelvis aldrig har gett de 8 minuter på planen. De spelar mer för att de förtjänar och behöver det. Vi är nöjda över att båda spelarna känner sig i bra slag och att de återigen börjat göra mål igen. Vi får se vem av de som kommer starta matchen och vem som kommer hoppa in"."Att vara distinkt och konkret är några av nycklarna förutom bollinnehavet och strategin som man går ut med. Är man distinkt avgör man också den här typen av matcher"."Vi är på fortsatt jakt efter att hitta rätt i spelet, hitta kontinuiteten och de vägar som leder fram till att vi känner oss bättre. Vi har växt i samband med inledningen av 2017 om man jämför med vart vi var efter finalen 2016. Vi fortsätter dock leta efter det som passar oss bäst med det här som utgångspunkt. Det finns alltjämt mycket utrymme att bli bättre. Så länge vi inser det kommer vi även att höja oss kvalitetsmässigt"."Jag håller inte på med saker som inte är naturliga och spontana. Jag för över det jag verkligen känner. Ibland på överdrivet manéer, andra gånger är det inte så, men jag gör det alltid på samma naturliga sätt som jag alltid har gjort sedan jag började träna"."Vi har en bra spelartrupp. Det är avgörande att ha spelare som hoppar in och gör bra ifrån sig. Samtidigt är motståndarlaget inte detsamma. Jag kommer aldrig tröttna på att säga att kvaliteten på de minuter man befinner sig på planen inte är detsamma som kvantiteten. När vi har det förstnämnda brukar vi klara upp många matcher till vår fördel. Det var precis det som hände för ett antal dagar sedan mot Barcelona, sedan mot Celta och nu senast mot Sporting..det är huvudanledningen till att det verkar som om vi spelar betydligt bättre fotboll nu..""Vi har spelat i den här typen av turneringar under de senaste åren. Verkligheten är dock imorgon och bara det som sker under morgondagen. Vi ställs mot ett lag som är väldigt bra på att använda sig av sin intensitet, hjärta och det faktum att de spelar i Champions League. Bayer Leverkusen är en av de mest intensiva motståndarna som vi någonsin ställts emot. Man spelar alltid med större mod på hemmaplan, men jag förväntar mig ett betydligt mer tillbakadraget Bayer Leverkusen som kommer försöka använda sig av ytorna med hjälp av sin snabbhet. Talangen är viktig inom fotbollen, men ibland brukar hjärtat och känslorna ta överhanden".