Diego Simeone: "Resultaten är viktigast, se bara på de som vinner Balon d'Or"

Atlético de Madrid besegrade Real Betis med 1-0 efter mål av Nico Gaitán. Det var långt ifrån en särskilt välspelad match, men den spanska huvudstadsklubben drog ifrån Villarreal i tabellen och knappade in på Sevilla i kampen om tredjeplatsen. Publiken var inte nöjd, men Simeone och spelar..stortrivdes.

Jag skulle vilja fråga dig vad du tycker om det som Nico Gaitán visade upp?

”Det här var en viktig seger som grundades på hårt arbete. Den inledande halvtimmen var mycket bra. I samband med den sista kvarten lyckades vi komma allt närmare mål i och med att Carrasco byttes in. Det var förstås inte så konstigt att Betis försökte gå framåt i banan genom att öppna upp sitt kantspel med hjälp av inlägg mot straffområdet. Det är inte heller särskilt konstigt att det finns en chans till ett oavgjort resultat när det står 1-0 på resultattavlan. När det gäller Gaitán tycker jag att han hela tiden håller på och utvecklas. Det är ännu ett bevis på att hårt arbete lönar sig. Han demonstrerade att han har en förmåga att göra mål förutom att han spelat bra”.



Du var väldigt aktiv under matchen och manade ständigt på publiken och dina spelare. Kände du att det fanns en känsla av att ni kunde ha tappat den här matchen?

”Jag har varit fem år i klubben, tio om vi räknar med tiden som jag var här som spelare och med det i åtanke så känner jag till allt vad gäller Atlético. Jag vet när atmosfären på arenan är på väg att lugna ned sig och det här lugnet som lägger sig över arenan är något som jag inte alls tycker om. Faktum är att det där lugnet irriterar mig en smula. Vi var i behov av att den här känslan inte skulle få dyka upp eftersom den når ned till planen och tvärtom”.



Ikväll hörde vi busvisslingar för första gången på väldigt länge..

”Dessa kom i samband med att Koke bestämde sig för att behålla bollen inom laget istället för att gå på mål. Jag tycker det var en fantastisk aktion med tanke på att han berövade våra motståndare på en chans att anfalla när det återstod lite tid på matchklockan. Det är inte lätt att konkurrera på det sätt som de här spelarna fortsätter att göra. Det är inte lätt att fortsätta på den inslagna vägen, precis som de här spelarna har gjort i fem års tid. Vi vann lyckligtvis vår tredje raka match i LaLiga och på så vis håller vi på att hitta tillbaka till den kontinuitet som vi kämpat med att uppnå”.



Lämnar du den här matchen med en dålig känsla och en viss oro över att laget har så svårt att konstruera ett eget spel längre fram i planen?

”Vi hade en målchans via Carrasco i slutfasen av matchen, men bollen går rakt på mål. Det kan ha varit matchens bästa målchans dittills. Det kunde mycket väl ha blivit ett mål i samband med den situationen. Vi letar ständigt efter potentiellt samspel i anfallet. Fernando och Griezmann jobbade på bra i första halvlek. Vi försökte leta efter mer genombrottskraft med Gameiro och Carrasco i andra halvlek. Det andra målet kunde mycket väl ha kommit, men det gjorde det slutligen inte. Det skapar alltid en viss oro när man bara leder med ett mål”.



Kan man säga att Atlético blev övermodiga när intensiteten sänktes efter det första målet som i sin tur kom efter nio minuters spel?

”Nej. Jag ser inte på saker och ting på det viset. Jag förklarade hur jag ser på det tidigare. Laget tävlade på ett väldigt bra sätt under de inledande 25-30 minuterna. Därefter började vi att förlora allt fler bollar och det gjorde att de kunde få en bättre sekvens under matchen där de framförallt öppnade upp kanterna. Det var även därifrån som de kunde avancera framåt i banan. Vi hade vissa svårigheter att ta hand om någon enstaka kontring. I andra halvlek lyckades vi kontrollera matchen ganska väl utöver det faktum att resultatet också gjorde sitt. De skapade någon enstaka målchans som exempelvis Rubén Castros skott från distans som Moyà plockade..samt ett par andra som vi administrerade väl”.



Vi fick se hur ni experimenterade en hel del med korta hörnor under matchens gång. Ni hade dock inte särskilt stor nytta av dessa. Är det här något som ni kommer fortsätta med?

”Det här är en del av fotbollen. Häromdagen gjorde vi mål mot Eibar via en kort hörna. Idag lyckades det inte och det gäller att fortsätta jobba på det”.



Gabi förklarade att resultaten är det enda som faktiskt betyder något i samband med flashintervjun efter matchen. Håller du med honom?

”Självklart! Tvekar du över det? Ta bara en titt på vem som vinner Balon d’Or och den typen av priser. Resultaten avgör vem som är bäst”.



I takt med att matchen gick gjorde ni även en del förändringar på mittfältet. Vad ville du uppnå med detta?

"Vi började med Koke och Gabi i de centrala mittfältspositionerna för att se om vi kunde använda oss av Saúls förmåga att komma i fart från mittfältet mellan deras lagdelar och mittförsvarare med hjälp av Simes löpningar utan boll. Vi ansåg att deras mittförsvarare hamnade långt ifrån Saúl, men med Saúl centralt i banan fick vi en betydligt starkare närvaro i luftrummet än vad som var fallet med Gabi och Koke. På så vis kunde vi fortsätta använda oss av hans förmåga i anfallsspelet. Bytet av position som skedde när vi väl tog ledningen var till för att anpassa oss till Betis forcering, men också för att pressa Alegría och Jonas för att vinna andra bollarna. Därifrån utgick vi från att försöka öppna upp spelet och nå deras straffområde på ett bättre vis".

ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-01-15 00:18:43

Atlético de Madrid besegrade Real Betis med 1-0 efter mål av Nico Gaitán. Det var långt ifrån en särskilt välspelad match, men den spanska huvudstadsklubben drog ifrån Villarreal i tabellen och knappade in på Sevilla i kampen om tredjeplatsen. Publiken var inte nöjd, men Simeone och spelar..stortrivdes.