Diego Simeone: "Supportrarna lämnade Calderón lyckliga"

Cholo genomförde enbart en "flashintervju" efter matchen mot Athletic Club. Den viktiga utfördes på planen.

Det gick knappast att sätta punkt för Vicente Calderón på ett bättre sätt än vad ni gjorde under söndagskvällen..

"Det var en väldigt känslofylld kväll med allt det som hände under tiden som vi befann oss på Calderón. Det var en kväll som kommer etsa sig fast i minnet. Vi fick uppleva mängder av känslor som vi delar med varandra och utöver det fick vi dessutom se en komplett fotbollsmatch. Vi vann, vi spelade bra. Målen gjordes av en idol som Fernando Torres. Vi fick också njuta av att se de som bidragit med saker till klubben. Många gamla spelare och tränare var på plats. Supportrarna kunde gå hem lyckliga".



Vilket minne har etsat sig fast i minnet hos dig som tränare och spelare?

"Det första minnet som kommer fram så där när du nämner det är målet mot Albacete 1996. Klubben hade inte vunnit en ligatitel på 25 år om jag inte missminner mig och just den här matchen var vägen till en titel som bärgades av en grupp vänner som jag hade just då. Det är säkerligen mitt främsta fotbollsminne. Som tränare har jag lyckligtvis fått uppleva en mängd olika saker i såväl Champions League som LaLiga. Vi har alltid fått ett otroligt stöd av Calderón".



Idag fick vi se Fernando Torres göra två mål samtidigt som Tiago tackade för sig. Vad har du att säga om de?

"Det är precis så som jag sade tidigare. De är historiska och kommer alltid ha en privilegierad plats i framtiden. Torres närvaro när han gjorde mål är en sån där sak som vi kommer minnas tillbaka på. Luis Aragonés närvaro när han gjorde det första målet någonsin på Calderón. Slutet på Tiagos spelarkarriär där han var på en helt otrolig nivå. Det var en väldigt känslofylld kväll från början till slutet".



Atlético uppnådde sitt mål genom att ta tredjeplatsen i LaLiga, men det stannade inte bara där. Du bekräftade att du stannar i Atlético inför hela arenan. Det lugnade alla. Vad förväntar sig Diego Pablo Simeone inför nästa säsong?

"Precis som jag kommenterade tidigare kommer vi att träffas under morgondagen. Därefter får vi se hur vi ska gå till väga för att fortsätta växa".





