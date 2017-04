Diego Simeone: "Spelarnas kraftansträngning är beundransvärd"

Atlético de Madrids tränare var väldigt nöjd efter 0-1-segern mot Espanyol under lördagskvällen.

Det visade sig vara svårt för Atlético att anfalla p.g.a. spelet var så statiskt. Tycker du att anledningen till det statiska anfallsspelet är kopplat till trötthet med tanke på att ni spelade en Champions League-match i veckan?

"Jag tror snarare att det var en produkt av att våra motståndare gjorde en bra match. Det var väldigt viktigt att vinna efter avancemanget i Champions League. Vi lyckades vinna mot ett lag som gör ett väldigt bra arbete ur kollektiv synvinkel. De ser till så att deras motståndare förlorar bollen för att sedermera gå till motattack med hjälp av de ytor som uppstår. Därifrån försöker de skada sina motståndare via kontringar. Jag tycker att vi tog oss an en mängd olika omständigheter. Första halvlek var väldigt hektisk och oorganiserad. Andra halvlek var något mer balanserad och jämnare där vårt lag lyckades ta vara på detaljerna framför mål för att därmed skriva in tre väldigt viktiga poäng i vår favör".



Ni demonstrerade att Champions League-semifinalerna mot Real Madrid är långt borta i tankarna med tanke på vilka som spelade, men också den intensiteten som ni spelade med..

"Vi står inför en väldigt tuff vecka i ligaspelet där motståndarna är väldigt komplexa. Espanyol lyckas alltid tvinga oss att gå igenom en rejäl holmgång när vi bessöker den här arenan. Det spelar ingen roll vad det blir resultatmässigt, vi tvingas alltid gå igenom en riktig holmgång. Vi ställs alltid inför en väldigt svår bortamatch när vi besöker den här arenan. Härnäst ställs vi mot Villarreal som bör slåss om tredjeplatsen sett till kvalitéen på deras spelare, men som har hamnat en bit efter. De har dock en enorm kvalité rent tekniskt. Som om det inte vore nog väntar Las Palmas strax därpå så ni kan ju tänka er hur många saker jag har i huvudet innan det är dags för Champions League igen".



Ni saknade kontinuitet tidigare under säsongen, men det här laget påminner en hel del om det lag ni har varit tidigare år. Håller du med om att ni börjar bli allt jämnare som lag?

"Vi har tagit ett annat spår sedan vi lämnade 2016 bakom oss och klev in i 2017. Vi får inte avvika därifrån. Det gäller att vi försvarar väl, jobbar på precis så väl som grabbarna har gjort så här långt och ta oss an situationer på det sättet som passar oss bäst för att på så vis också lösa de matcherna vi spelar. Den kraftansträngning som spelarna visar upp är beundransvärd. Om vi kan spela något bättre? Det stämmer visserligen, men laget fortsätter att vinna fotbollsmatcher".



Är du orolig över att det kommer börja hagla rykten över dina spelares framtid p.g.a. att ännu ett derby närmar sig?

"Nej".



Kan du förklara vad du var på jakt efter när du bytte ut Fernando Torres mot Thomas i halvtid?

"Jag var på jakt efter det vi lyckades åstadkomma, dvs. ha ett större bollinnehav där vi skulle ha en större närvaro från våra mittfältsspelare i andra våg. Griezmann kunde kombinera med Thomas, Saúl, Koke och Carrasco. Jag tycker att de första 20 minuterna var intressanta ur det här perspektivet. I slutändan lyckades vi göra mål och allt gick vägen".

