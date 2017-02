Diego Simeone: "Samma spelare kommer skjuta straffarna som tidigare"

Atlético de Madrids tränare genomförde sin sedvanliga presskonferens inför helgens ligamatch under fredagen. Där pratade han bl.a. om vilka som blir de kommande straffskyttarna.

"Vi tar oss an matchen med förväntningen att göra bra ifrån oss. Intentionen är att få matchen dit vi känner oss bekväma med, men med vetskapen om att motståndarna presenterar svårigheter. De slåss för att hänga kvar i ligan och det i sin tur genererar motivation i laget, men också runtomkring och på läktarna. Det gäller att vi värderar dessa situationer för att kunna få det egna spelet dit vi själva vill, precis som jag sade i början"."Ni är medvetna om hur vi tar oss an saker och ting vid det här laget. Vi tävlar match efter match utan att lämna vår linje som vi själva tror är bäst för utgången av LaLiga. Det är först med fem omgångar av ligaspelet som man kan definera vad man aspirerar på. Det gäller således att springa och arbeta på under tiden. Intentionen är förstås att ta så många poäng som möjligt utan att glömma vad som är viktigast: dvs. att vi själva blir bättre"."De vann en väldigt viktig match i Leganés och det är något som genererar motivation, men också glädje. Dessa egenskaper är på sätt och vis viktigare än talangen i väl valda situationer. Därför kommer vi att infinna oss i en atmosfär som är just på det viset i samband med morgondagens match mot Sporting"."De som alltid har skjutit kommer att fortsätta skjuta. Om vi skapar en straff kommer spelarna veta vilka det är som ska skjuta"."Pressen att alltid tävla och addera nya poäng känner vi sedan en lång tid tillbaka i tiden. Spelarna i laget har alltid just detta ansvaret med sig adderat med det faktum att de alltid har svarat på ett väldigt bra sätt under de fem senaste säsongerna i samtliga turneringar. De har alltid höjt arbetsbördan och formen som konsekvens av detta. Det här kräver betydligt mer när man sedermera kritiseras, när supportrarna kräver saker och ting, men också när atmosfären blir ännu mer krävande..och det är uppenbart att ansvaret alltid är närvarande"."De mår bra och blir allt bättre. Tiago börjar röra sig betydligt mer naturligt och detsamma gäller Oblak. Vi förväntar oss att de ska kunna hjälpa oss med tiden"."Vad spelar det för roll om han kan spela imorgon eller på tisdag? Jag förstår inte konceptet med frågan. Lucas kan komma att spela imorgon, men även på tisdag om tränaren anser att det är nödvändigt. Han är inte diskvalificerad på något vis"."Han har återvänt efter att ha gjort en väldigt bra turnering. Konkurrensen om platserna centralt på mittfältet är stor. Om det är något som jag kan säga om honom så är det att han alltid har gett allt och när man ger allt inom fotbollen brukar det betala sig. Han tvingades leva med en liknande situation under fjolåret också, men han var också avgörande i ett flertal matcher. Han har visserligen fått lite speltid i vissa matcher, men han hoppade in mot Barcelona i kvartsfinalen, mot Bayern i semifinalen och i Champions League-finalen i Milano..Han är en spelare som vi tycker om och därför har han även förlängt sitt kontrakt med klubben. Vi hoppas att han kommer vara förberedd när han väl behövs ute på planen"."Ingenting har förändrats. Vi har helt enkelt bara hittat tillbaka till den känslan som vi kände oss som mest bekväma med på planen. Vi har alltid försökt pressa våra motståndare sett till de karaktärsdrag som det här laget har. Vi har alltid försökt spela med intensitet, vi har alltid försökt vara uppmärksamma för att vinna andra bollarna, leva med pressen och hantera varje enskild match på bästa möjliga sätt. I mitt tycke var det just det som skedde den dagen. Vi hade bra perioder mot Celta, men även sådana där motståndarna var bättre. Jag hoppas att jämnheten i spelet ska kunna generera betydligt mer kontinuitet och det är just det som gör att vi i så fall är närmare att vinna våra matcher".