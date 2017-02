Diego Simeone: "Vi är ute efter kontinuitet"

Cholo hade några intressanta observationer under dagens presskonferens där Lucas Hernández förstås var ett av samtalsämnena. Argentinaren lade stor vikt vid kontinuiteten som saknats från en period i matcherna till en annan.

Vill du kommentera det som hänt kring Lucas Hernández och väva in det faktum att han saknades under dagens träning, men också informationen som dykt upp under dagen?

"Jag har i själva verket ingen officiell information om det som hänt och därför finns det ingenting att kommentera då det bara skulle vara förhastat att prata om något som jag inte känner till".



Ni har ingen officiell information i ärendet, men ni är medvetna om vad som har hänt. Spelaren har inte åkt till träningsanläggningen för att träna. Det måste finnas en hel del oro i spelartruppen..

"Vi har läst och hört de icke officiella informationerna som kommit fram och nu befinner vi oss i den här situationen. Vi kan inte kommentera mer än så. Vi har ingen officiell information för att kunna kommentera ärendet trots att ni själva vill höra mer".



Fernando Torres gjorde en riktigt bra halvlek mot Barcelona häromdagen. Överväger ni att han spelar från start under morgondagen?

"Ja, vi överväger att starta med honom, Correa, Griezmann, Gameiro..vem som helst av dessa alternativ kan mycket väl spela".



Ni klarade inte av att besegra Leganés tidigare under säsongen och de i sin tur har gjort en hel del förstärkningar under januarifönstret som mycket väl kan spela från start under morgondagen. Hur ser du på den här matchen och vad tycker du om Leganés?

"Leganés jobbar på väl. Det är ett lag som kan spela 5-4-1 eller 4-4-1-1. De spelar med mycket snabbhet i de främre leden av laget och det är även ett lag som tävlar på ett väldigt bra sätt. De har haft möjligheter i stort sett alla matcher de spelat den här säsongen och framförallt har de tävlat på ett väldigt bra sätt. Vi själva hoppas fortsätta på den inslagna vägen sett till hur vi spelade i andra halvlek av senaste matchen. Därifrån hoppas vi kunna få matchen dit vi själva vill för att känna oss bekväma".



Funderar du på att kalla Alessio Cerci till spelartruppen och ge honom speltid med tanke på situationen som laget befinner sig i?

"Cerci jobbar med oss sedan en tid tillbaka. Han anstränger sig och försöker bli bättre. Det råder ingen som helst tvekan om att vissa spelare kommer finnas med i spelartruppen när jag själv anser att de kan sträcka ut en hjälpande hand till laget. Det är det ingen tvekan om och i så fall kommer han att finnas i våra tankar".



Oroar du dig över anfallarnas oförmåga att göra mål? Correa har inte gjort mål i ligan sedan oktober, Gameiros senaste mål kom i november och Fernando Torres har inte gjort mål sedan september..

"Jag förväntar mig att de här siffrorna skall förändras. Jag är alltid väldigt optimistisk och vill tänka morgondagen mycket väl kan vara en bra dag för vem som helst av grabbarna för att de på så vis skall kunna göra mål igen. Det kommer göra de väl, motivera de och göra de bättre för varje dag som går".



Hur kommer det sig att Atlético spelar på det viset som man spelade i andra halvlek häromdagen?

"Det som hände häromdagen var ett tydligt exempel på det som hänt oss under den här säsongen. Laget visade upp två helt olika ansikten. Hela laget och gruppen jobbar efter att försöka hitta perioder av intensitet, mod att vinna dueller, fylla på i anfallsspelet, ta oss ur motståndarnas första press, ha bra rörlighet när vi anfaller och att ha en bättre förmåga att se spelet. Jag hoppas att vi kommer kunna ta oss an den här situationen efter den andra halvleken mot Barcelona".



Det uttalade målet har alltid varit en tredjeplats i ligan. Är det alltjämt målet med tanke på vart ni befinner er i tabellen för tillfället?

