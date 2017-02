Inför: Atlético tar emot Celta

De båda semifinalsförlorarna Atlético och Celta drabbar samman på söndag kväll.

Atlético

Celta Vigo

John Guidetti och hans Celta besöker Calderón för sista gången under söndagskvällen. Precis som Atlético slogs Celta ut ur Copa del Rey tidigare i veckan, och de båda lagen har fått slicka såren några dagar innan helgens möte. I höstas vann Atlético med 4-0 på Balaídos i en match med två helt skilda halvlekar. Den första präglades av ineffektivitet, men efter paus växlade Atlético upp och dunkade in samtliga fyra mål.De tio senaste mötena mellan Atlético och Celta ligger i stark rödvit favör, med sex vinster, två oavgjorda och endast två förluster.övertygade inte mot Alavés i torsdags och efter 0-0 i första matchen fick Alavés in ett sent mål vilket skickade ut Celta ur cupen. Galicierna får nu lägga fokus på ligan och Europa League under resten av säsongen. Matchen mot Atlético blir den andra matchen av tre på bara sju dagar, och Berizzo väntas vila en del spelare inför mötet med Shaktar Donetsk på torsdag.Celta är framme i sextondelsfinal i Europa League efter att ha slutat på andra plats i grupp G, som även innefattade Ajax, Panathinaikos och Standard Liége. I ligan ligger Celta på tionde plats med 30 poäng. En vinst mot Atlético skulle flytta upp laget till en sjundeplats, och dessutom har man en match tillgodo, vilket ger ganska bra förutsättningar för en Europa League-placering.är förvisso utslaget ur Copa del Rey, men tongångarna har ändå varit ganska positiva efter lagets insats mot Barcelona. Glöden, passionen och viljan som många saknat under säsongen var tydligt närvarande, och detta trots att pådrivare som Gabi, Tiago och senare även Godín saknades. Kanske har cupförlusten tänt en glöd hos spelarna, en glöd som behövs för att få ut det bästa av det här laget.Ett problem är dock skadan på Godín . Mittbacksgeneralen ådrog sig en muskelskada mot Barcelona och förväntas bli borta i ett par veckor. Skadan kommer olägligt med tanke på att slutspelet i Champions League bara är knappt två veckor bort. Matchen mot Celta höll dessutom på att drabbas extra hårt då Giménez förväntade återkomst från sin skada sköts upp och han riskerade att missa matchen. Detta för att han fick en infektion i ett sår som sedan behövdes behandlas med antibiotika. Under lördagskvällen kom dock beskedet att Giménez tränat som vanligt och åter är tillgänglig för Simeone. Savic och Lucas förväntas starta, men Giménez är alltjämt med i truppen. Saúl har tidigare spelat mittback men kommer troligen starta på mittfältet. Augusto är fortsatt borta men nya rapporter pekar på att han eventuellt kan vara tillbaka i spel om en dryg månad, vilket är en god nyhet.En annan nyhet är att Atlético har ytterligare en ny franchise på ingång. Likt Atlético de Kolkata som startades i Indien 2014 har man nu siktat in sig på Mexiko, där man köper in sig i Atlético San Luis. Laget från San Luis Potosí i centrala Mexiko spelar vanligtvis i Ascenso MX, vilket är den näst högsta serien i Mexiko, men har inte medverkat i årets upplaga. Tanken är att Atlético San Luis ska återvända till Ascenso MX med Atlético de Madrid som delägare. Enligt rapporterna kommer Atlético att köpa runt 50% av rättigheterna i den mexikanska klubben. Mer om detta kommer senare!MoyàMoreiraFilipeSavicLucasVrsaljkoJuanfranGiménezKokeSaúlCarrascoGabiThomasGaitánGriezmannTorresCorreaGameiroMoyàJuanfran - Savic - Lucas - FilipeSaúl - Gabi - Koke - CarrascoGriezmann - TorresÁlvarezMallo - Fontás - Gómez - JonyJozabed - Radoja - WassSisto - Guidetti - HernándezAtlético:Jan Oblak, Augusto Fernández, TiagoCelta: Rubén Blanco, Claudio Beauvue: söndagen den 12 februari 2017: 20:45: Vicente Calderón, Madrid: Alejandro José Hernández Hernández: Viasat Sport: Viaplay