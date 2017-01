Diego Simeone: Jag tar med mig det oavgjorda resultatet härifrån"

Cholo var nöjd över att ha kvalificerat sig för semifinalen av Copa del Rey.

"Det är inte lätt att tävla när det verkar som om inget står på spel, men det var underhållande. Vi lyckades genomföra det vi var här för trots upp och nedgångarna. Vi hade möjligheten att stänga tillställningen, men de växte in i matchen i samband med det. Jag sätter värdet på det faktum att vi jagade en kvittering efter att de vänt resultatmässigt"."Majoriteten av spelarna har faktiskt fått väldigt mycket speltid. Faktum är att vi roterar mycket. Jag kan säga att startspelarna är några till antalet. Vi har en fin möjlighet att ta oss an semifinalerna och det gör oss väldigt nöjda"."Det är andra gången som vi lyckas med det här inom loppet av fem år. Det är målen som man har satt upp som räknas i slutändan och det brukar jag alltid säga"."Eftersom lottningen inte har genomförts ännu så finns det ingen anledning att göra några observationer. Vi får se vilka som finns med i lottningen under morgondagen och därefter tar vi oss an de som vi ställs emot".