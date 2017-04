Diego Simeone: "När man känner sig stark följer benen hjärtat"

Atlético de Madrid ställs mot Villarreal under tisdagskvällen. Diego Simeone genomförde den sedvanliga sittningen med media dagen innan match där han diskuterade lite av varje med de journalister som samlats på Vicente Calderón för att följa lagets sista träning under måndagskvällen.

Vad tyckte du om El Clásico?

"Villarreal".



Ni har spelat in en poängtotal som påminner om ett mästarlag under 2017. Gör det ont att ni förlorade de där matcherna som ni förlorade i november och december? Det var trots allt de som gjorde att ni inte slåss om ligatiteln..

"Sanningen är att man alltid måste hitta lösningar för att ta sig framåt i samband med en säsong. Vi har aldrig haft ett enkelt år sedan vi kom hit och det spelar ingen roll om vi vunnit eller slutat på en tredjeplats i ligan. Det är inget konstigt med det under ett år där samtliga lag tar steg. Då uppstår även svårigheter. Vi tvingades gå igenom dessa i början, men sedan 2017 började har vi varit betydligt jämnare. Vi hoppas kunna fortsätta på den inslagna vägen".



Känner du att laget går in i slutspurten på ett bättre sätt än tidigare år?

"Jag ser på saker och ting på samma sätt som alla andra år. Sanningen är att vi alltid har tävlat på ett väldigt bra sätt. Det gäller framförallt den fysiska biten utöver den fotbollsmässiga. Vi ska förhoppningsvis kunna svara på samma sätt under morgondagen. Vi har en väldigt svår match framför oss där vi ställs mot ett lag som spelar väldigt bra. De använder sig av ett system som gör att de använder sig av sina styrkor centralt i banan med detta 4-4-2 som de spelar. De försvarar sig väldigt bra som block och försöker utnyttja motståndarnas misstag med boll för att gå till anfall. De har spelare som är väldigt duktiga med boll och anfallare av hög klass. Därför hoppas vi få matchen dit vi själva känner oss som mest bekväma med. Det gäller också att hitta rätt när det gäller atmosfären under den här delen av ligaspelet. Jag kan inte se något annat framför mig än att Calderón kommer vara full av entusiasm med tanke på vad laget och klubben spelar för i det här läget av säsongen".



Det har skett en rejäl förändring i laget efter juluppehållet. Vad är anledningen till det hela? Handlar det om en mental förändring som skett i spelartruppen eller är det något som ni jobbat med på förhand som visat sig under andra halvan av säsongen?

"Jag anser att kontinuerliga resultat alltid fungerar som en stöttepelare ur ett kollektivt arbetsperspektiv. Jag anser också att den individuella förmågan har växt fram som en konsekvens av lagets tillväxt. Det har alltid varit fallet med oss. Vi har alltid fått ut bra individuella prestationer av våra spelare när laget har varit starkt. Det är det som har hänt under 2017 och det tåls att upprepas: jag hoppas att vi ska kunna behålla den här rytmen till slutet av säsongen".



Det återstår fem omgångar av ligaspelet. Går det att säga att tredjeplatsen är det primära målet för laget i det här skedet av säsongen?

"Vi är bra positionerade för att slåss om tredjeplatsen med Sevilla med fem omgångar kvar av ligaspelet. Vi fokuserar på morgondagens match och det som klubben behöver för att fortsätta växa".



José María Giménez har gjort bra ifrån sig som ytterback, mittförsvarare och defensiv mittfältare. Allt är så mycket enklare när spelarna är så mångsidiga..

"Det här säger först och främst väldigt mycket om spelargruppen som de själva har formerat som lag och arbetskamrater. Det i sin tur är något som syns på planen. När man ser att grabbarna svarar upp så väl i olika positioner och i olika typer av situationer säger det väldigt mycket om gruppen. Det går att jämföra med när man spelar fotboll på stranden med sina kompisar. ibland spelar man på en kant, därefter får man spela en kort period som anfallare och så vidare. Det är det här som är att spela fotboll. Det är självklart så att det finns specialister på sina positioner och dessa känner sig mycket bekvämare med att spela i sina naturliga positioner, men det finns en fundamental sak med att spela fotboll och sanningen är att vi har folk i vår spelartrupp som behöver spela. Dessa spelare är beredda att ge upp allt för att spela på vilken plats som helst på planen när laget behöver det".



Har du blivit informerad om CAS potentiella beslut gällande registreringsförbudet? Det vore ett enormt problem att inte kunna registrera nya spelare i sommar..

"Vi har ingen information i ärendet ännu så därför väljer jag att inte kommentera det hela":



Vad tycker du om Villarreals mittfält?

"Dos Santos, Castillejo, Bruno, Trigueros..de spelar på en exceptionell nivå trots att Villarreal har tappat någon poäng här och där under den senaste tiden som sedermera har gjort att de avlägsnat sig från kampen om tredjeplatsen. Villarreal bör dock slåss om tredjeplatsen sett till möjligheterna och spelartruppen som de förfogar över. De spelar väldigt bra fotboll och har en väldigt klar identitet. Det är också ett lag som innehåller spelare med en stark hierarkisk ställning. De har dessutom ett flertal väldigt fina anfallare utöver de mittfältarna som jag räknade upp. Bakambu, Adrián, Soldado..det råder ingen tvekan om att de kommer göra det svårt för oss".



Skador och andra omständigheter har gjort att ni inte har kunnat rotera på sistone. Är det här något som kommer göra att ni kommer känna av baksidan på förr eller senare?

"Vi har alltid sagt att det här året har varit det svåraste hittills. Det är det tuffaste. Det har hänt en mängd olika saker i en mängd olika perioder. Från och med slutet av förra säsongen till Oblaks, Augustos, Simes, Juanfrans, Torres, Gameiros och Gaitáns skador..och det här laget har alltid lyckats ta sig ur de här situationerna och det i sin tur har ett speciellt värde. I samband med den här perioden av säsongen finns det en livsviktig fas: entusiasmen och den känslomässiga delen som det innebär att spela varje match. När man känner sig stark följer benen hjärtat".



Svider det att vara så långt ifrån en kamp om LaLiga?

"Det gäller att vänta och se hur ligan kommer att sluta. Ni som journalister är alltid snabba på att dra slutsatser gällande de slutgiltiga målen. Jag säger alltid att det gäller att vänta in slutet av säsongen för att kunna värdera en säsong. Det brukar jag säga redan i september och oktober. Därför gäller det att vänta in slutet för att se hur många inspelade poäng varje lag har och vilken position vi befinner oss på".

