Diego Simeone: "På måndag sätter vi oss ned och diskuterar vad framtiden har att erbjuda"

Argentinaren analyserade säsongen och det som komma skall när Atlético går in på Wanda Metropolitano nästa säsong.

Imorgon spelas den allra sista tävlingsmatchen på Vicente Calderón. Vilken typ av känslor och minnen träder fram vid ett sådant tillfälle?

"Jag har fantastiska minnen av min tid som fotbollsspelare. Jag lyckas få supportrarna att acceptera mig innan jag började bidra till klubben och laget. Den första säsongen var tuff. Jesús (Gil, reds. anmärkning) ledde klubben under den här perioden. Jag har väldigt fina minnen av honom. Han var en väldigt fin person. Vi bråkade och diskuterade, men det fanns alltid en mening med det hela. Det är så jag alltid har viljat ha det. Jag minns att han sade till mig att jag var tvungen att alltid ge 110% för att representera Atlético. Den andra säsongen var en av de viktigaste i klubbens historia. Då tog vi hem LaLiga och Copa del Rey. Jag kommer alltid minnas målet mot Albacete och det är det mest känslofyllda ögonblicket. När jag såg att bollen kom från höger och jag sedermera styrde in den till vänster för att på så vis öppna vägen för en titel som inte hade upplevts på 20 år..Det var kanske den högsta punkten jag uppnådde som fotbollsspelare. Som tränare kommer jag minnas när jag började se vårt Atlético de Madrid som en av de bästa platserna inom fotbollen. Det finns alltjämt situationer som vi kan förbättra. Calderón kommer alltid att stanna hos mig, såväl som fotbollsspelare som tränare".



Vilken typ av stämning förväntar du dig under morgondagen?

"Jag tror inte ens att vi behöver be om det hela. Stämningen på arenan kommer vara fantastisk under morgondagen. De som är på plats kommer också kunna se den sista ligamatchen på Calderón, men den sista viktiga matchen på Calderón har redan passerat i mitt tycke. Det var semifinalen mot Real Madrid. De slog visserligen ut oss, men vi vann matchen. I samband med den här matchen sätter vi också punkt för en etapp, men rent sportsligt tycker jag att Calderón stängdes ned i samband med Champions League-returen".



Har du viljan att fortsätta leda det här laget även på Wanda Metropolitano?

"Vi har alltid kommenterat de situationerna som uppstått i klubben. Vi håller just nu på att stänga säsongen. På måndag kommer vi att sätta oss ned och prata med Miguel Ángel (Gil Marín, reds. anmärkning) och Andrea (Berta, reds. anmärkning) för att se vad som väntar oss i framtiden, men vi är uppenbarligen alltid på jakt efter det bästa för klubben och för alla inblandade".



Vilka steg behöver Atlético ta för att åstadkomma den här tillväxten som du pratar om?

"Det kommer vi att prata om med Miguel, Andrea och alla de som är viktiga och som en potentiell tillväxt beror på i framtiden. Grunden finns där, den är solid, vi har tävlat på ett otroligt sätt sex år i rad. Vi kommer byta arena och det i sin tur gör att det ställs ytterligare krav på oss p.g.a. hur spektakulär den i sig är. Samtliga måste ta ytterligare ett steg för att närma oss den otroliga arenan som väntar på oss i september".



Du har bara två försvarsspelare tillgängliga inför morgondagens match mot Athletic..

"I år har det hänt lika mycket saker som under de senaste fem åren! Det här är något som jag kommer lösa vid 14-tiden imorgon. Det här är ytterligare en bekräftelse på att det har varit en väldigt svår säsong. Det har varit tufft från och med Milano. Vår första match för säsongen slutade oavgjort sedan vi tagit ledningen i den 90:e minuten och de kvitterat i den 93:e. Leganés-matchen därpå var tuff och det slutade i ett oavgjort resultat. I 15 ligaomgångar var vi utanför de positionerna som klubben har vant sig vid. Därefter skadade sig såväl Augusto som Tiago och detta gjorde att vi inte kunde vara lika konkurrenskraftiga. Strax därpå skadar sig Oblak, men Miguel (Moyà, reds. anmärkning) svarade på ett väldigt bra sätt. Sime (Vrsaljko, reds. anmärkning) har varit borta i två månader, Juanfran är skadad..alla skador som vi ådragit oss är också en bekräftelse på allt som har hänt under året. Mängder av svårigheter..men allt det här motiverar oss, det får oss att förstå vad det innebär att vara tränare på daglig basis, vad det innebär att vara fotbollsspelare, vad det innebär att ha krav på sig..Hur det är att spela som högerback trots att man inte är det..Vi ställs mot en supermotiverad motståndare som är svårspelad. Det kanske är det sämsta tänkbara motståndet sett till det vi har tillgängligt, men vi kommer att göra så bra vi kan ifrån oss med det vi har till vårt förfogande".

