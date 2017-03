Diego Simeone: "Saúl har kapacitet att bli världens bästa mittfältare"

Atlético de Madrids tränare pratade om matchen mot Granada under fredagseftermiddagen, men han fick också besvara frågor om Gabi, Torres och Gameiros skador samt Barcelonas domarfördelar och..Falcao.

"Kevin kommer inte spela från start eftersom han inte mår bra och inte är i tillräckligt bra skick för att spela en så här viktig match. Fernando är på bättringsvägen samtidigt som det med Gabi dök upp lite från ingenstans. Vi fortsätter att hamna i komplexa situationer vilket i sin tur också gör att vi tvingas leta efter lösningar, precis som vi pratat om under den här säsongen. Vi letar efter de bästa möjliga alternativen i samband med en komplicerad säsong och det dyker ständigt upp nya scenarion som omöjliggör att vi kan tävla med de bästa spelarna till vårt förfogande"."Saker och ting är annorlunda när man jämför första delen av säsongen med den andra. Det är alltid svårare under den andra delen av säsongen, speciellt när man ställs mot lag som krigar för att undkomma nedflyttning. Granada spelar helt annorlunda när de spelar hemma respektive borta. De är starka, intensiva och spelar med ett högre tempo på hemmaplan. Det gäller att vi lyckas få matchen dit vi själva anser oss vara som mest bekväma med för att slutligen kunna ta tre nya poäng"."Torres är inne i en rehabiliteringsprocess, precis som jag sade på den föregående frågan. Vi föreställer oss att han kan komma att vara tillgänglig inför onsdagens match"."Det är det mest komplexa beslutet då det är en position där konkurrensen är som störst. Alla fyra har olika karaktärsdrag och jag kommer alltid vara ojuste mot den som tvingas stå utanför startelvan. De tävlar och tränar på ett bra sätt..Alla matcher är inte likadana och det är just det här jag vänder mig till när jag väljer vilka som ska spela"."Det vore inte rätt att tänka längre än matchen mot Granada. Det har alltid varit vår styrka och vårt tankesätt. Det återstår alltjämt många poäng att spela om och allt kommer avgöras under de sista fem omgångarna. Real Sociedad kämpar på väl, Villarreal har en kapacitet att spela bra fotboll och Sevilla spela för att försöka stå som mästare när ligan är färdigspelad. Vi ligger på en fjärdeplats och tittar mot de som skuggar oss. Först av allt gäller det att titta på just de som ligger precis bakom oss snarare än de som slåss om ligatiteln"."Jag jobbar inte inom domaryrket för att tolka detta. Vi har folk som är förberedda och har kapaciteten som krävs för att förstå vad som är bra och vad som är dåligt"."Jag har alltid sagt att jag inte vill missa möjligheten att förbättra våra ungdomsspelare trots att det primära målet är att vinna titlar. Koke, Saúl, Lucas, Thomas..alla stärker de det här laget tack vare sitt arbete och det tackar jag Gud för. Jag har tröttnat på att säga att han har alla förutsättningar att bli en av världens bästa mittfältare. Han arbetar hårt, han har ett fint tillslag på bollen, han är bra i luftrummet, han har ett högt tempo i kroppen och han kan passa..Det är enbart upp till honom själv att hela tiden vilja bli bättre. Tiden och kontinuiteten kommer ta honom dit jag alltid har sagt att han har kapacitet att nå"."Vi har en annan match i Champions League som ännu inte är avgjord och i ligaspelet är vi långt efter i nuläget. Därför anser jag att det inte är en fråga som bör riktas till oss i nuläget"."Jag är inte alls förvånad. Jag känner honom väl, jag tycker om honom som person och som fotbollsspelare. Han har tagit sig igenom en komplicerad period, men han har också en rebell och en enorm inre styrka som gör att han får uppleva det han upplever för tillfället. Jag glädjer mig åt alla de som vigt sitt liv åt oss under en viss tid när de varit här. Hans form är fantastisk och jag glädjer mig mycket för hans skull, men också för hans familj"."Tränaren har adderat karaktär, positionellt försvarsspel, fart i anfallsspelet..och de startar alltid matcherna på hemmaplan i ett högt tempo. Det spelar ingen roll vem som spelar på mittfältet, de spelar alltid med en hög intensitet. Det gäller att vi är förberedda på att tolka inledningen på matchen eftersom det är här som de lägger grunden till sitt spel".