En variant på spelarbetyg efter den usla insatsen mot Betis

Istället för att skriva betyget '1' på de flesta spelarna har jag istället valt att skriva en liten text för att sammanfatta insatsen. Artikeln kanske kan ses lite som en matchrapport, vilket inte var meningen från början, men på slutet finner ni lite spelarkritik.

Matchen mot Betis var antagligen säsongens sämsta laginsats, framförallt under den första halvleken var Atlético de Madrid helt undermåliga sin motståndare. Samtidigt ska definitivt Real Betis insats, framförallt första halvleken, lyftas upp. De trivdes i den fina söndagskvällen på den iberiska halvön där de hittade flertalet fina kombinationer och flera gånger om lyckades hitta sina lagkamrater i farliga ytor, samtidigt som de var duktiga i en-mot-en. Den som framförallt bör lyftas fram är den unge mittfältaren Dani Ceballos som stod för en magnifik match som han även krönte med 1-0 målet.Men detta ska ju handla om Atleti och inte deras motståndare. Den första halvleken var så usel att få spelare kommer undan med godkänt från den, mycket mer än så känns det knappt värt att nämna. Oblak, Griezmann och möjligtvis Filipe är de som klarar sig med ett godkänt betyg. Som ni kanske redan har förstått så var det Betis som kontrollerade händelserna fullt ut de första 45 minuterna.Den andra halvleken kändes dock betydligt jämnare från de rödvitas sida men efter en hörna kom hemmalagets ledningsmål. Ganska lojt agerande av Atleti i den situationen då bollen studsar ur straffområdet innan avslutet kommer men ingen försöker ens komma fram och störa Ceballos när han skjuter.Skottet skulle möjligtvis Oblak kunna ha räddat men han ser bollen sent och bollen dyker en aning vilket gör det svårt för honom.Simeone gör sedan ett dubbelbyte och spelar 3-5-2 och får någon sådär kontroll på matchen. En fast situation från Koke skarvas sedan utav Saúl innan Stefan Savic sätter bollen i målet. 1-1, och det är även det som blir slutresultatet.Efter det ser det ut som att energin försvinner ur samtliga spelare, och framförallt de sista tio minuterna är nog det mest energi- och fantasilösa jag sett på länge, framförallt från Atlético.Betis har dock två lägen att i den 73 minuten att göra ett ledningsmål på. Detta var dock två enskilda situationer men Oblak stoppade båda på ett mycket kvalificerat sätt.För att summera så var det ett fåtal spelare som stod för en godkänd insats även i den andra halvleken. Oblak var en av dessa, han stod för flera bra aktioner som kanske ser lätta ut för det otränade fotbollsögat.Efter Oblak var Griezmann även en av de som skötte sig bra. Han rörde sig väldigt fint på den offensiva halvan och lyckades komma bra mellan Betis försvar och mittfält, men hade tyvärr inte riktigt sina lagkamrater med sig för att få ut någonting av det.Filipe Luís stod för en någorlunda bra match med och kommer undan från matchen med godkänt. Vänsterbacken drog dock på sig en varning vilket gör att han är avstängd i den sista matchen på Vicente Calderón.Inhoppande Thomas stod också för en helt okej insats som högerback.Resten av spelarna, Giménez, Savic, Lucas, Gabi, Koke, Saúl, Carrasco, Gameiro, Torres och Gaitán får i min bok dock under betyget godkänd, vissa med större marginal än andra.