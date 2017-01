Diego Simeone: "Vi har alltid fått gå via Real Madrid och Barcelona för att vinna titlar"

Atlético de Madrids tränare pratade om helgens ligamatch mot Alavés, Copa del Rey-lottningen, Théo Hernández explosion i Vitoría och spelschemat.

"Jag värderar det för vad det är, nämligen en semifinal och det är inget konstigt med att man alltid ställs mot viktiga lag i det här skedet. Vi är vana vid att alltid behöva ställas mot Real Madrid eller Barcelona för att stå som mästare. Det är de bästa lagen i världen och det spelar ingen roll vilken turnering man deltar i eftersom man alltid ställs mot de. Vi ser på det hela som något normalt"."Jag har inte sett deras reaktion ännu. Jag väljer att repetera det jag har sagt tidigare: jag känner inte till något annat sätt än att ställas mot Real Madrid och Barcelona för att sedermera stå som mästare. Det gäller Copa del Rey, Champions League..det är en normal sak på vägen till en titel"."Vi insisterar på att växa i jakten på att bli bättre och der här kan vara en av dessa. I Bilbao var det vi som lyckades vända matchen, men vi hade skapat oss ett väldigt fördelaktigt läge som vi sedermera inte klarade av att utnyttja för att döda densamma. Imorgon ställs vi mot ett väldigt välorganiserat lag som gör ett fantastiskt jobb och höjer sig spelmässigt när de ställs mot de starkaste lagen. Vi hoppas vara väl förberedda på situationen, ge vårt allra bästa och styra matchen dit vi själva känner oss som bekvämast med"."Alavés gör ett väldigt bra arbete. De vet vad de vill, använder sig av väldigt snabba spelare i anfallsspelet, de gör ett bra jobb på fasta situationer, vinner boll och kontraslår sina motståndare. De kan skada sina motståndare via kanterna..Théo är i väldigt bra skick, speciellt i anfallsspelet. Det är upp till oss själva att spela det spelet som vi anser är rätt för att få matchen dit vi själva vill"."Det gäller att ta ett steg i taget om man vill förstå och värdera det tränaren och laget har åstadkommit. Det tog tid för honom att formera sina första lag och den här formeringen av laget pågick i samband med att spelare anslöt till truppen, men de har trots det tävlat på ett bra sätt. Hans taktiska arbete är väldigt bra. Alavés har nått semifinalen av Copa del Rey och det är något som talar väldigt väl om hans jobb med laget"."Vi har fortfarande inte tränat under dagen. Vi får se hur vi avslutar trääningen och därefter bestämmer vi oss för hur vi ställer upp"."Vi spelar mot Leganés på söndag och för att anpassa matchschemat så har de lagt helgens match på lördagen. Vi spelar med samma intensitet i alla turneringar. Det gäller att ta sig an morgondagens utmaning och sedermera tänka på en match i taget"."Jag har inte sett alla matcher som han spelat, däremot har jag sett honom på sistone då vi kommer ställas mot Alavés härnäst. Han växer som konsekvens av tiden som han hade ihop med oss när han tränade med laget som juniorlagsspelare. Han är kraftig, oerhört stark fysiskt, han har en förmåga att accelerera från mitten av planen och framåt i banan..Att spela gör också att grabbarna växer. Saúl fick känna på just detta i Rayo Vallecano. Det handlar om att få sig välbehövlig erfarenhet. Det är precis vad som händer med Théo och det gör oss väldigt glada".